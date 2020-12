Fussball «Warum seid ihr so traurig?» - Jedes dieser Zitate erzählt eine Geschichte rund um den FC St.Gallen in der ersten Saisonhälfte Geredet wird viel im und rund um den FC St.Gallen. Wir zeigen eine Sammlung von Zitaten aus der ersten Phase der Saison. Von September bis Dezember, von «Ich bereue nichts!» bis «Mir müend zämähebe!» Ralf Streule 23.12.2020, 17.00 Uhr

Redet gut und gerne: Peter Zeidler kommt in unserer Zitatesammlung nicht zu kurz. Michel Canonica

18. September

«Es reicht nun mit den Abgängen.»

Peter Zeidler spricht im Interview zum Saisonauftakt von den Abgängen von Cedric Itten, Ermedin Demirovic und Silvan Hefti. Er strahlt aber auch Zuversicht aus:

«Es ist aber möglich, hier wieder ein besonderes Team zu formen.»

19. September

Matthias Hüppi. Ennio Leanza / KEYSTONE

«Der Erfolg der vergangenen Saison war nicht selbstverständlich.»

Präsident Matthias Hüppi versucht den Ball tief zu halten nach dem zweiten Platz in der Vorsaison.

Zum Saisonstart gegen Sion kommen die St. Galler aber gleich wieder auf Touren. Sie gewinnen mit 1:0.

23. September

«AEK ist schon noch einmal eine andere Kategorie.»

Peter Zeidler sieht sein Team im Europa-League-Qualifikation als deutlicher Aussenseiter. Die St.Galler spielen aber mutig auf und verlieren unverdient mit 0:1.

Diskussionen nach dem Schlusspfiff des Spiels gegen AEK Athen. War das wirklich ein Penalty? Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

26. September

«Heute können wir nur traurig sein. Aber ab morgen geht's dann Richtung Vaduz-Spiel.»

Peter Zeidler nach dem Europacup-Out gegen AEK Athen. Statt der Partie gegen Wolfsburg warten profanere Spiele. Mit dem 1:0-Sieg gegen Vaduz wird sich St. Gallen an die Spitze der Super League setzen.

3. Oktober

«Für diese Partie denken wir nicht ans Geld verdienen, das müssen Sie uns glauben.»

Präsident Matthias Hüppi vor dem Heimspiel gegen Servette, das erstmals seit über einem halben Jahr wieder mit 10000 Zuschauern stattfinden darf. Es wird in diesem Jahr das letzte Spiel bleiben mit vielen Zuschauern.

Das Super League Spiel zwischen dem FC St. Gallen und Servette wird mit 10 000 Zuschauern ausgetragen. Es bleibt coronabedingt bisheriger Saisonrekord im Kybunpark.

Benjamin Manser

5. Oktober

«Warum seid ihr so traurig?»

Peter Zeidler in der Pause im Heimspiel gegen Servette zu seinen Spielern. Diese lassen trotz 1:0-Führung in der Kabine die Köpfe hängen. Noch läuft nicht alles wie gewünscht, St. Gallen bringt den 1:0-Sieg dennoch ins Trockene. Ob Zeidler das gleichnamige Lied von Mani Matter kennt, ist nicht bekannt.

12. Oktober

«Im Kybunpark wurde mir gezeigt, wie Grossveranstaltungen mit 10 000 Zuschauern funktionieren können.»

Bundesrat Alain Berset nach seinem Besuch in St.Gallen. Die Realität sollte bald eine andere sein.

26. Oktober

«Wir entschuldigen uns beim FC St.Gallen und dem Spieler.»

Der FC Lugano entschuldigt sich für angebliche rassistische Rufe gegen St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi im Cornaredo. Später stellt sich heraus: Es waren «Zigi»-Anfeuerungsrufe von St.Galler Fans gewesen.

Lawrence Ati Zigi muss sich in Lugano nur einmal bezwingen lassen, am Ende gibt es eine 0:1-Niederlage. Die Geschichte um angebliche rassistische Rufe bleibt ein Sturm im Wasserglas. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE

29. Oktober

«Mir mönd witerhin zämähebe!»

Präsident Matthias Hüppi wendet sich in einer Videobotschaft an die Fans, nachdem die Zuschauerzahl coronabedingt auf 50 reduziert wird.

30. Oktober

«Insgesamt sind fünf Kilogramm Gewicht dazugekommen, vor allem am Bauch.»

Erstes Interview mit Tranquillo Barnetta seit dem Rücktritt.

Michel Canonica

Tranquillo Barnetta meldet sich eineinhalb Jahre nach seinem Rücktritt in einem Interview zurück. Es sei jetzt Hausmann und geniesse die Zeit ohne Öffentlichkeit.

1. November

«Es war die entscheidende Szene. Das darf nicht passieren.»

Zeidler ärgert sich nach dem 1:3 gegen Basel. Basels Fabian Frei zog der gesamten St. Galler Verteidigung davon.

4. November

«Sämtliche Tests fielen negativ aus.»

Nach Boris Babic wird nun auch Florian Kamberi positiv auf Corona getestet. Der Rest der Mannschaft ist negativ, schreibt der Klub. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt der FC St.Gallen als Musterknabe in Sachen Corona-Ansteckungen. Bis Ende Jahr wird mehr als das halbe Team angesteckt sein.

6. November

Sportchef Alain Sutter Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

«Vergesst letzte Saison.»

