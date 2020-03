Spitzenhandball ohne Publikum: Geisterspiele für die St. Galler Meisterfrauen Trotz des Corona-Virus wird weiter Handball gespielt: Die Männer mit Zuschauern, die Frauen ohne Publikum. Daniel Good 06.03.2020, 16.47 Uhr

Die St.Galler Olympiateilnehmerin Kathryn Fudge muss mit dem LC Brühl nun zu zwei Partien ohne Zuschauer antreten. Bild: Urs Bucher

Es ist das zweite Sport-Wochenende, das stark vom Corona-Virus beeinträchtigt ist. In den höchsten Schweizer Ligen wird am Samstag und Sonntag weder Fussball noch Eishockey gespielt. Aber im Handball, der drittgrössten Teamsportart im Land, geht die Meisterschaft weiter.

Mit Einschränkungen allerdings: Schon vor einer Woche fand die NLA-Partie zwischen Wacker Thun und Suhr Aarau ohne Zuschauer statt. Am Sonntag spielen die Frauen des LC Brühl in Nottwil vor leeren Rängen.

Weshalb wird im Handball weiter gespielt?

Es hat weit weniger Publikum als im Spitzenfussball. Spiele mit mehr als 1000 Zuschauern sind im Schweizer Handball selten. Aber in den Hallen ist die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus bedeutend grösser. St.Otmar verfügte deshalb vor dem Heimspiel am Samstag gegen Wacker Thun, dass höchstens 800 Zuschauer zugelassen werden. Der 801. wird abgewiesen, auch wenn er ein Saisonabonnement besitzt oder ein wichtiger Sponsor ist.

Welche Massnahmen sind angeordnet?

«Die Liga will, dass weiter gespielt wird», sagt St.Otmars Präsident Hans Wey. «Der Termindruck ist gross. Vor allem auch wegen des anstehenden Playoffs.» Wey sagt zugleich, es sei richtig, dass es keine Zwangspause gebe. «Dann müsste man immer wieder alles neu planen.»

Es gelten die Sicherheitsbestimmungen des Kantons für Anlässe mit mehr als 150 Zuschauern. Das bedeutet vor allem viel Arbeit für die Clubverantwortlichen: Listen erstellen, Organisieren, Hilfspersonal instruieren. «Der Aufwand ist gross, aber bewältigbar», sagt Franz Würth, der Präsident des NLB-Handballclubs Fortitudo Gossau. Sein Team spielt am Samstag in der heimischen Buechenwaldhalle gegen Wädenswil/Horgen.

Wie steht es um die finanziellen Einbussen?

Die behördlichen Vorgaben sind umfangreich. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass man meinen könnte, ein Grossanlass mit 50000 Personen stehe vor der Tür. Der siebenfache Schweizer Meister St.Otmar hat mit knapp 1000 Zuschauern das zweittreueste Publikum im Land.

Die Matcheinnahmen sind für St.Otmar jedoch kein grosser Budgetposten. Aber es geht um Emotionen. Hans Wey sagt: «Handball ohne Zuschauer macht keinen Spass.» Er könnte ein Spiel ohne Zuschauer durchführen lassen, ohne dass St.Otmar ein grosser finanzieller Schaden entstehen würde.

Beide Präsidenten befürchten allerdings, dass wegen des Corona-Virus weniger Zuschauer kommen. «Ich rechne mit 300 bis 400 Leuten», sagt Wey.

Wie sieht es bei den Frauen aus?

Am Mittwoch kommt es in St.Gallen zum ersten Mal zu einem Geisterspiel. Rekordmeister und Leader LC Brühl trifft in der NLA-Finalrunde vor leeren Rängen in der Kreuzbleiche auf Thun. Wie es ist, ohne Publikum zu spielen, können die St.Gallerinnen schon am Sonntag erstmals erfahren. Auch die NLA-Partie der Brühlerinnen in Nottwil findet ohne Zuschauer statt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass für den 25. März in der St.Galler Kreuzbleichehalle ein Länderspiel der Schweizerinnen gegen die Slowakei anberaumt ist.

Was halten die Spieler davon?

Die meisten von ihnen würden auch in leeren Hallen spielen – wie die Frauen es jetzt müssen. Es bleibt ihnen gar nichts andere übrig. Sie haben Verträge mit den Clubs. Angst haben sie keine. Der Grossteil der Akteure ist dafür, dass im Schweizer Spitzenhandball weitergespielt wird.