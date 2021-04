Fussball in Südamerika Das grosse Los: Wie der St.Galler Journalist Andreas Werz an der Copa América ein begehrtes Amt ergattert hat In gut zwei Monaten beginnt in Argentinien und Kolumbien das älteste Fussball-Nationenturnier der Welt. Mittendrin: der St.Galler Andreas Werz. Er ist Medienchef der vier kolumbianischen Spielorte Bogotá, Medellín, Cali und Barranquilla. Wie aber kommt ein Schweizer zu diesem Amt? Patricia Loher 07.04.2021, 05.00 Uhr

Andreas Werz vor einem Graffiti an der Stadionmauer in Medellín. PD

Vielleicht ist es Lionel Messi. Oder Neymar. Oder James Rodriguez. Wenn am Abend des 10. Juli in der kolumbianischen Küstenmetropole Barranquilla der Sieger der Copa América ermittelt ist, wird ein St. Galler südamerikanische Nationalspieler zu den Interviews begleiten.

Er wird an den Medienkonferenzen vor Hunderten von Journalistinnen und Journalisten die Trainer befragen: den erfolgreichen und den unterlegenen.

«Es erfüllt mich mit Stolz»

Vor bald zwei Jahren ist der Journalist Andreas Werz mit seiner Frau nach Medellín ausgewandert, «um hier die zweite Halbzeit unseres Lebens zu verbringen», wie er sagt. Er schreibt für deutschsprachige Zeitungen sowie Zeitschriften und arbeitet als Talentscout.

Nun hat der 56-Jährige ein nächstes grosses Los gezogen. Der langjährige Kolumnist dieser Zeitung ist an der Copa América, die vom 13. Juni bis 10. Juli in Argentinien und Kolumbien ausgetragen wird, der Medienchef für die vier kolumbianischen Spielorte Bogotá, Medellín, Cali und Barranquilla.

Es erfülle ihn mit Stolz, dass ihm der kontinentale Verband Conmebol diese verantwortungsvolle Aufgabe übertragen habe, sagt Werz.

Wie aber kommt ein Schweizer am ältesten Fussball-Nationenturnier der Welt zu einem der begehrtesten Ämter in der Öffentlichkeitsarbeit?

Werz war zwischen 1999 und 2009 Mediensprecher der Fifa und Chefredaktor des Fifa-Magazins. Er begleitete für den Weltverband 2000 das olympische Fussballturnier in Sydney, 2001 die U20-WM in Argentinien, die WM 2002 in Japan und Südkorea sowie die WM 2006 in Deutschland. Danach arbeitete er an der WM 2014 in Brasilien freischaffend für die Fifa. Er sagt:

«Ich habe an mehr als 30 Fifa-Veranstaltungen mitgewirkt. Diese Erfahrungen haben mir sicher geholfen, diesen tollen und begehrten Job bei der Copa América zu erhalten.»

Aber natürlich entstehen in zehn Jahren hinter den Kulissen des einflussreichsten Sportverbandes der Welt auch weitreichende Netzwerke. Werz hat sie alle kennen gelernt: die mächtigen Funktionäre, die weltbesten Spieler und Trainer.

Die zweistündige Begegnung mit Maradona

Unvergessen bleibt seine zweistündige Begegnung mit Diego Armando Maradona 2001 in Buenos Aires. Für unsere Zeitung schrieb Werz nach dem Tod des Argentiniers im vergangenen November einen bewegenden Nachruf auf den Mann zwischen Genie und Wahnsinn.

Andreas Werz vor dem Estadio Atanasio Girardot in Medellín. Zu normalen Zeiten finden hier 53'000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. PD

Werz kümmert sich in Medellín fortlaufend um seine Beziehungen und erweitert sein Netzwerk. Für den Major-League-Soccer-Klub Chicago Fire mit dem Schweizer Sportdirektor Georg Heitz, den er aus gemeinsamen Zeiten im Sportjournalismus und bei der Fifa kennt, beobachtet der Ostschweizer in ganz Kolumbien junge Spieler und berät sie und ihre Eltern.

Mit der Unterstützung von Werz haben schon zwei Junioren-Nationalspieler den Sprung in die USA und zu Heitz geschafft.

1300 Journalisten könnten zugegen sein

Zwei Monate vor dem Start der Copa América geht es für Werz, der über die Resultate des FC St. Gallen, von Brühl und Fortuna stets im Bild ist, nun darum, mit seinem Medienteam die Spielorte zu inspizieren.

Die Schutzmassnahmen wegen des Coronavirus verkomplizieren die Angelegenheit: Wie gross sind die Zonen, wo sich Medienvertreter und Fussballer nach dem Spiel zu den Interviews treffen? Wie können die Sicherheitsabstände eingehalten werden? In beiden Ländern könnten insgesamt 1300 Journalistinnen und Journalisten zugegen sein.

Zum ersten Mal überhaupt wird die Copa América, die im vergangenen Jahr wie die EM wegen der Pandemie verschoben werden musste, in zwei Ländern ausgetragen. Erstmals seit 2001 wurde dabei auch Kolumbien wieder berücksichtigt.

Werz sagt, damit sei honoriert worden, dass das Land nach langen Jahren des Bürgerkriegs den Friedensprozess vorantreibe. Er sagt:

«Man glaubt wieder an Kolumbien.»

Die von Guerillabewegungen und der Drogenmafia verursachten Gewaltexzesse haben in Kolumbien Wunden hinterlassen.

Werz hat die schwerste Zeit in der Geschichte des Landes während knapp dreier Jahre miterlebt. Mit seiner in Medellín aufgewachsenen Frau wohnte und arbeitete er in den 1990er-Jahren in der Hauptstadt Bogotá, als sich das Land im Würgegriff des Kokainkartells von Pablo Escobar befand.

Attentate, Autobomben, Blutlachen in den Städten: Es waren Jahre des Grauens für Kolumbien. Der Drogenkrieg hat zwischen 1989 und 1993 Zehntausende Menschenleben gefordert. «Meine Frau und ich entschieden uns, aufgrund der Sicherheitslage und wegen unserer beiden Kinder, im Dezember 1992 in die Schweiz zurückzukehren», so Werz.

Die Familie lebte fortan in Winterthur, der Vater arbeitete für die unterdessen eingestellte Zeitung «Sport» und danach für die Fifa, ehe er in die Privatindustrie wechselte. Kolumbiens Probleme konnten der Liebe der Familie zu diesem Land nichts anhaben. «Wir wussten immer: Irgendwann kehren wir zurück.»