Fussball Eine Leihgabe vom FC Zürich als Sinnbild für den Aufschwung des FC Wil Mit sechs Punkten aus den ersten zwei Spielen ist der FC Wil gut in das neue Jahr gestartet. Im Vergleich mit Neuchâtel Xamax streben die Wiler am Dienstag ab 20 Uhr daheim den dritten Sieg in Folge in der Challenge League an. Gianluca Lombardi 01.02.2021, 18.52 Uhr

Maren Haile-Selassie (Mitte) beim Sieg gegen Aarau Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff in Kriens war in den Reihen der Ostschweizer spürbar. Obwohl die Wiler ihren Gegner über 90 Minuten im Griff hatten, ging dieser in Führung, als er noch keinen Torschuss verzeichnet hatte.

Ein direkt verwandelter Eckball brachte die Wiler kurzzeitig auf die Verliererstrasse.

Maren Haile-Selassie und Silvio bewerkstelligten doch noch die Wende. Mit diesem Erfolg gegen Kriens verschafften sich die Wiler Luft im Abstiegskampf und tankten eine Portion Selbstvertrauen.

In der vergangenen Saison spielte Haile-Selassie noch für Xamax

Sinnbildlich für die ersten zwei Wiler Auftritte waren auch die Leistungen von Maren Haile-Selassie. Die Leihgabe des FC Zürich war an vier der fünf vergangenen Tore direkt beteiligt. Vergangene Saison spielte der Schweizer mit äthiopischen Wurzeln noch für Xamax.

Der FC Wil will sich am Dienstagabend an den Neuenburgern für die Hinspielniederlage revanchieren – im Idealfall mit Toren von Haile-Selassie.