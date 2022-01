Fussball Wil und Vaduz trennen sich 4:4 – was für ein Spektakel Der FC Wil begeistert beim 4:4 gegen Leader Vaduz sein Publikum mit offensivem Fussball und Spielfreude. Gianluca Lombardi Jetzt kommentieren 30.01.2022, 19.39 Uhr

Emir Tonbul (Wil) gegen Torhueter Benjamin Büchel (Vaduz). Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

Wil gegen Vaduz, tabellarisch betrachtet unten gegen oben – eine Ausgangslage, die eigentlich für klare Vorzeichen stand. Doch die Begegnungen zwischen diesen beiden Kontrahenten überraschen immer wieder. Wie damals im vergangenen Herbst, als Brunello Iacopetta seinen Einstand als Wil-Trainer feierte und drei Punkte aus dem Vaduzer Rheinpark entführte.

Auch die aktuelle Affiche wurde zu einer Partie, die den Zuschauern noch eine Weile in Erinnerung bleiben dürfte. Von Beginn an agierten die Wiler offensiver, aggressiver und williger. Doch in Führung gingen die Gäste aus dem Fürstentum. Simone Rapp entwischte seinem Gegenspieler Mailk Talabidi und hämmerte aus spitzem Winkel den Ball in die Maschen, Prädikat: Traumtor.

Um eine Antwort waren die Wiler nicht verlegen. Sofort stürmten die Hausherren aufs Gästetor und wurden dafür belohnt. Fuat Rahimi, ein Eigengewächs des FC Wil und nun im Dienst der Vaduzer, konnte Silvio nur regelwidrig stoppen. Den fälligen Foulelfmeter versenkte Sofian Bahloul souverän. Sodann folgte eine Phase, in der die Liechtensteiner regelrecht vorgeführt wurden und sich oft nur mit Fouls zu helfen wussten.

Kämpferische Wiler, aufsässige Vaduzer

Der FC Wil kämpfte, drängte auf die erstmalige Führung und brachte seinen Gegner an die Grenze der Verzweiflung. Das nächste Tor lag in der Luft – es fiel prompt. Aber auf der anderen Seite. Völlig unverhofft gingen die Gäste erneut in Führung. Rahimi machte seinen Fehler wieder gut und brachte seine Farben auf Zuspiel von Tunahan Cicek erneut in Front.

Nur fünf Minuten später lag der Ball erneut im Netz, wieder auf der falschen Seite. Dieses Mal durfte sich Manuel Sutter als Torschütze feiern lassen. Es war ein Zwischenstand, der zu diesem Zeitpunkt dem Gezeigten nicht gerecht wurde. Das 1:3 hatte für die Wiler einen bitteren Beigeschmack.

Aufgeben ist aber bei den Wilern keine Option – auch an diesem Sonntagnachmittag nicht. Noch vor der Pause belohnten sich die Wiler mit dem verdienten 2:3-Anschlusstreffer. Auf Zuspiel von Josias Lukembila erzielte Bahloul sein zweites Tor und hielt so die Hoffnungen am Leben. Nach dem Seitenwechsel legten die Wiler los wie die Feuerwehr und damit so, wie sie das in dieser Saison schon öfters getan hatten. Prompt konnten die Äbtestädter auch ernten. Lukembila und Nils Reichmuth spielten die Vaduzer Hintermannschaft schwindlig und glichen das Skore in dieser aufregenden Partie aus.

Der FC Wil hatte nun erneut die Oberhand, kämpfte weiter und versuchte alles, um in Führung zu gehen. Doch die Vaduzer blieben mit ihren Gegenstössen stets gefährlich. Als in der 58.Minute Rapp allein auf das Wiler Tor loszog, blieb wohl vielen der anwesenden Zuschauer die Luft weg. Doch Reichmuth eilte zurück und lief dem Vaduzer Angreifer den Ball ab. Wüsste man es nicht besser, hätte man meinen können, der Weltklasseverteidiger Giorgio Chiellini habe sich nach Wil verirrt.

Wie gewonnen, so zerronnen

Als die Vaduzer Minuten später innert weniger Sekunden drei hochkarätige Chancen vergaben, ging nochmals ein Ruck durch die Wiler Mannschaft. Yannick Touré, zuvor für Silvio eingewechselt, brachte den FC Wil nach einem Corner mit 4:3 in Front. Doch damit war das letzte Wort noch nicht gesprochen; die Gäste hatten eine Antwort bereit, und der gefällige Rapp brachte den Vaduzern in der Schlussphase doch nochmals den Ausgleich.

Als Kurzfazit lässt sich sagen: Während die Wiler mit ihrem Offensivfussball erneut ein Ausrufezeichen setzten, blieben die Vaduzer den Beweis für ihre Super-League-Tauglichkeit schuldig. Noch sind sie aber weiterhin Leader in der Challenge League.

Wil – Vaduz 4:4 (4:4)

Bergholz – 890 Zuschauer – Sr. Kanagasingam.

Tore: 11. Rapp 0:1. 13. Bahloul (Foulelfmeter) 1:1. 34. Rahimi 1:2. 39. Sutter 1:3. 44. Bahloul 2:3. 48. Lukembila 3:3. 79. Touré 4:3. 85. Rapp 4:4.

Wil: Keller; Dickenmann, Talabidi, Tonbul, Heule (86. Frei); Zumberi (61. Fazliu), Muntwiler, Reichmuth (86. Ndau); Bahloul, Silvio (72. Touré), Lukembila.

Vaduz: Büchel; Rahimi, Schmid, Omerovic (84. Ris); Ulrich (46. Obexer), Dobras, Gasser (30. Gasser), Fehr; Cicek; Sutter (70. Gajic), Rapp.

Bemerkungen: 63. Lattenschuss Rapp. – Verwarnungen: 12. Rahimi, 17. Ulrich, 32. Tonbul, 33. Muntwiler, 72. Bahloul.

