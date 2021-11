Nacht des Ostschweizer Fussballs: Das sind die Gewinner

Fussball Pappnasen, Küsse und sechs Titelträger: So war die Nacht des Ostschweizer Fussballs Die Würfel sind gefallen, die Awards vergeben. Bei den Frauen ist Ardita Iseni vom FC St.Gallen-Staad die Ostschweizer Fussballerin des Jahres. Auch sonst gab es illustre Gäste und allerlei Anekdoten um Funktionäre, Schiedsrichter, den FC Wil und den FC St.Gallen. Und es gab mit dem FC Eschlikon ein fairstes Team. Christian Brägger 26.11.2021, 18.00 Uhr

Im Fussball geht es ums Entwickeln, Gedeihen. Auch ums Sein. Die Nacht des Ostschweizer Fussballs vereint diese Dinge, auch findet sie in ihrer Grösse schweizweit kaum Vergleichbares. Und seit dem Startschuss 2012 haben sich ihre Preisträger im Fussball genau das gemacht: verdient, sie sind. Doch dann ist manchmal Kreativität gefragt, wenn die Dinge der Pandemie trotzen und weiter spriessen sollen. Deshalb ist die Gala in diesem Jahr in Volketswil als Fernsehsendung produziert worden, mit illustren Gästen wie Nati-Chef Pierluigi Tami und SRF-Mann Lukas Studer in der Showmasterrolle.

Neben Alessio Besio als Fussballer des Jahres und einer Talkrunde – unter anderen mit FCSG-Trainer Peter Zeidler («Constantin gibt mir immer einen Kuss, wenn wir uns sehen»), Wils unverwüstlichem Philipp Muntwiler («Freis Abgang war für viele überraschend, man muss in solchen Momenten ruhig bleiben») und FCSG-Captain Lukas Görtler («die Mentalität muss passen, 90 Prozent macht sie aus») – gibt es fünf weitere Titelträger.

Zweitbeste Torschützin trotz Verletzung

Mannschaft des Jahres ist das U18-Team Südostschweiz, Schweizer Meister der letzten Saison, obwohl man dem Randregionvertreter lange nicht einmal die Teilnahme zugetraut hat. Schiedsrichter des Jahres ist Heinz Müller, ein Original an der Pfeife, die für ihn die beste Lebensschule gewesen ist: «Man musste von Anfang an wissen, wer im Spiel der Pappenheimer ist. Wenn man ihn dann verpasste, kam es nicht immer so gut.» Der FC Eschlikon darf als Fairplay-Sieger jubeln, als Funktionär Martin Stadler: «Ich war schnell, technisch aber nicht gut, also wechselte ich auf die administrative Seite.»

Schliesslich erhält Ardita Iseni vom FC St.Gallen-Staad den begehrten Titel «Fussballerin des Jahres». 15 Tore und Platz zwei in der nationalen Torschützenliste 2020/21 sind herausragend, obwohl die 21-Jährige am Schluss acht Spiele wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hat; bald kehrt sie zurück. Der Rahmen speziell, die Geschichten farbig wie stimmig, ja die Fussballnacht lebt auch virtuell: Am 29.Oktober 2022 soll sie wieder Hort für 1000 Gäste sein und die Band Hecht spielen – dann wieder in der Olmahalle.

