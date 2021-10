Die Stadtklubs St.Otmar und Fortuna spielen nur noch 4. Liga

Fussball «Man hat Fehler gemacht, und irgendwann ist man in diesem Strudel drin»: Warum die St.Galler Stadtvereine St.Otmar und Fortuna nur noch 4. Liga spielen Die Traditionsvereine St.Otmar und Fortuna spielen inzwischen beide in der 4. Liga. Vor 15 Jahren noch spielte St.Otmar noch 2. Liga Interregional und auch Fortuna war in höheren Ligen anzutreffen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Im Oktober 2006, als der FC St.Otmar noch in der 2. Liga interregional spielte. Bild: Archiv

Paul-Grüninger-Stadion, 2. Liga interregional, vor 15 Jahren. Der SC Brühl empfängt den FC St.Otmar. Anton Lleshi, der Brühler Angreifer, steigt zum Kopfball hoch. Unser Fotograf schreibt damals zum Bild dieser Spielszene: «Eine deutliche 0:5-Niederlage für St.Otmar im Olma-Stadtderby gegen Brühl.» Fünf Tore liegen im Oktober 2006 zwischen den beiden Stadtklubs. Heute sind es fünf Spielklassen. Der SC Brühl spielt in der Promotion League, der FC St.Otmar in der 4. Liga. Wie konnte es so weit kommen?

Den Abstieg als Segen begreifen

Matthias Althaus, Präsident im FC St.Otmar, sagt: «Man hat Fehler gemacht. Und irgendwann ist man in diesem Strudel drin.» Althaus steht dem Verein seit letztem Jahr vor. Gleichzeitig spielt er auch für die erste Mannschaft. «Ich stelle mich jeweils selber auf», sagt er und lacht. «Vielleicht ist unsere momentane Lage auch ein Segen. Wir können wieder etwas nachhaltig aufbauen.» Das tun sie mit «einheimischen Spielern», «nicht mit externen». Auf «Externe», also Spieler, die finanziell entschädigt werden, setzen viele Vereine, gerade im Rheintal. Mancherorts bekommen bereits 3.-Liga-Spieler grosszügige Entschädigungen. Wer im Lerchenfeldstadion spielt, bekommt hingegen kein Geld. Auch deshalb fiel es Otmar in den vergangenen Jahren schwer, mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Das ist ein Grund. Ein anderer sind die Junioren. Es sind zu wenige. Und es sind keine, die gut sind. Otmar ging deshalb mit Fortuna eine Partnerschaft ein, legte die Mannschaften der A-, B- und C-Junioren mit dem Nachbarn zusammen. Althaus: «Um genug Spieler zu haben.»

René Bühler präsidiert den FC Fortuna. Mal wieder. Er war bereits bis 2005 Präsident, ehe er Ehrenpräsident wurde. Nun ist er seit sechs Jahren schon wieder in der Funktion des Präsidenten tätig. Auch Fortuna spielt inzwischen in der 4. Liga. Dabei steht in der Vereinschronik auf der klubeigenen Website: «Sportlich muss es aber immer unser Ziel bleiben, in der 2. Liga zu spielen.» Bühler sagt: «Spätestens im vergangenen Sommer haben wir uns von diesem Anspruch verabschiedet.»

Junioren sind zu schwach für die erste Mannschaft

Damals stieg die 3.-Liga-Mannschaft ab und die 5.-Liga-Mannschaft am grünen Tisch auf. Das Team, das abstieg und «schwierige Charaktere» hatte, wurde aufgelöst, fünf Spieler wurden übernommen. Die neue und nun auch einzige Aktivmannschaft funktioniere. «Sie hat einen guten Teamgeist.» Wenn Bühler von seinem Verein erzählt, trennt er Junioren und Aktive. Vermutlich auch weil er sagt: «Wir bringen seit Jahren nur wenige eigene Junioren in die erste Mannschaft. Denn die, die talentiert sind, spielen nicht mehr bei uns.» Die Begabten spielen beim FC St.Gallen oder bei SC Brühl. Es sind Kinder und Jugendliche, die Profis werden wollen. Oder zumindest irgendwann einmal höher spielen wollen als in der 4. Liga. Also sagt Bühler: «Unser Motto ist: Die Kinder sollen auf den Fussballplatz, nicht auf die Strasse.» Gesellschaftliche Ambitionen, nicht mehr sportliche.

Nicht nur der FC St.Gallen und der SC Brühl sind beliebt bei talentierten Junioren. Wer herumfragt, hört von Abwerbungsversuchen von «umliegenden Vereinen», «gerade bei den A-Junioren, die auch in einer ersten Mannschaft spielen können». Warum soll ein Junior, der mit seinen Freunden zusammenspielt, zu solchen Vereinen wechseln? «200 Franken im Monat oder 50 pro Sieg sind viel für einen, der noch in der Lehre ist.» Althaus sagt, es sei ein schleichender Prozess gewesen. Inzwischen ist selbst die zweite Mannschaft des SC Brühl in einer höheren Liga anzutreffen als St.Otmar und Fortuna. Bühler: «Beim SC Brühl ist das Potenzial unerschöpflich. In der zweiten Mannschaft spielen viele, die A-Meister gespielt haben.» Meister, das ist die höchste Juniorenliga neben den nationalen U-Stufen. Die A-Junioren von Otmar und Fortuna sind in der 2. Stärkeklasse, der tiefsten also, aktiv.

Vor einem Monat hat St.Otmars erste Mannschaft mit 2:1 gegen Fortuna gewonnen. Bühler sagt: «Trotz der Niederlage haben sich nach dem Spiel alle die Hand gegeben. Das war mein Highlight in diesem Herbst. Denn das ist Regionalfussball.» Ein Fotograf war nicht zugegen. Dabei spielt sich in der Kreuzbleiche und im Lerchenfeldstadion gerade Schönes ab. Zwei Stadtklubs definieren sich neu. Und führen die Tabelle an.