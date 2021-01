Fussball Neues Fussball-Abenteuer für Roger Stilz: Der Tübacher wird Sportchef bei Waasland-Beveren in der belgischen Topliga Der Ostschweizer Roger Stilz verlässt den FC St. Pauli, bei dem er in den vergangenen viereinhalb Jahren als Nachwuchsleiter amtete. Der 43-Jährige wechselt nach Belgien in die Jupiler Pro League und wird bei Waasland-Beveren Sportchef, wo er auf die Schweizer Michael Frey und Leonardo Bertone trifft. Stilz reiht damit eine weiteres überraschendes Kapitel an seine Fussballkarriere. Ralf Streule 05.01.2021, 10.51 Uhr

Roger Stilz wechselt die Farben, bleibt St. Pauli aber emotional verbunden. Andres Defranco

Hamburg ist Roger Stilz' zweite Heimat. Vor über 15 Jahren zog der Tübacher in die Hansestadt, vor viereinhalb Jahren wurde er Nachwuchsleiter beim FC St. Pauli, seine Verbundenheit mit Verein und Stadt sind gross. Nun aber wird er Hamburg verlassen. Schweren Herzens zwar, wie er während seiner Autofahrt nach Antwerpen am Telefon erklärt. Auf die neue Herausforderung aber freue er sich sehr. Bei Waasland-Beveren, einem Vorortclub Antwerpens, wird Stilz das Amt des Sportchefs übernehmen. Es ist für den 43-Jährigen ein weiterer Schritt nach vorne in seiner Fussballkarriere: Erstmals übernimmt er die sportliche Verantwortung für die Profimannschaft in einer höchsten Liga - in einer Liga darüber hinaus, die in den vergangenen Jahren im internationalen Vergleich an Bedeutung gewonnen hat.

«Es war mein Wunsch, den nächsten Schritt zu machen»

Seit 2016 war Stilz Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei St. Pauli, viele Nachwuchsspieler haben unter seiner Leitung den Sprung in den Profifussball geschafft. In Hamburg ist das Bedauern über Stilz' Abgang denn auch gross, so ist es den Zeitungen zu entnehmen. Und der Wechsel wird zuweilen mit der ungemütlichen Lage in Verbindung gebracht, in der sich die erste Mannschaft St. Paulis derzeit befindet. Der Traditionsverein steckt mitten im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga. Stilz betont aber, dass er sich beim FC St. Pauli wohlgefühlt habe:

«Die Herausforderung in Beveren anzunehmen, ist eine bewusste Entscheidung. Es war mein Wunsch, den nächsten Schritt im Ausland, an einem neuen Ort, in einem spannenden Fussballland zu machen.»

Viele Stationen in Hamburg

Stilz hat das Abenteuer im Ausland und die Veränderung immer wieder gesucht. Nach Fussballerjahren in der Schweiz in verschiedenen NLB-Clubs wechselte er 2004 nach Hamburg, wo er sein Germanistikstudium abschloss und gleichzeitig im regionalen Fussball Fuss fasste. Als Spielertrainer bei Victoria Hamburg und später als Co-Trainer beim Hamburger SV machte er in der Stadt weitere Schritte. Es folgte ein Engagement als Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg und die Fussballlehrer-Ausbildung in Köln, bevor ihn St. Pauli anheuerte.

Beveren entging knapp dem Abstieg

Doch auch Waasland-Beveren steckt derzeit im Abstiegskampf, in der Jupiler Pro League liegt das flämische Team auf dem drittletzten Platz. Die Zukunft des Vereins ist aber vielversprechend. Erst im September holte sich Waasland-Beveren einen amerikanischen Investoren ins Boot, um als Traditionsverein in der Liga weiterhin bestehen zu können.

In der vergangenen Saison wäre der Abstieg von Waasland-Beveren fast schon besiegelt gewesen. Als die Saison im Frühjahr wegen Corona abgebrochen wurde, lag das Team auf einem Abstiegsplatz - die Liga entschied, das dieser seine Gültigkeit hat. Nach langem juristischen Kampf erreichte Waasland-Beveren aber den Ligaerhalt, die Liga wurde von 16 auf 18 Mannschaften aufgestockt. Im Oktober stiess der Schweizer Stürmer Michael Frey leihweise von Fenerbahce Istanbul zu Waasland, im Oktober folgte sein Landsmann Leonardo Bertone von Thun.

Waasland-Beverens Michael Frey (vorne) feiert ein Tor gegen Sparta Petegem. Leonardo Bertone (links) beglückwünscht den Torschützen. David Pintens / www.imago-images.de

Von Hafenstadt zu Hafenstadt, von gelb-blau zu gelb-blau

Vorerst wird Stilz alleine nach Antwerpen ziehen. Seine Frau und der 8-jährige Sohn dürften ihm in den kommenden Monaten in die belgische Hafenstadt folgen. Apropos Hafenstadt: Stilz betonte immer wieder, den besonderen Flair einer Hafenstadt zu lieben - so dürfte ihm der Wechsel von seiner zweiten Heimat Hamburg nach Antwerpen doch nicht allzuschwer fallen.

Ein anderes Detail dürfte ihn hingegen an seine erste Heimat am Bodensee erinnern: Die Vereinsfarben von Waasland-Beveren sind gelb-blau. In diesen Farben begann Stilz beim FC Goldach seine Fussballkarriere.