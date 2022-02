Fussball: St.Gallen-Staad setzt Höhenflug fort

Gerichtsverhandlung «Es gab ein Geräusch, und dann wurde es schwarz»: Tödlicher Tauchgang im Rhein bei Diessenhofen – das sagen die Staatsanwaltschaft, der Beschuldigte und sein Verteidiger vor dem Gericht

Seit Montagnachmittag steht ein 41-jähriger Mann wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Weil am Ostersonntag 2021 eine 29-jährige Taucherin bei einer Kollision mit einem Kursschiff im Rhein bei Diessenhofen ums Leben kam, klagt ihn die Staatsanwaltschaft Thurgau wegen mehrfacher Verletzung der Sorgfaltspflicht an. Die Urteilseröffnung folgt am Montagabend um 18 Uhr.