FUSSBALL Heikles Gastspiel für den FC Wil: Er spielt in Yverdon gegen seinen ehemaligen Trainer Der Klub aus der Challenge League trifft am Samstag, 16. Oktober, in der zehnten Runde auswärts auf Yverdon. Daniel Good 16.10.2021, 05.00 Uhr

Uli Forte ist seit sechs Runden Trainer in Yverdon. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Es ist der Vergleich zweier Fussballmannschaften, denen der Saisonstart nicht geglückt ist. Aufsteiger Yverdon ist Zweitletzter in der Tabelle der Challenge League und hat schon den Trainer gewechselt. Der FC Wil verbrachte die Nationalmannschaftspause als Drittletzter.

Yverdon und Wil begegneten sich in dieser Saison im Stade Municipal schon einmal. In den Sechzehntelfinals des Schweizer Cups. Die Waadtländer setzten sich am 17. September daheim 3:0 durch. Es war jener Tag, an dem Wils Präsident Maurice Weber durch unbedachte Äusserungen landesweit in die Schlagzeilen geriet. Yverdon setzt die Kampagne im Cup gegen den FC Zürich fort.

Wil hat gegen Yverdon aber auch einen seiner bloss drei Siege in dieser Saison verbucht. In der dritten Runde gewannen die Ostschweizer zu Hause 3:0.

Uli Forte begann seine Profikarriere in Wil

Nur drei Tage nach jener Niederlage ersetzte Uli Forte den Aufstiegstrainer Jean-Michel Aeby. Der 47-Jährige hat Yverdon mittlerweile stabilisiert. Fortes erste Station als Profitrainer war 2006 Wil. Er erreichte den Cup-Halbfinal und den dritten Rang. Von Wil aus wechselte Forte zum FC St.Gallen. Wenn Wil heute verliert, fällt es auf den zweitletzten Tabellenplatz.

Während es Forte in die Provinz zog, ist Wils Trainer Alex Frei immer wieder Gegenstand wilder Spekulationen. Nun soll Frei als Trainer des Kosovo im Gespräch sein.

Gefährlichster Stürmer Yverdons ist Koro Koné, der in der vergangenen Saison für Servette auflief. Einer der wenigen Wiler Gefahrenherde ist Josias Lukembila, der im Waadtland ausgebildet wurde. Wil erzielte erst 14 Tore.

Spielbeginn in Yverdon ist um 18 Uhr.