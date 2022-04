Fussball Die Party kann steigen: Der FC St.Gallen besiegt Yverdon mit 2:0 – und darf sich auf den Cupfinal freuen Der Gegner hat es ihnen alles andere als leicht gemacht. Doch St.Gallen bewahrt die Ruhe und gewinnt gegen Yverdon mit 2:0. Damit gelingt den Espen der Einzug in das Finale des Schweizer Cups. Ralf Streule, Yverdon-les-Bains Jetzt kommentieren 21.04.2022, 22.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jérémy Guillemenot bringt St.Gallen nach einem Kabinettstückchen und mit etwas Glück in der zweiten Halbzeit auf die Siegerstrasse. Bild Freshfocus

Cupfinal! Als der Schiedsrichter im Stade Municipal den Cuphalbfinal um kurz vor 21 Uhr abpfeift, zünden die 1000 mitgereisten Fans aus der Ostschweiz ein Feuerwerk. Die Spieler legen sich zunächst erschöpft nieder, brauchen einige Minuten, um in Feierlaune zu kommen. Zu anstrengend war dieses Spiel gewesen. Ein Spiel, das eben viel mehr gewesen war als nur eine Pflichtaufgabe gegen ein unterklassiges Team. «Wir hatten gehofft, St.Gallen unterschätze uns etwas», sagte Yverdons Trainer Uli Forte danach an der Pressekonferenz mit einem Lächeln.

Er hatte vergeblich gehofft. Und vielleicht war genau dies der Schlüssel gewesen zum St.Galler Erfolg an diesem Abend: Yverdon nicht als unterklassiges Team zu sehen. Sich auf ein Geduldsspiel einzustellen. Die Fussballwelt weiss: Was leicht gesagt ist, ist schwer umzusetzen. Dem Team von Peter Zeidler gelang es vorbildlich.

FCSG-Trainer Peter Zeidler und Kwadwo Duah, beide in Feierlaune nach dem 2:0-Sieg. Bild: Keystone

Nervöser Start, defensiv souverän zum Schluss

Wie gross die Anspannung gewesen war beim FC St.Gallen, machte diese eine Situation deutlich nach exakt einer Stunde. Jordi Quintillà traf mit einem Kunstschuss per Freistoss. 2:0 hiess es, auf der St.Galler Bank hielt es niemanden mehr, alle rannten zum Torschützen. Auch Zeidler wollte das tun, drehte sich aber sofort um, kehrte zur Bank zurück und zeigte gestenreich an: Ruhe bewahren! Jetzt nicht den Kopf verlieren!

Leonidas Stergiou, Verteidigung: Note 4,5. Er lässt sich kaum einmal aus der Ruhe bringen. Läuft fast alle langen Bälle der Romands auf den bulligen Stürmer Beleck ab. Jordi Quintillà, Mittelfeld: Note 5. Der Spanier sortiert das Spiel und erzielt mit einem Traum-Freistoss das 2:0. Jérémy Guillemenot, Sturm: Note 4,5. Er trifft zum 1:0 – und zeigt zuvor immer wieder seine Übersicht im Strafraum. Victor Ruiz, Mittelfeld: Note 4. Laufstark bis zum Schluss, aber dennoch mit wenig Einfluss aufs Spiel. Kwadwo Duah, Sturm: Note 4. Ist immer wieder an Angriffen beteiligt, auch beim 1:0. Hat aber weniger vom Spiel als auch schon. Matej Maglica, Verteidigung: Note 5. Der Kroate hält zusammen mit Stergiou gegen Beleck und Koné dicht. Ist extrem kopfballstark. Lukas Görtler, Mittelfeld: Note 4,5. Der Captain kämpft vorbildlich wie immer. Seine Zuspiele in die Spitze kommen zu Beginn nur selten an – wird im Verlauf des Spiels immer sicherer. Julian von Moos, Sturm: Note 5. Wenn er am Ball ist, kündigt sich für Yverdon fast immer Gefahr an. Wendig, schnell, lauffreudig. Es fehlt eigentlich nur das Tor. Betim Fazliji, Mittelfeld: Note 4. Wird eingewechselt und spielt defensiv einen soliden Part beim Verwalten der Führung. Lukas Watkowiak, Tor: Note 4,5. Er hat sehr wenig zu tun, strahlt im Strafraum aber ebenso viel Ruhe aus wie Lawrence Ati Zigi. Wirkt beim einen oder anderen Abschlag unsicher. Patrick Sutter, Verteidigung: Note 5. Der 23-Jährige stösst für Cabral in die Startelf – und macht seine Sache sehr gut. Weil er 90 Minuten lang rackert und keinen Zweikampf scheut. Und per Weitschuss fast das 2:0 erzielt. Isaac Schmidt, Verteidigung: Note 4,5. Wirblig wie immer. Seine Vorstösse über die linke Seite bringen aber weniger Gefahr als auch schon. Holt Freistoss zum 2:0 heraus. Bastien Toma, Mittelfeld: Note 4. Er wird ebenso eingewechselt und hilft mit, das 2:0 über die Runden zu bringen.