Alain Sutter will nach vorne schauen, wie er in einem Interview mehrmals erklärt. Die Mannschaft und die Leistungen wolle man - zumindest teamintern - nicht ständig mit jener von der erfolgreichen Saison 2019/20 vergleichen. Nur so komme man vorwärts.

7. November

Silvan Hefti. Marc Schumacher / freshfocus

«Ich bereue nichts.»

Sagt YB-Verteidiger Silvan Hefti vor seinem ersten Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Club St. Gallen. Der Abgang des Goldachers stiess den Fans im Sommer sauer auf, ist aber ein logischer Schritt eines Spielers mit grossen Karriereplänen.

8. November

«Am Schluss stand es damals 3:4. Das wollten wir heute vermeiden.»

Peter Zeidler nach dem 0:0 gegen YB in Bern – er erklärt, weshalb sein Team im Wankdorf defensiver spielte als vergangene Saison.

20. November

Christoph Hammer. Anthony Anex / KEYSTONE

«Wir sind bisher mit einem sehr blauen Auge davongekommen.»

FC-St. Gallen-Finanzchef Christoph Hammer nach der Generalversammlung, an der ein Jahresgewinn von 1,17 Millionen Franken ausgewiesen wurde - auch dank der Transfers von Dereck Kutesa und Dejan Stojanovic.

23. November

Giorgio Contini. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

«Für mich war es eine Begegnung wie gegen Bern oder Genf. Es sind ja keine Fans erlaubt hier im Stadion, die ich wiedersehen könnte.»

Lausanne-Trainer Giorgio Contini bei seiner Rückkehr in den Kybunpark. Immerhin kann er beim 2:2 einen Punkt mit nach Hause nehmen.

23. November

Boris Babic. Claudio Thoma / freshfocus

«Es ist für mich und für die Mannschaft ein gutes Gefühl, dass ich zurück bin.»

Boris Babic, der nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder trifft, ist nach seinem sehenswerten Weitschuss überglücklich. Im Heimspiel gegen Lausanne leitet er die Wende vom 0:2 zum 2:2 ein.

27. November

«Es passt nicht ganz in diese Zeit, in ein Flugzeug zu steigen und an die Sonne zu reisen.»

Peter Zeidler über die Entscheidung, im Winter auf ein Trainingslager zu verzichten.

27. November

Urs Egger. Egger's Catering

«Ich spiele mit dem Gedanken, ein Buch über meine Zeit beim FC St. Gallen zu schreiben.»

Urs Egger, der mit seinem «Egger’s Catering» 25 Jahre lang für die Wurst zum Spiel verantwortlich war, könnte viel erzählen. Die Partnerschaft läuft im Sommer 2021 aus, die Migros übernimmt.

27. November

«Wurde auch langsam Zeit.»

Einige Fans scheinen kein Problem damit zu haben, das der Caterer im Stadion wechselt, wie sie in sozialen Medien schreiben.

28. November

Tim Staubli gegen YBs Michel Aebischer. Benjamin Soland/Frechfocus / Blick

«Ich weiss nicht, wieso ich mein erstes Tor noch nicht erzielt habe. Aber ich mache mir nicht unnötig grossen Druck.»

Sagt Tim Staubli, der junge Werdenberger, der meist nur gegen Ende der Spiele zu Einsätzen kommt. Gut drei Wochen später schafft Staubli sein Tordebüt bei den Profis gegen YB.

5. Dezember

Basil Stillhart. Ralph Ribi

«Es geht gut, aber ich muss schon mehr schnaufen als vor der Zwangspause»

Basil Stillhart nach seiner Covid-19-Erkrankung. Inzwischen ist er wieder voll leistungsfähig. Zumindest lief er gegen Basel im zweitletzten Spiel des Jahres zu Höchstform auf.

9. Dezember

«Wir könnten noch besser spielen.»

Sagt Zeidler nach dem 2:1 in Zürich, nicht zum ersten und wohl nicht zum letzten Mal. Ein Ausdruck der hohen Zielsetzungen des Trainers.

11. Dezember

Élie Youan.

Claudio Thoma / freshfocus

«Zwei Worte habe ich in St. Gallen schnell gelernt: ‹Strafraum ›und ‹Gegenpressing›.»

Der französische Stürmer Thody Élie Youan, der gegen Zürich gleich zweimal getroffen hat, spricht über Sprachschwierigkeiten zu Beginn in St. Gallen - und über Zeidlers offensives Lieblingsvokabular.

18. Dezember

«Wer weiss: Vielleicht realisieren Sie doch noch, dass Sie für Ihr Verhalten geradestehen sollten.»

Nach den rassistischen Rufen eines Zuschauers gegenüber Tosin im Spiel gegen den FC Zürich im Kybunpark versuchte der FC St.Gallen den Übeltäter zu finden. Nachdem das Verfahren gegen Unbekannt eingestellt wird, meldet sich Präsident Matthias Hüppi noch einmal öffentlich zu Wort und wendet sich direkt an den «Fan».

20. Dezember

Lukas Görtler. Gian Ehrenzeller / EPA

«Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Da gibt es keine zwei Meinungen.»

Wie der Trainer hat auch Lukas Görtler höhere Zielsetzungen als «nur» ein Unentschieden in Basel: Der Mittelfeldspieler bedauert, dass es im St.Jakob-Park nur zu einem 0:0 reichte.

21. Dezember

«Mein Team will einfach nur spielen und den Moment leben. Und nun haben wir dieses grosse Spiel gegen YB.»

Peter Zeidlers Vorfreude auf das letzte Spiel des Jahres ist gross. Es geht aber 1:2 verloren – YB zieht auf acht Punkte davon.