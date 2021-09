Vor Liechtenstein – Deutschland Frick trifft auf Flick: «Ich gehe sicher nicht ins Spiel mit dem Gedanken, hoffentlich keine Kanterniederlage zu erleiden» Der Liechtensteiner Noah Frick spielt am Donnerstag mit dem Nationalteam gegen Deutschland. Ein grosser Moment für den Spieler des SC Brühl. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 19-jährige Noah Frick, Sohn von Vaduz-Trainer Mario Frick, kann sich heute einer grösseren Öffentlichkeit präsentieren. Bild: Ralph Ribi

Als Noah Frick vor zwei Wochen mit dem SC Brühl in der Promotion League antrat, hiessen seine Gegenspieler Diego Yanz, Simon Rohrbach oder Nicolas Stettler. Im Kybunpark trifft der 19-Jährige am Donnerstag im Qualifikationsspiel für die WM 2022 auf Spieler wie Marco Reus und Joshua Kimmich.

Deutschland statt Rapperswil-Jona

Deutschland statt Rapperswil-Jona. Grösser kann der Unterschied kaum sein. Der Gegensatz verdeutlicht, in welchen Welten sich der Sohn von Mario Frick, dem Trainer des FC Vaduz und früheren Spieler des FC St.Gallen, bewegt. Einzige Gemeinsamkeit: Sowohl Brühl als auch Liechtenstein liegen punktlos am Tabellenende.

Das Spiel gegen Deutschland ist für Frick die Chance, sich einer grösseren Öffentlichkeit zu zeigen. Da im Vaduzer Rheinparkstadion ein neuer Rasen verlegt wird, findet das Spiel in St.Gallen statt.

Er und sein Bruder gehören zum liechtensteiner Sturm

RTL überträgt den Match, in dem der neue Bundestrainer Hansi Flick sein Debüt gibt. Frick ist mit seinem dreieinhalb Jahre älteren Bruder Yanik als einer von vier Stürmern von Nationaltrainer Martin Stocklasa aufgeboten worden.

Mit einer guten Leistung gegen Deutschland, das in der Gruppe J im dritten Rang klassiert ist, stiege wohl Noah Fricks Marktwert. Er ist derzeit mit 400'000 Euro gemäss der Plattform transfermarkt.ch der wertvollste Spieler der Nationalmannschaft und im SC Brühl. Das ist insofern erstaunlich, als im Kader der Nationalmannschaft zwei erfahrene Spieler aus der Challenge League stehen, nämlich Goalie Benjamin Büchel vom FC Vaduz und Mittelfeldspieler Nicolas Hasler vom FC Thun. Die beiden werden, wie auch der derzeit verletzte Stürmer Dennis Salanovic, auf 300'000 Euro geschätzt. Salanovic ist in Finnlands oberster Liga bei Oulu unter Vertrag.

Sein Vater war sein Trainer

In den Saisons 2018/19 und 2019/20 erzielte Noah Frick für den FC Vaduz in der Challenge League in 45 Meisterschaftsspielen fünf Tore und schien vor dem Durchbruch zu stehen.

Mario Frick, Trainer des FC Vaduz in der Challenge League. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Er erhielt Angebote und wechselte zu Xamax. Während der «Blick» schrieb, Noah Frick flüchte wegen Pfiffen der Fans im eigenen Stadion und weil er vom Getuschel wegen der Vater-Sohn-Konstellation – seit Mitte September 2018 war der Vater sein Trainer – genug habe, verneint dies der Betroffene:

«Ich wohnte damals noch zu Hause. Das war nicht optimal. Ich ging immer gern ins Training bei meinem Vater, und er bevorzugte mich ganz sicher nicht. Aber die Trennung Fussball und Privatleben war schwierig, ich konnte nicht richtig abschalten.»

