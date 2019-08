Geht St.Gallens Kutesa doch noch nach Frankreich? Am Sonntag machten neue Gerüchte um einen allfälligen Abgang von St.Gallens Dereck Kutesa die Runde. Es hiess, der Ligue-1-Club Stade Reims habe den Ostschweizern ein neues, verbessertes Angebot für den Genfer unterbreitet. St.Gallens Verantwortliche wollen weder bestätigen noch dementieren, dass eine neue Offerte vorliegt.

St.Gallens Dereck Kutesa (links) gegen den Neuenburger Andre Neitzke. (Bild: Pascal Muller/Freshfocus)

(red) St.Gallens Sportchef Alain Sutter will zu Gerüchten keine Stellung nehmen. «Am 3. September wissen wir, ob es in unserem Kader noch zu Veränderungen kommt.» Am 2. September um 24 Uhr schliesst das Transferfenster sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich.

Kutesa war am Sonntag für das Heimspiel gegen Lugano krank gemeldet. Vor rund drei Wochen haben die St.Galler ein erstes Angebot für den 21-Jährigen abgelehnt. Offensichtlich waren sie nicht einverstanden mit den Konditionen, die Angebotshöhe soll laut Medienberichten 1,5 Millionen Franken betragen haben. Zudem ist nicht klar, wie die Besitzverhältnisse genau geregelt sind. Kutesa verfügt in St.Gallen noch über einen Vertrag bis 2021.