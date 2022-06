Diese Ostschweizer Reiterin tritt am CSIO gegen die Besten an

Nachwuchshoffnung Diese junge Ostschweizer Reiterin tritt am CSIO gegen die Besten der Welt an Die 19-jährige Eggersrieterin Joana Schildknecht startet am CSIO St.Gallen. Es ist für sie «eine Riesenfreude und eine Ehre», gegen die Weltspitze anzutreten. Es soll aber nur ein Schritt bleiben auf dem Weg in Richtung Profikarriere. Peter Wyrsch Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.54 Uhr

«Noch hat die Schule Priorität.»: Joana Schildknecht will sich aber schon bald auf eine Profikarriere konzentrieren. Bild: Katja Stuppia

Sie ist erst 19-jährig und eine talentierte Reiterin. Die St.Gallerin Joana Schildknecht aus Eggersriet darf sich über Pfingsten im Gründenmoos erneut einen Traum erfüllen. Sie misst sich am CSIO Schweiz mit ihren grossen Vorbildern, den Team-Europameistern und Weltcupsiegern Martin Fuchs und Steve Guerdat. Und dies bereits zum zweiten Mal.

Joana Schildknecht. Bild: Katja Stuppia

Schildknecht sagt:

«Es ist eine Riesenfreude und Ehre für mich, dass ich in diesem prächtigen Naturstadion gegen die besten Reiter der Welt antreten darf. Im Vorjahr rutschte ich kurz vor dem Turnierstart ins Teilnehmerfeld. Dieses Jahr wurde ich als junge Reiterin direkt selektioniert.»

Sie ist Absolventin der United School of Sports mit Standorten in Zürich und St.Gallen. Diese ermöglicht rund 300 Sporttalenten, Leistungssport und Berufsausbildung zu kombinieren. Joana Schildknecht, die derzeit ein Praktikum in St.Gallen absolviert, steht kurz vor ihrem Studienabschluss mit einer kaufmännischen Grundausbildung.

«Nach dem CSIO bin ich im Lernstress. Vom 7. bis 9. Juni habe ich mündliche und schriftliche Abschlussprüfungen.»

Ziel nach dem KV: Profireiterin werden

Dann ist der Weg frei für ihren Berufswunsch. «Ich möchte Profireiterin werden, nachdem ich das KV-Diplom im Sack habe. Kurzfristige Ziele sind – natürlich – der CSIO St.Gallen und eine erneute Teilnahme an den Europameisterschaften der jungen Reiter, die dieses Jahr Mitte Juni im spanischen Oliva stattfinden wird. Deshalb sitze ich so oft wie möglich im Sattel und bewege teils fünf Pferde am Tag», sagt Joana Schildknecht. Einmal pro Woche wird sie von Thomas Fuchs trainiert, der auch seinen Sohn Martin und Olympiasieger Steve Guerdat betreut. Ihr Können wurde bereits international erkannt. Sie wurde in die Young Riders Academy, die internationale Talentschmiede im Springreitsport, aufgenommen. «Ich hätte die Möglichkeit, bei einem internationalen Reiter eine dreimonatige Stage zu machen. Aber ich habe leider keine Zeit. Noch hat die Schule Priorität.»

Messen mit Guerdat, Balsiger, Fuchs und Co.

Am CSIO Schweiz ist die St.Gallerin eine von sieben Einzelreiterinnen im einheimischen Aufgebot. Neben den fünf Equipenreitern Steve Guerdat, Martin Fuchs, Bryan Balsiger, Pius Schwizer und Edouard Schmitz durfte Equipenchef Michel Sorg 21 Schweizer Reiter aufbieten. Die 178 Zentimeter grosse Joana ist sehr auf ihr Berufsziel fokussiert und kein junger Teenager der grossen Worte. «In St.Gallen will ich Erfahrungen für meine Leidenschaft sammeln, lernen, beobachten und meinen Reitschulsack füllen. Vielleicht auch mit einigen Platzierungen...»

Im Vorjahr gelang ihr dies im Youngster Cup Final. Es resultierte ein beachtlicher neunter Platz mit Napoleon – einem Nachkommen des belgischen Hengstes Vigo d’Arsouilles, der 2010 in Kentucky mit Philippe Lejeune Weltmeister wurde. Der Belgien-Rappe wird am CSIO erneut am Start in Prüfungen über 145 cm sein.

«Noch müssen wir uns besser verstehen»

Napoleon und Queen of Hearts, die Königin der Herzen, hat Joana Schildknecht für den CSIO gemeldet. Ob sie die schwedische Fuchs-Stute nach der tödlich verunglückten Prinzessin von Wales so getauft habe. «Nein», antwortet die Kaderreiterin. «Die meisten Namen sind vorgegeben. Ich reite die Stute seit vier Jahren. Sie hat einen starken Willen, kämpft immer mit und ist sehr loyal. Noch müssen wir uns besser verstehen und gegenseitig Vertrauen gewinnen.»

Die Pferde sind in Familienbesitz

Die Queen, Napoleon und Nadal, die Nachwuchshoffnungen Igelo und Victor sowie die Schweden-Stute Catrina, mit der Joanna Bronze an den Schweizer Meisterschaften der Jungen Reiter gewann, sind alle in Familienbesitz.

Die Schildknechts führen in Steinach, wo auch der Stall steht und Joana Schildknecht übt, ein gefragtes Unternehmen. Papa Marc und Mama Tamara betreiben Handel mit Qualispan-Hobelspänen und beliefern Tierhalter in der Schweiz und im nahen Ausland. Joanas Grosseltern, Markus und Doris, führten früher in Eggersriet einen Wein- und Getränkehandel, ehe sie 2010 auf Einstreuhandel umsattelten.