Er unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit Option bei Xamax, kam in der Saison 2020/21 aber nicht zu einem einzigen Einsatz in der Challenge League. Frick löste daher den Vertrag vorzeitig auf und suchte einen Klub, in dem er regelmässig spielen würde. «Ich hatte Angebote aus Deutschland und Zypern, entschied mich aber für Brühl», erzählt Frick.

Dass er zu Brühl gewechselt hat, ist auf die Bekanntschaft von Brühls Sportchef Roger Jäger mit Mario Frick zurückzuführen. Die beiden absolvierten zusammen die Trainerausbildung.

Selbstredend hat Noah Frick mit diesem Schritt finanziell eine gewaltige Einbusse in Kauf genommen, weil Brühl keine Profimannschaft unterhält. «Mir war in meiner Situation der sportliche Aspekt wichtiger als der finanzielle», sagt der 1,88 Meter grosse, achtfache Nationalspieler.

Der Vater ist das Vorbild

Der Vater ist für ihn weiterhin eine wichtige Bezugsperson, auch wenn der Sohn nun nicht mehr im gleichen Klub aktiv ist und nicht mehr zu Hause wohnt. Sein Vater ist mit 125 Länderspielen und 16 Toren sein sportliches Vorbild.

Noah Frick im Paul-Grüninger-Stadion. Bild: Ralph Ribi

So richtig den Tritt gefunden hat Noah Frick bei Brühl indessen in dieser Saison noch nicht, genauso wie die ganze Mannschaft. In den ersten drei Meisterschaftsspielen verzeichnete Frick nur 86 Minuten Einsatzzeit. Er erklärt die Gründe:

«Bei mir ist es der fehlende Wettkampfrhythmus, beim Team mangelt es manchmal am Mut und am geordneten Spielaufbau.»

Dass für einige Zeit der frühere FC-St.Gallen-Goalie Daniel Lopar als Nummer zwei aushilft, erachtet Frick als Gewinn: «Er ist mit seiner Erfahrung ein Vorbild für alle und kann als Mentor vor allem den jungen Spielern helfen.»

Sein Ziel: Ein Tor gegen Deutschland

Bei Brühl hat Frick einen Vertrag bis Ende Saison. Sein Ziel ist wieder ein höherklassiger Klub. Eine gute Leistung gegen Deutschland hülfe. «Ich freue mich extrem auf diesen Match», sagt Frick.

Liechtenstein tritt mit einer Mannschaft von grossmehrheitlich Amateuren an. Das Team hat in seiner Geschichte nur sieben Prozent der Spiele gewonnen. Noah Frick schmunzelt, als er diese Zahl hört, und entgegnet:

«Je länger wir die Null halten können, desto eher ist etwas möglich. Ich gehe sicher nicht ins Spiel mit dem Gedanken, hoffentlich keine Kanterniederlage zu erleiden. Dann müsste ich gar nicht erst auflaufen. Mein Ziel ist es, gegen Deutschland ein Tor zu schiessen.»

2008/09 trafen Liechtenstein und Deutschland schon einmal in der WM-Qualifikation aufeinander. Unter dem Schweizer Trainer Bidu Zaugg resultierte auswärts eine 0:4- und in Vaduz eine 0:6-Niederlage.

Liechtenstein spielt gegen 900-Millionen-Euro-Team

Es wäre schon ein Erfolg, wenn die Liechtensteiner diesmal weniger Tore erhielten. In beiden Partien sass der heutige Stammgoalie Benjamin Büchel auf der Ersatzbank. Im Heimspiel während 90 Minuten zum Einsatz kam Martin Büchel. Der 89-fache Internationale, früher Profi beim FC Zürich, steht im Aufgebot für das Spiel im Kybunpark.

Der 34-Jährige kickt nun für den FC Ruggell in der 2. Liga. Einen Marktwert hat er gemäss transfermarkt.ch nicht mehr. Zum Vergleich: Die aufgebotenen 26 deutschen Nationalspieler sind 902 Millionen Euro wert.