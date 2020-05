«Geisterrennen sind nicht möglich»: Das Coronavirus bremst auch den jungen Thurgauer Veloprofi Stefan Bissegger Für den Thurgauer WM-Medaillengewinner Stefan Bissegger verläuft der Schritt in die Königsklasse harzig. Nicht weil er schlecht ist. Wegen der Coronapandemie weiss der 21-Jährige nicht recht, welche Rennen er in seiner ersten Saison auf höchster Stufe bestreiten kann. Daniel Good 29.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Bissegger fährt vorerst weiter im Schweizer Nationaltrikot. Bild: Nigel Roddis/EPA (Harrogate, 24. September 2019)

Als Ferdy Kübler 1941 als 21-Jähriger seine erste Lizenz als Berufsfahrer löste, war Krieg.

Es sollte bis 1947 dauern, bis Kübler zum ersten Mal an der Tour de France teilnehmen konnte.

Auch Stefan Bissegger ist 21-jährig.

Der Thurgauer ist WM-Zweiter in der Kategorie U23 und steht ab Anfang August bei einem World-Tour-Team unter Vertrag.

Stefan Bissegger Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

So ungewiss wie ehedem Küblers Situation ist jene von Bissegger derzeit nicht. Aber das Coronavirus hinterlässt auch im professionellen Radsport tiefe Spuren. Der internationale Verband hat ein neues Rennprogramm zusammengestellt. Ab Anfang August sollen bis im November alle wichtigen Wettkämpfe durchgeführt werden.

Als erster Höhepunkt steht am 8. August Mailand–Sanremo im neuen Kalender. Die Tour de France soll vom 29. August bis am 20. September stattfinden.

Die neuen Chefs sind misstrauisch

Die neuen Chefs Bisseggers, die Sportlichen Leiter der amerikanischen Mannschaft Education First, trauen der optimistischen Terminplanung der Verbandsoberen freilich nicht. Dieser Tage fand ein Telefongespräch statt. Man wollte Bisseggers erste Renntermine mit der neuen Mannschaft fixieren. So weit kam es nicht. Bissegger fährt einstweilen weiter mit dem Schweizer U23-Nationalteam.

Zur Debatte stehen im August Einsätze an der Tour de l’Ain und der verkürzten Tour de l’Avenir. In beiden Rundfahrten gewann Bissegger 2019 eine Etappe. An der Tour de l’Ain will sich Primoz Roglic, der Gewinner der Spanien-Rundfahrt 2019, auf die Tour de France vorbereiten. «In Frankreich besteht im August aber immer noch ein Veranstaltungsverbot», sagt Bissegger.

Mit dem Lieblingsvelo unterwegs

Geisterrennen stehen deshalb weiter zur Diskussion. Bissegger könnte damit leben, vorerst ohne Zuschauer an der Strasse Wettkämpfe zu bestreiten. Er sagt jedoch:

«Es ist nicht möglich, im Radsport Geisterrennen zu fahren. Man kann ja nicht ganze Etappen komplett abriegeln. Das wären etwa zweimal zweihundert Kilometer.»

Bissegger bleibt trotz der Widerwärtigkeiten ruhig. Er trainiert auf den Ostschweizer Strassen, er machte einen dreitägigen Abstecher auf die Rennbahn in Grenchen und sagt: «Immerhin zeichnen sich im Radsport Perspektiven ab. In anderen Sportarten wurden ja schon alle Wettkämpfe für dieses Jahr gestrichen.»

Ein Lichtblick für Bissegger ist, dass er die Velos seiner neuen Mannschaft noch kurz vor dem Ausbruch der Coronapandemie erhalten hat. Es handelt sich um jene Fabrikate, mit denen er während der Berufslehre als Fahrradmechaniker in Bischofszell am häufigsten zu tun hatte.

Der erste Sieger nach dem Zweiten Weltkrieg

«Das Material ist einer der Hauptgründe, weshalb ich zu Education First wechselte», sagt der aus Mettlen stammende Bissegger. Als Junior, als er die Velos noch selber bezahlten musste, fuhr er meistens mit Cannondale. Die im März gelieferten Fahrräder sind je 10'000 bis 12'000 Franken wert.

Der frühere Schweizer Champion Ferdy Kübler. Er starb im Dezember 2016 im Alter von 97 Jahren. Bild: Str / PHOTOPRESS-ARCHIV

Ferdy Kübler gewann am 25. Juni 1947 in Lille die erste Etappe der ersten Tour de France nach dem Zweiten Weltkrieg. Im grossen Stil.

Für Bissegger steht die Zeit trotz des Coronavirus nicht still. «Für die ganz grossen Rennen ist es für mich jetzt aber noch zu früh. Falls sie stattfinden, werden sie mit einem schier unglaublichen Tempo gefahren werden. Denn alle wollen noch retten, was zu retten ist.»