Viele Pay-TV-Abos sind Zusatzprodukte zu normalen TV-Abos. So ist das Angebot von Blue Sport ein Zusatzangebot von Blue TV. Wer bereits das Grundangebot bezieht, kann das Zusatzprodukt leicht dazu kaufen.

Man muss in der Regel nicht zwingend schon bei einem Anbieter sein, um dessen Sportpakete nutzen zu können. Meistens können auch die Angebote anderer Anbieter dazu gekauft werden. Bei Sky können zum Beispiel Angebote von Blue erstanden werden. So können verschiedene Angebote kombiniert werden. Das gilt auch für Sunrise, dessen eigenes Sportangebot MySports keine Übertragungen der hier erwähnten Ligen beinhaltet. Zudem können die meisten Angebote auf unterschiedlichen Endgeräten wie Smartphones, Notebooks oder Smart-TVs genützt werden.

Die Abos der einzelnen Anbieter umfassen in der Regel das gesamte Sportangebot. Wer also zum Beispiel wegen seines Interesses an der Super League ein Blue-Abo kauft, kann damit auch die Serie-A-Spiele verfolgen.

Alle Angaben in diesem Artikel sind Momentaufnahmen. Sie stammen von den Websites der Anbieter oder wurden von diesen auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Es empfiehlt sich, vor Abschluss eines Abos zu prüfen, ob die Rechte noch beim jeweiligen Anbieter liegen.