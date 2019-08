Finalrunde, Abstiegsrunde und 12 Teams: So soll die neue Super League aussehen Das Komitee der Swiss Football League strebt eine Modusänderung an. Die Super League soll ab der Saison 2021/22 von zehn auf zwölf Teams aufgestockt werden.

Die Super League soll in der Saison 2021/22 auf zwölf Teams aufgestockt werden (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Der zweistufige Modus beinhaltet in einer ersten Phase eine Qualifikationsrunde (22 Runden). Danach würden die Teams auf den Rängen 1 bis 6 eine Finalrunde, diejenigen auf den Plätzen 7 bis 12 eine Abstiegsrunde bestreiten (je 10 Runden), wobei die Punkte aus der Qualifikationsrunde halbiert würden.

Der Letztplatzierte stiege in die Challenge League ab, der Vorletzte würde eine Barrage gegen den Zweiten der Challenge League absolvieren. Dem besten Team der Abstiegsrunde böte sich die Möglichkeit, in einem Playoff um einen Platz in der Europa-League-Qualifikation zu spielen.

In Österreich wurde dieser Modus auf die Saison 2018/19 eingeführt. Die Challenge League soll auch in Zukunft weiter aus zehn Teams bestehen. An der Generalversammlung der Liga am 22. November soll über den Modusvorschlag abgestimmt werden.