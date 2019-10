Am Donnerstag absolviert der FC Lugano sein erstes Heimspiel in der laufenden Europa-League-Saison in St.Gallen. Weil das Stadion Cornaredo nicht Europa-League-tauglich ist, spielten die Tessiner ihre Heimspiele vor zwei Jahren in Luzern, dieses Mal fiel die Wahl auf das 265 km entfernte St.Gallen – was für ein Blödsinn!

Forza Lugano – aber was für ein Blödsinn Am Donnerstag absolviert der FC Lugano sein erstes Heimspiel in der laufenden Europa-League-Saison in St.Gallen. Weil das Stadion Cornaredo nicht Europa-League-tauglich ist, spielten die Tessiner ihre Heimspiele vor zwei Jahren in Luzern, dieses Mal fiel die Wahl auf das 265 km entfernte St.Gallen – was für ein Blödsinn! René Bühler

Wenn ein Verein keine Möglichkeit hat, in seinem Stadion solche Spiele auszutragen, sollte er gar nicht dafür qualifiziert werden. Man kann sich ja eine Ausnahmebewilligung im Umkreis von maximal 100 km vorstellen, wie damals beim FC St.Gallen zu Espenmoos-Zeiten, als er vor 15620 Zuschauern im Hardturm den FC Chelsea mit 2:0 bezwang. In St.Gallen leben vielleicht ein Dutzend Anhänger der Tessiner. Sie sind bestimmt begeistert, ihre Bianconeri in St.Gallen zu sehen, aber sie werden das Stadion nicht füllen, auch wenn jeder von ihnen noch 100 Freunde ins Stadion mitnehmen würde.

Lugano-Fans werden knapp in Überzahl sein

Man stelle sich vor, Manchester United oder Borussia Mönchengladbach wären in der Gruppe mit den Luganesi, sie hätten auch «zu Hause» eine Auswärtsspiel-Atmosphäre erleben müssen. Mit Malmö, dem FC Kopenhagen und Dynamo Kiew wird dies etwas einfacher. Die mit Cars nach St.Gallen transportierten Fans aus dem Tessin werden wohl knapp in Überzahl sein. Natürlich hat der FC Lugano seine Teilnahme sportlich verdient, aber ist das denn wirklich sinnvoll?

Es ist verständlich, dass in Kriegsgebieten, wie damals in der Ostukraine, nicht gespielt wurde. Aber grundsätzlich sollte jedes Heimspiel im eigenen Stadion ausgetragen werden müssen, das gehört zu einem Verein wie der Deckel auf die Pfanne. Nun freut sich die St.Gallerin Graziella als bekennender Fan des FC Lugano bestimmt auf die drei Auftritte der Tessiner in St.Gallen. Man gönnt es ihr von Herzen und beim FC St.Gallen sind die Einnahmen auch willkommen. Die Uefa sollte sich aber überlegen, ob es nicht besser wäre, entsprechende Massnahmen zu treffen, dass solcher Verhältnisblödsinn keinen Platz mehr hat.

Das Jekami muss ein Ende haben

Mittelfristig ist dies überhaupt nicht gegen Vereine wie den FC Lugano oder den FC Aarau gerichtet, es unterstützt diese vielmehr in der Argumentation für den Neubau oder Ausbau der bestehenden Stadien. Wenn man dies weiterhin duldet, wird sich in Lugano auch in den nächsten Jahren nichts ändern, und in Aarau darf man gespannt sein, wie die Abstimmung im November ausgehen wird.

Wenn das 60-Millionen-Projekt für ein neues Stadion mit vier Hochhäusern und 600 Wohnungen abgelehnt wird, wartet eine Volksinitiative für ein anderes Projekt. Weder in Lugano noch in Aarau wird also in den nächsten zehn Jahren in einem neuen oder umgebauten Stadion gespielt. Ohne definitiven Entscheid für ein neues Stadion sollte der FC Aarau keine provisorische Bewilligung für die Super League erhalten. Dieses Jekami im Schweizer Fussball muss in einem der reichsten Länder Europas endlich ein Ende haben. Und trotzdem und erst recht – Benvenuti e Forza Lugano!