Tatsächlich hatte Yverdon im Gegenzug seine grösste Torchance des Spiels. Man erwartete schwierige Schlussminuten. Die Romands aus der Challenge League versuchten sich noch einmal ins Spiel zurückzukämpfen, taten das zuweilen mit harten Bandagen. Immer mehr aber zeichnete sich ab: St.Gallen würde trotz vielen Mühen in der ersten Halbzeit hier in einem schwierigen Spiel als Sieger vom Platz gehen.

Yverdon erwies sich während des Spiels als zäher Gegner. Auf dem Bild sieht man den St.Galler Lukas Görtler, zusammen mit Nehemie Lusuena von Yverdon beim Zweikampf. Bild: Freshfocus

Dass Yverdon bereit sein würde für einen grossen Abend, hatte sich abgezeichnet – in guter Erinnerung hatten die Romands die Cupsiege gegen Leader Zürich sowie gegen Lausanne. Sie machten den St.Gallern das Leben von Beginn weg schwer, mit einem abgeklärten Routinier Anthony Sauthier in der Verteidigung, mit zwei Stürmern, die immer wieder weite Bälle zu erlaufen versuchten und für Unruhe sorgten. Keine Frage: Das Team war gut eingestellt von Trainer Forte, dem Motivationskünstler im Trainingsanzug, der gestikulierte und die Coachingzone auf den Zentimeter ausnutzte.

«Wir starteten nervös», sagte Zeidler hinterher. Dennoch war sein Team auch vor der Pause die bessere Mannschaft gewesen, setzte den Gegner immer wieder unter Druck. Und so glich das Geschehen auf dem Feld bald dem Lärmpegel im Publikum: Die 1000 mitgereisten Ostschweizer legten dort den soliden Gesangsteppich, fast ohne Unterbrechung, die Yverdon-Fans gerieten im mit 4500 Zuschauern ausverkauften Quartierstadion nur sporadisch in Wallungen, wenn sich ihr Team zwischendurch dem St.Galler Tor näherte.

Auf den FC St.Gallen wartet Lugano

Torschütze Jordi Quintilla und Victor Ruiz Abril feiern das 2:0 für St.Gallen. Bild: Keystone

Die erste grosse Chance hatte Quintillà, dessen abgelenkter Schuss Yverdon-Goalie Kevin Martin früh zu einer Parade zwang. Martin stand weitere Male im Mittelpunkt – und als er eine Minute vor der Pause eine Grosschance von Kwadwo Duah mit Mut und Glück abwehrte, musste den Ostschweizern Böses schwanen. Doch St.Gallen steigerte sich nach der Pause. Als der starke Julian von Moos in der 54. Minute einen Ball zu Kwadwo Duah durchsteckte, als Duah den alleinestehenden Jérémy Guillemenot vor dem Tor anspielte und dieser zunächst Pfosten, dann das Tor traf, war das 1:0 und ein erster Schritt in Richtung Cupfinal geschafft.

Dort wartet auf die St.Galler am 15. Mai mit Lugano erstmals in diesem Cupwettbewerb ein Super-League-Team. Es mag als Makel wirken, dass die St.Galler Cupgegner – nicht wie im vergangenen Jahr – «nur» Münsingen, Carouge oder Chiasso hiessen. Doch wenn in Bern die Cupfinal-Party steigt, wird dies niemanden interessieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen