Fussball Nachwuchsförderung in Zeiten von Corona: Die U21 des FC St.Gallen darf trainieren und spielen – Brühl muss sich gedulden Die St.Galler U21 profitiert von einer Ausnahmeregelung, während der SC Brühl und der FC Gossau weiterhin warten müssen. Ives Bruggmann 28.01.2021, 05.00 Uhr

Rutschiger Untergrund: Die U21-Equipe des FC St.Gallen trainiert im Gründenmoos. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 25. Januar 2021)

Auch der Schnee hält die U21 des FC St.Gallen nicht vom Training ab. Die Spieler greifen zur Schaufel, befreien den Platz, so gut es geht, und legen los. Marco Hämmerli, Trainer der ältesten Talente des FC St.Gallen, sagt: «Es ist wichtig für uns, dass wir trainieren dürfen. Wir wollen das Beste aus der Situation machen.» Für das U21-Team, das in der 1. Liga mitspielt, heisst das: Normalbetrieb und Testspiele gegen andere U21-Mannschaften. «Wir wollen nicht noch mehr Zeit verlieren. Das Jahr 2020 war schon schwierig genug. Wir müssen die Talente vorwärtsbringen. Das ist auch der Auftrag von oben», sagt Hämmerli.

Marco Hämmerli, U21-Trainer des FC St.Gallen



Bild:Arthur Gamsa

Anders als die Nachbarn Gossau aus der 1. Liga und Brühl aus der Promotion League geniessen die Nachwuchsteams das Privileg, Trainings und Spiele absolvieren zu dürfen. Dies, weil für die Nachwuchsförderung andere Regeln gelten als für den nicht als Profisport eingestuften Fussball unterhalb der Challenge League. Ein wichtiges Argument hierbei: Die Nachwuchsmannschaften führen Talente an die Profi-Equipen heran und stellen Spieler für die Junioren-Nationalteams ab.

U21-Meisterschaft wird lanciert

Weil unklar ist, wie und wann der Spielbetrieb in den Amateurligen fortgeführt wird, lancieren die Nachwuchsteams eine U21-Meisterschaft. Diese tangiert den Spielbetrieb der Promotion League und der 1. Liga aber nicht und soll eher eine Vorbereitung darauf sein. Geplant sind laut Hämmerli sieben Partien bis Ende März.

Sollte dann aber der Betrieb in den Ligen weiterhin ruhen, wird die U21-Meisterschaft fortgeführt. «Matchpraxis ist extrem wichtig. Nur Spiele bringen die Talente auf das nächste Niveau», sagt Hämmerli. Darüber hinaus unterstützt das U21-Team immer wieder die erste Mannschaft, indem es durch Ernstkämpfe deren Profis nach Verletzungen wieder an den Spielrhythmus heranführt.

Die U21-Meisterschaft, die für St.Gallen am 6. Februar startet, ist für Trainer Hämmerli eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wo sein Team im nationalen Vergleich steht.

«Wir nehmen diesen Wettbewerb ernst und setzen alles daran, erfolgreich zu sein.»

Brühler Spieler verlieren ein Jahr

Ein ganz anderes Bild zeigt sich beim SC Brühl, obwohl dieser eine Liga höher als St.Gallen II spielt: Geschlossene Sportanlagen und Mannschaftstrainingsverbot sind der Alltag. Ausnahmen gibt es keine, auch wenn sich die Liga beim Verband für Lockerungen einsetzt. «Für unsere jungen Spieler ist es besonders bitter», sagt Sportchef Roger Jäger. «Sie verlieren ein ganzes Jahr in ihrer Entwicklung.» Brühl hat zehn Fussballer in seinen Reihen, die noch im U21-Alter sind. Bei den Brühlern kamen ligaweit gar am meisten U21-Akteure zum Einsatz. «Unser Ziel ist es, junge Spieler zu entwickeln. Uns sind derzeit die Hände gebunden», so Jäger.

Dennoch versucht auch Brühl, die Situation bestmöglich anzunehmen. Seit dieser Woche gibt es wieder Trainings in Fünfergruppen – unter Einhaltung der Abstandsregeln. Von Balltrainings oder Taktikeinheiten sind die Brühler aber weit entfernt, zumal die Stadt die Anlagen des Paul-Grüninger-Stadions geschlossen hat. Stattdessen stehen Kraft und Kondition im Vordergrund. «Es geht auch darum, wieder einmal gemeinsam zu trainieren», sagt Jäger.

Doch bevor die Promotion League und die 1. Liga wieder gestartet werden können, müssen die Teams trainieren dürfen. Jäger: «Die Liga hat uns vier Wochen Vorbereitung garantiert.» Realistisch erscheint aufgrund des aktuellen Verbots bis Ende Februar also ein Beginn der Meisterschaften im April. Primäres Ziel sei es, mindestens die Hinrunden zu beenden, damit die Meisterschaften gewertet werden können.