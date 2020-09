Fortitudo Gossau startet die Mission Aufstieg – Schutzkonzept für das Heimspiel in der Buechenwaldhalle Die Gossauer NLB-Handballer empfangen am Samstag um 17.30 Uhr Solothurn. Das Saisonziel ist Platz eins. Ives Bruggmann 04.09.2020, 05.00 Uhr

Spielgestalter Lucius Graf (rechts) und Fortitudo Gossau gehen mit hohen Zielen in die Saison. Bild: Urs Bucher

Die Zeiten der Akklimatisation in der NLB sind vorbei. Nach einer Saison mit Anfangsschwierigkeiten und Leistungsschwankungen ist Fortitudo Gossau reif für neue Ziele. Trainer Oliver Roth sagt unmissverständlich:

«Das Ziel ist der Aufstieg.»

Diese Vorgabe macht Roth einerseits, weil er von den Qualitäten seiner Mannschaft überzeugt ist, andererseits soll die eindeutige Zielformulierung positive Energien freisetzen. «Das Ziel Aufstieg soll uns auch attraktiv machen», so Roth.

Gossaus Trainer Oliver Roth. PD

Um die forschen Ansagen mit Taten zu untermauern, setzt Fortitudo Gossau vermehrt auf den eigenen Nachwuchs aus dem Regionalen Leistungszentrum (RLZ) Fürstenland. Gut ein halbes Dutzend Handballer aus dem NLB-Team durchliefen die eigene Talentschmiede. Mit den Juniorennationalspielern Lukas Osterwalder und Andrin Schneider schafften zwei weitere Zukunftshoffnungen den Sprung in das NLB-Kader. Sie sollen in die grossen Fussstapfen der langjährigen NLA-Handballer Yannick Harder und Gabriel Würth, des Rekordspielers Fortitudos, treten. Eine nicht ganz einfache Aufgabe. «Vielleicht starten sie ja eine neue Ära», sagt Roth. Das Potenzial dafür sei auf alle Fälle vorhanden.

Nicht wie Schwiegersöhne verteidigen – Gangls Job

Neben den Eigengewächsen Würth und Harder verliessen auch Albin Xhafolli, Goalie Ronan Le Peillet, Dano Waldburger, Magnus Staub und Markus Haupt den Verein. Für die Torhüterposition gewannen die Fürstenländer Beco Perazic vom Thurgauer Ligakonkurrenten Kreuzlingen. Er bildet mit dem österreichischen Routinier Gabor Busa ein ausgeglichenes Duo. In der Defensive setzt Fortitudo grosse Hoffnungen in Gangl Clemens, der von Bregenz zu Gossau stiess. In der Vorbereitung setzte der Österreicher erste Duftmarken. Roth:

«Ich habe selten so viele kaputte T-Shirts gesehen.»

Genau dieses kämpferische Element habe zuletzt ein wenig gefehlt. «Wir wollen nicht wie Gossauer Schwiegersöhne verteidigen. Im Gegenteil. Es soll auch einmal wehtun, gegen uns zu spielen», so Roth.

Der St.Galler Rückraumspieler Lukas Linde komplettiert die Equipe. Der 24-jährige Rechtshänder kommt vom SV Fides aus der 1. Liga, muss aber nach einer Verletzung in der Vorbereitung noch auf sein Début bei Fortitudo warten.

Jonas Mächler ist der neue Captain von Fortitudo Gossau. Urs Bucher

Die meisten Leistungsträger sowie den Staff überzeugte die sportliche Leitung um Sandro Wirz und Moreno Meier derweil vom neuen Projekt. «Der Kern bleibt zusammen», sagt Roth. Die Captainrolle übernimmt Kreisläufer Jonas Mächler, in der Offensive dürfte der ehemalige NLA-Topskorer Lucius Graf die spielbestimmende Person sein.

Mental einen Schritt weiter

In der abgebrochenen Saison 2019/20 reihten sich die Fürstenländer auf Platz vier ein, vier Punkte hinter Rang eins. Vor allem die sieben Niederlagen gaben den ambitionierten Gossauern zu denken. «Wir können gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren», sagt Roth. Diese Erfahrung habe das Team gemacht. «Da sind wir einen Schritt weiter.» In der Tat verlor Gossau im Februar auswärts gegen den Tabellenletzten Biel. Doch die Spieler wollen sich solche Fehltritte nicht mehr erlauben. «Das Ziel Aufstieg hat sich die Mannschaft selbst gesetzt», so Roth. Morgen um 17.30 Uhr in der Buechenwaldhalle kann sie erstmals zeigen, wie ernst es ihr damit ist.

Für die Meisterschaftsspiele wendet Fortitudo Gossau ein Schutzkonzept an. Alle Zuschauer müssen sich beim Eingang registrieren. Zudem sind der Sport- und der Zuschauerbereich getrennt. Wer den Abstand von 1,5 Metern nicht einhalten kann, dem wird empfohlen, eine Schutzmaske zu tragen.