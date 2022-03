Der FC Gossau entlässt Trainer Patrick Winkler nach acht Pleiten.

Die achte Niederlage in Folge war die eine zu viel für FC-Gossau-Trainer Patrick Winkler – Roland Näf übernimmt

Der FC Gossau taumelt in der 1. Liga weiter in Richtung Abstiegszone. Der Verein hat nun die Konsequenzen gezogen und den Trainer gewechselt. Roland Näf soll die Fürstenländer Fussballer in den letzten neuen Meisterschaftsspielen vor dem Abstieg bewahren.