Serkan Izmirlioglu wechselt vom FC Wil zum FC Luzern.

Fussball Der nächste Ostschweizer für den FC Luzern: Wil-Verteidiger Izmirlioglu wechselt in die Super League Serkan Izmirlioglu wechselt per sofort vom FC Wil zum FC Luzern und erhält einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Der 23-jährige Innenverteidiger lief seit dem Sommer 2020 47-mal für die Wiler auf. Ives Bruggmann 26.01.2022, 10.48 Uhr

Der 1,84 m grosse Serkan Izmirlioglu (links) in seinem letzten Spiel für den FC Wil. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der gebürtige Frauenfelder und schweizerisch-türkische Doppelbürger verbrachte seine Jugendjahre beim FC Frauenfeld und spielte bis zur 2. Liga interregional immer im Breitensport. Via FC St.Gallen U21 wechselte er schliesslich im Sommer 2019 zum SC Brühl in die Promotion League. Ein Jahr später stiess Izmirlioglu zum FC Wil und hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren als Stammspieler in der Innenverteidigung etabliert.

«Es ist unsere Philosophie, Spieler für den nächsten Schritt in ihrer Karriere vorzubereiten. Serkan hat sich diesen mit konstant guten Leistungen verdient. Auch wenn uns der Abgang aus sportlicher Sicht kurz vor Rückrundenstart schmerzt, wünschen wir Serkan natürlich von Herzen alles Gute», sagt Sportchef Jan Breitenmoser in der Mitteilung des Klubs.

Plattform FC Wil genutzt

Der 23-jährige Izmirlioglu ist der nächste Spieler, der die Plattform FC Wil nutzt, um in eine höhere Liga zu wechseln. Zuletzt schaffte Goalie Philipp Köhn gar den Sprung von der Challenge League in die Champions League. Nach einem Leihjahr bei den Wilern setzte sich der schweizerisch-deutsche Doppelbürger Köhn in dieser Saison bei Salzburg durch und bestritt alle sechs Spiele in der Champions League.

Ostschweizer Innenverteidiger-Duo

Izmirlioglu ist bereits der zweite Ostschweizer Innenverteidiger aus der Challenge League, der in dieser Winterpause den FC Luzern verstärkt. Zuletzt wechselte bereits der 30-jährige Gossauer Denis Simani vom FC Vaduz zum FC Luzern. Im Gegensatz zu Izmirlioglu bringt Simani die Erfahrung aus 32 Super-League-Partien mit. Mit Vaduz spielte er unter dem neuen Luzern-Trainer Mario Frick bereits ein Jahr in der höchsten Liga.