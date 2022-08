Topspiel für den FC Wil in Yverdon.

Fussball Von wegen Abstiegskampf: Ein unerwartetes Spitzenspiel für den FC Wil in Yverdon Auf den FC Wil wartet am Freitag in der Westschweiz eine reizvolle Aufgabe. Mit einem Sieg klettert er auf Platz eins. Gianluca Lombardi 11.08.2022, 22.04 Uhr

Wils Kastrijot Ndau (rechts) behauptet den Ball. Bild: Gianluca Lombardi

Yverdon gegen den FC Wil – eine Affiche, die für viele nach einem Abstiegsknüller klingt, ist das Topspiel in der fünften Runde der Challenge League. Eine Konstellation, die wohl noch vor wenigen Wochen utopisch war, ist an diesem Abend die Realität. Es ist zugleich aber eine Überraschung, die der Spannung in der Liga guttut.

Mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen hat Yverdon einen nahezu perfekten Start hingelegt. Einzig in Vaduz liessen die Westschweizer Punkte liegen, als sie in der Schlussphase eine 3:1-Führung noch aus der Hand gaben. Nicht wesentlich schlechter liest sich die Bilanz des FC Wil, der mit drei Siegen und einer Niederlage komplett im Soll ist.

Ballast abgeworfen

Mit dem 1:0-Auswärtssieg in Schaffhausen haben die Äbtestädter den Bann endlich gebrochen und das erste Spiel auf fremdem Platz seit dem 4. Dezember 2021 gewonnen. Notabene war es ein Sieg auf Kunstrasen, der gewohnten Spielunterlage der Wiler. Es gilt nun zu beweisen, dass die Ostschweizer es auch auf Naturrasen können. Das Spiel in Yverdon dürfte für die Wiler ein echter Prüfstein werden. Vor allem Angreifer Koro Koné ist in bestechender Form mit sechs Toren aus den ersten vier Spielen. Gegen Schaffhausen wurde Star-Stürmer Raul Bobadilla über 90 Minuten komplett ausgeschaltet. Gelingt das der Wiler Abwehr auch mit Koné, wäre das ein wichtiger Schritt zu einem Punktgewinn.

Für beide Mannschaften ist dieses Duell eine riesige Chance, um sich weiterhin oben festzusetzen. Für die Wiler spricht aktuell die Mentalität. Es überwiegt das Gefühl, dass die junge Mannschaft die Spiele um jeden Preis gewinnen will.