Fussball Rorschacher Daniel Pavlovic spielt fortan für den FC Chiasso Daniel Pavlovic wird die Monate bis zum Saisonende mit den Tessinern in der Challenge League absolvieren. Christian Brägger 01.02.2021, 09.08 Uhr

Bei Chiasso will Daniel Pavlovic nochmals angreifen. Bild: Ralph Ribi

Der 32-jährige Rorschacher, mit Engagements bei den Grasshoppers, in der Serie A für Sampdoria, Crotone sowie Frosinone und in der 2.Bundesliga bei Kaiserslautern, will sich beim Tabellenletzten der Challenge League für höhere Aufgaben empfehlen. Dafür braucht er einen sauberen Formaufbau und regelmässige Einsätze.