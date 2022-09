Die FCSG-Frauen wollen gegen Aarau den ersten Sieg einfahren.

Fussball «Können mit Gewissheit sagen, dass wir nicht so schnell verzweifeln»: Nach Niederlagen und Verletzungen wollen die FCSG-Frauen zurück in die Erfolgsspur Die Frauen des FC St.Gallen möchten am Samstag um 14 Uhr im Espenmoos gegen Aarau den ersten Sieg nach zwei Niederlagen in der Women’s Super League einfahren. Die Co-Sportchefinnen Patricia Willi und Sandra Egger im Interview über die aktuelle Lage der Mannschaft. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC St.Gallen fand zuletzt im Cup zum Siegen zurück. In Widnau jubelten die Ostschweizerinnen über zehn Tore. Bild: Freshfocus / Carsten Harz

Der Saisonstart in der Women’s Super League lief für den FC St.Gallen nicht wunschgemäss. 0:4 bei den YB-Frauen und 1:3 daheim gegen Luzern lauteten die Resultate der ersten beiden Partien. Im Cup jedoch sammelte die Equipe von Trainerin Marisa Wunderlin Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben. 10:0 gewann St.Gallen beim 2.-Liga-Klub Widnau. Die Co-Sportchefinnen Patricia Willi und Sandra Egger über die aktuelle Lage:

Wie ordnen Sie den Start in die Saison ein?

Patricia Willi und Sandra Egger: Nach zwei Niederlagen können wir natürlich nicht sagen, dass wir voll happy sind. Wir können aber auch mit Gewissheit sagen, dass wir nicht so schnell verzweifeln. Das 0:4 gegen YB war schon ein Weckruf. Damit haben wir nicht gerechnet. Jetzt wissen wir alle, dass die Saison losgegangen ist und wir uns mit den Resultaten und Leistungen aus dem Vorjahr nichts mehr kaufen können.

Mit Fabienne Oertle fällt eine weitere Spielerin aus.

Jede grosse Verletzung schmerzt uns und ist ein Dämpfer für das Team. Fabienne wird uns wie Stephanie Brecht und Simea Hefti langfristig fehlen. Ronya Böni, Victoria Bischof, Ardita Iseni, Alessandra de Freitas und Géraldine Ess sind hingegen auf gutem Weg. Wir wollen aber keinen Druck aufsetzen und sagen, wann diese Spielerinnen wieder zurückkehren.

Die FCSG-Sportchefinnen Sandra Egger und Patricia Willi. Bild: Benjamin Manser

Wie geht das Team damit um? Es muss ja weitergehen.

Uns ist wichtig, dass wir allen Spielerinnen die Unterstützung und die Hilfe bieten, die sie brauchen. Sei das im mentalen oder physischen Bereich. Eines ist klar: Wir warten auf alle Verletzten und freuen uns, wenn sie wieder zurückkommen. Wir müssen jedoch auch weitergehen und diese Dämpfer für das Team hinter uns lassen.

Hat der 10:0-Sieg im Cup da mitgeholfen?

Wir wollen den Erfolg im Cup gegen ein Team aus der 2. Liga nicht überbewerten. Aber er war schon wichtig. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die wichtig für die Stimmung sind. Wir haben nach dem Sieg in Widnau viele zufriedene Gesichter gesehen.

Wie sind Sie zufrieden mit der Entwicklung im Klub?

In unserer Funktion sind wir auch zuständig für die Weiterentwicklung der Frauenabteilung innerhalb des FC St.Gallen. Es ist eine schöne Entwicklung, die wir bereits anstossen konnten. Aber wir wollen nicht stehen bleiben und sehen weiterhin Potenzial. Dabei möchten wir festhalten, dass wir zuletzt einige Sponsoren für unser Frauenteam gewinnen konnten.

Was erwarten Sie von Ihrer Equipe in dieser Saison?

Wir bewerten nicht nur den Rang. Wichtig ist uns, dass wir das, was wir beeinflussen können, auch tun. Unsere eigenen Spielerinnen bilden unser Fundament. Es ist die Aufgabe von Marisa Wunderlin und ihrem Staff, sie weiterzuentwickeln. Wir haben in der vergangenen Saison gesehen, zu was dieses Team fähig ist .

Gegen Aarau sollen möglichst drei Punkte her.

Unsere Zufriedenheit hängt nicht nur von Punkten ab. Natürlich wollen wir gewinnen, aber auch Aarau hat sich weiterentwickelt. Wir werden alles tun, damit wir nach dem Spiel wieder zufriedene Gesichter sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen