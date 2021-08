Fussball im TV Wer überträgt die Bundesliga? Wo läuft die Premier League? Und was kostet mich das alles? Wer alle Fussballspiele einer Liga schauen will, kommt um ein Pay-TV-Angebot nicht herum. Doch einige Spiele sind weiterhin im Free-TV zu sehen. Die Übersicht der wichtigsten Ligen und europäischen Wettbewerbe. Ruben Schönenberger Aktualisiert 04.08.2021, 15.03 Uhr

Die Schweizer und viele europäischen Ligen kann man problemlos im Fernsehen verfolgen. Nur: Welchen Sender muss ich einschalten? Bild: Getty

Kaum ist die Europameisterschaft vorbei, stehen die nationalen Ligen wieder vor der Tür. Doch wo kann man die Spiele der verschiedenen Ligen sehen, wenn man nicht im Stadion dabei sein kann? Wir haben die Übersicht für die wichtigsten Ligen.

Für Fans der Schweizer Super League gibt's weiterhin ein Spiel pro Spieltag bei SRF im Free-TV zu sehen. Normalerweise wird dieses am Samstag um 20.30 Uhr angepfiffen. Bei Spieltagen unter der Woche wird das Mittwochspiel (ebenfalls um 20.30 Uhr) übertragen. Zudem wird das Eröffnungsspiel der neuen Saison am 24. Juli um 18 Uhr auf Blue Zoom und damit im Free-TV ausgestrahlt.

Wer alle Spiele der Super League sehen will, muss dafür aber bezahlen. Blue (ehemals Teleclub) überträgt alle Partien live. Einzelne Spiele können für 7.90 Franken bezogen werden. Für 29.90 Franken pro Monat gibt es das gesamte Sportangebot von Blue zum Fixtarif.

Die zweithöchste Schweizer Liga ist nur sehr begrenzt im Fernsehen zu sehen. Ein Spiel pro Runde wird live übertragen, dieses dafür im Free-TV auf Blue Zoom.

Wo kaufe ich die Abos und wie nutze ich das Angebot? Viele Pay-TV-Abos sind Zusatzprodukte zu normalen TV-Abos. So ist das Angebot von Blue Sport ein Zusatzangebot von Blue TV. Wer bereits das Grundangebot bezieht, kann das Zusatzprodukt leicht dazu kaufen. Meistens können aber auch die Angebote anderer Anbieter dazu gekauft werden. Bei Sky können zum Beispiel Angebote von Blue erstanden werden. So können verschiedene Angebote einfach kombiniert werden. Zudem können die meisten Angebote auf unterschiedlichen Endgeräten wie Smartphones, Notebooks oder Smart-TVs genützt werden. Die Abos der einzelnen Anbieter umfassen in der Regel das gesamte Sportangebot. Wer also zum Beispiel wegen seines Interesses an der Super League ein Blue-Abo kauft, kann damit auch die Serie-A-Spiele verfolgen. Alle Angaben in diesem Artikel sind Momentaufnahmen. Sie stammen von den Websites der Anbieter oder wurden von diesen auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Es empfiehlt sich, vor Abschluss eines Abos zu prüfen, ob die Rechte noch beim jeweiligen Anbieter liegen.

Die einfachste Lösung für fast alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga ist My Sports Pro von UPC. Hier sind für 25 Franken pro Monat alle Wochenendspiele zu sehen (ein Tagesticket kostet 9 Franken und ist bis um 6 Uhr am Morgen des Folgetags gültig). Gesichert ist das vorerst bis Ende 2021. Spiele unter der Woche sind nicht inklusive.

Etwas komplizierter wird's, wenn man alle Spiele sehen will. Sky zeigt in der 1. Bundesliga die Samstagsspiele um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr sowie die Spiele unter der Woche um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr. Zudem überträgt Sky auch einzelne der restlichen Partien am Freitag und Sonntag, dann allerdings mit italienischem Kommentar. Einzelne Spiele können bei Sky für 9.90 Franken gekauft werden, das ganze Sportangebot zum Fixtarif gibt's für 19.90 Franken im Monat.

Beim Online-Streaming-Anbieter Dazn sind die Sonntagsspiele um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr zu sehen, zudem jeweils das Freitagsspiel um 20.30 Uhr. Einzelne Spiele können bei Dazn nicht gekauft werden. Das Abo kostet 12.90 Franken im Monat oder 129 Franken im Jahr.

Im Free-TV sind nur wenige Spiele zu sehen. Sat 1 hat sich die Rechte für insgesamt neun Spiele gesichert. Dazu gehören aber auch einige Spiele der 2. Bundesliga. Von dieser sind im Free-TV auch alle Samstagsspiele um 20.30 Uhr live zu sehen, und zwar auf Sport 1. Wer alle Spiele der 2. Bundesliga sehen können will, kann auf Sky zurückgreifen. Noch mindestens bis Ende 2021 gibt es auch bei My Sports Pro von UPC alle Spiele der 2. Bundesliga.

Wer alle Spiele der englischen Premier League sehen will, kann das mit dem Abo von Blue für 29.90 Franken pro Monat tun. Dieses beinhaltet den Sender RMC Sport, der alle Spiele überträgt, in aller Regel live. Allerdings mit französischem Kommentar. Ebenfalls mit französischem Kommentar sind die Spiele beim Schweizer Sportangebot von Canal+ für theoretisch 19 Franken im Monat zu sehen. Allerdings kann das Angebot zum Beispiel auf Blue TV oder bei UPC nur im Rahmen des Angebots Essentiel Canal für 29 Franken pro Monat abonniert werden.

Auch Sky überträgt die Premier League. Ursprünglich war geplant, nur zwei Drittel live zu zeigen. Die restlichen Partien wären zeitversetzt gezeigt worden. Gemäss Auskunft von Sky darf der Sender nun aber wie im vergangenen Jahr alle Spiele live zeigen. Das Sky-Abo kostet 19.90 Franken pro Monat, einzelne Spiele können für 9.90 Franken gekauft werden. Kommentiert wird auf Deutsch.

Sky überträgt zudem zwei Spiele der zweithöchsten Liga pro Runde live. Auch Dazn zeigt meist zwei Spiele pro Runde in ihrem Abo für 12.90 Franken pro Monat. Alle Spiele dieser Liga gibt's bei My Sports Pro im Abo für 25 Franken pro Monat oder pro Tag für 9 Franken.

Bei der italienischen Serie präsentiert sich die Situation etwas einfacher. Im Abo gibt's sowohl bei Blue (29.90 Franken/Monat) als auch bei Sky (19.90 Franken/Monat) alle Spiele live. Einzelne Spiele können bei beiden Anbietern für 9.90 gekauft werden. Kommentiert werden auf Blue ausgewählte Spiele auf Deutsch, die restlichen Partien werden mit italienischem Originalkommentar oder auf Englisch übertragen. Bei Sky ist noch nicht bekannt, wie viele Spiele mit deutschem Kommentar zu sehen sein werden. Mit englischem und italienischem Kommentar sollen aber alle Spiele empfangbar sein.

Ein Spiel pro Runde der Serie A wird zudem im Free-TV auf Blue Zoom übertragen.

Wer ein Blue-Abo für 29.90 Franken pro Monat hat, kann alle Spiele der spanischen La Liga schauen. Ausgewählte Spiele werden auf Deutsch kommentiert, ansonsten steht der englische Kommentar zur Verfügung. Zudem wird pro Runde ein Spiel der zweiten spanischen Liga gezeigt. Einzelne Spiele gibt's für 9.90 Franken. Dazn will diese Liga ebenfalls in ihr Abo für 12.90 Franken pro Monat integrieren. Wie viele Spiele der Streaming-Anbieter zeigen kann, ist noch nicht bekannt. Auf Anfrage heisst es: «So viele wie möglich.»

In Frankreich ist die Situation derzeit etwas kompliziert. Die Rechte für die Übertragungen in Frankreich selbst lagen eigentlich noch für mehrere Jahre bei Mediapro, einer spanischen Produktionsgesellschaft. Der Konzern pochte gemäss Medienberichten in der letzten Saison aber auf tiefere Raten, coronabedingt. In der Winterpause gingen die Rechte an die Liga zurück. Der frühere, langjährige Partner Canal+ stieg ein und sicherte sich die Rechte für den Rest der Saison. Auf die neue Saison hin wurden diese aber neu ausgeschrieben. Den Zuschlag für 80 Prozent der Spiele erhielt Amazon, worauf Canal+ ankündigte, auf die Übertragung der restlichen 20 Prozent zu verzichten.

In der Schweiz sollte eine Auswahl der Spiele aber gemäss aktuellem Kenntnisstand weiterhin über das Schweizer Canal+-Sportangebot erhältlich sein. Das Abo gibt's alleinstehend für 19 Franken im Monat. Im Rahmen des Essentiel Canal für 29 Franken im Monat.

Blue überträgt alle Spiele der Champions League ab den Playoffs und alle Spiele der Europa League ab der Gruppenphase. In der neu geschaffenen Europa Conference League zeigt Blue in der Gruppenphase pro Runde jeweils vier Partien. Die Spiele der Schweizer Teams werden immer gezeigt. Ab der K.o.-Phase werden alle Spiele übertragen. Kommentiert wird auf Deutsch.

CH Media, zu der auch diese Plattform gehört, hat von Blue die Sublizenzrechte für einzelne Spiele erhalten. Auf 3+ und TV 24 und damit im Free-TV werden insgesamt sechs Spiele der Champions-League-Gruppenphase und der Final der Königsklasse zu sehen sein. Von den beiden anderen europäischen Wettbewerben überträgt CH Media insgesamt 16 Spiele im Free-TV. Für die Übertragungen übernimmt CH Media den Kommentar von Blue.

Canal+ schliesslich zeigt gemäss Website jeweils die zwei besten Partien. Das Abo gibt's alleinstehend für 19 Franken im Monat. Im Rahmen des Pakets Essentiel Canal für 29 Franken im Monat.