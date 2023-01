FCSG: Zwiespältiges Gefühl bei Halbzeit – aber im Soll

Fussball Von Überfliegern, einem zwiespältigen Gefühl, unerfüllten Erwartungen und hoffnungsvollen Ansätzen – die Analyse der ersten Saisonhälfte des FCSG in neun Punkten 18 Spiele sind absolviert in der Saison 2022/23. Was macht der FC St.Gallen gut, was nicht? Zeit für eine Zwischenbilanz. Christian Brägger und Patricia Loher Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi pariert einen Abschluss von Zürichs Jonathan Okita. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Konzentriert stand Peter Zeidler am frühen Sonntagabend Rede und Antwort im Letzigrund. Sichtlich bemüht, die richtigen Worte zu finden nach diesem 0:1 beim bis dahin Tabellenletzten, nach all der Enttäuschung.

Also sagte der Trainer des FC St.Gallen am Ende: «Ich muss mich jetzt auch zuerst sammeln.» So viel vorweg: Die Ostschweizer sind im 2023 mit einem Punkt aus zwei Spielen nicht gut aus dem Startloch gekommen. Also sammeln wir auch, und zwar Eindrücke nach 18 Auftritten in der Meisterschaft: Wie ist die erste Saisonhälfte zu werten? Eine Analyse in neun Punkten.

Ein Grund für St.Gallens Berg- und Talfahrt in dieser Meisterschaft ist die lange Abwesenheitsliste: Seit September und der schweren Verletzung von Fabian Schubert kamen die Ostschweizer kaum mehr zur Ruhe.

Julian von Moos fällt bis heute aus, Emmanuel Latte Lath seit dem Trainingslager, Patrick Sutter fehlt ebenfalls, Alessio Besio weist nach Knieproblemen noch einen Trainingsrückstand auf.

Abwesenheiten waren auch im Herbst für die Resultatkrise mitverantwortlich, als St.Gallen sieben Spiele lang auf einen Sieg warten musste, ehe es nach einem etwas glücklichen 2:1 gegen die Grasshoppers und einem starken 7:2-Erfolg in Sitten doch beruhigt in die lange Pause gehen konnte.

Im Herbst fehlten Automatismen, Mut und manchmal schnelle Läufe auf den Aussenbahnen. Entspannt hat sich die Lage bei den Absenzen nicht, auch Isaac Schmidt ist derzeit verletzt. Mit Willem Geubbels und Leon Dajaku wurden zuletzt zwei Offensivspieler verpflichtet, die sich aber noch zurechtfinden müssen.

Von Moos war nach seinem Wechsel vom FC Basel zu St.Gallen vor einem Jahr auf einem guten Weg: In 27 Pflichtspieleinsätzen erzielte er zehn Tore und lieferte sieben Vorlagen.

Damit schaffte es der 21-jährige Thurgauer sogar auf eine erweiterte Liste von Nationaltrainer Murat Yakin. Doch muskuläre Probleme in den Oberschenkeln verhindern derzeit eine Rückkehr. Deshalb ist der grosse Überflieger beim FC St.Gallen der Torhüter: Ohne Lawrence Ati Zigi würden einige Punkte auf dem Konto der Mannschaft fehlen.

Kurz vor der Winterpause hielt der Ghanaer das 2:1 gegen die Grasshoppers mit einem Blitzreflex fest, nach der Winterpause war Zigi auch gegen Basel die Lebensversicherung.

Am Sonntag, beim 0:1 gegen Zürich, parierte der 26-Jährige ebenfalls zweimal mirakulös, konnte die Niederlage am Ende aber nicht verhindern. Insgesamt steht Zigi laut Instat in dieser Saison mit 34 Glanzparaden zu Buche, Luzerns Marius Müller auf Platz zwei weist deren 26 aus.

Captain Lukas Görtler ist, nebst Jérémy Guillemenot, St.Gallens erfolgreichster Scorer. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Hier sind wir, kaum verwunderlich, bei jenen Spielern, die Zählbares liefern. So stellt St.Gallen unter den besten acht Scorern der Liga drei Akteure: Die Zwischenbilanz von Jérémy Guillemenot und Lukas Görtler ist identisch. Je fünf Tore und vier Vorlagen ergeben für den Romand und den Deutschen neun Skorerpunkte.

Wobei Görtler im Kalenderjahr 2022 mit 25 Scorerpunkten sogar zu den Top 5 der deutschen Spieler gehört und damit vor einem Leroy Sané oder Thomas Müller rangiert. Zurück zu St.Gallen: Emmanuel Latte Lath traf sechsmal und bereitete zwei Tore vor.

Kann Jordi Quintillà (Mitte) St.Gallens Spiel bald wieder mehr den Stempel aufdrücken? Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Gewiss, Jordi Quintillà vereint die meisten Spielminuten der St.Galler, begann als einziger in jeder Partie. Und war doch lediglich an einem Tor beteiligt. Das bestätigt das Gefühl, das man seit einigen Monaten hat: Von der Sechser-Position könnte mehr kommen, vor allem, was die Schlüsselpässe angeht.

Denn der Spanier agiert auf jener eher defensiv, weshalb teilweise die direkte Bindung zur Offensive und damit für die Pressingauslösung fehlt. Quintillà war vor dem Weggang zu Basel jedenfalls gefährlicher und auch spielbestimmender.

Chadrac Akolo mit einem Abschlussversuch im Spiel gegen Zürich. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Chadrac Akolo kam im Sommer mit viel Vorschusslob. Vier Tore und drei Assists sind per se nicht schlechte Werte, aber so unregelmässig verteilt, dass man sich mehr Konstanz vom 27-jährigen Stürmer wünscht.

Überhaupt noch nicht im FC St.Gallen angekommen ist der 21-jährige Randy Schneider – er hatte ja beim FC Aarau in der Challenge League brilliert. Aber eben, das war eine Liga tiefer, und der Schritt für Schneider vorerst zu gross. So steht er auch ein wenig dafür, dass Zeidler die Lösung hinter den Spitzen seit Schuberts Ausfall nicht gefunden hat. Was natürlich wieder grundsätzlich mit den Verletzten und Angeschlagenen zu tun hat.

Irgendwie hätte man auch erwartet, dass sich Verteidiger Albert Vallci, von RB Salzburg gekommen, in der Startformation der Ostschweizer festbeisst. Zulegen sollten bald auch andere, wie zum Beispiel: Stefano Guidotti, Ricardo Alves und Grégory Karlen.

Die Heimstärke: Der FC St.Gallen ist hinter den Young Boys das heimstärkste Team der Liga. Von neun Partien im Kybunpark gewannen die Ostschweizer fünf, dreimal spielten sie Unentschieden, nur eine Partie ging verloren. St.Gallen ist in dieser Saison bislang das einzige Team, das dem Leader aus Bern eine Niederlage zufügen konnte: Am 4. September gewannen die Ostschweizer zu Hause mit 2:1.

St.Gallens Spieler feiern mit den Fans den Heimsieg gegen die Grasshoppers am 5. November. Bild: Christian Merz/Keystone

Die Zuschauer: Der Zuschauerdurchschnitt in dieser Saison beträgt 17706. Damit belegt St.Gallen hinter den Young Boys und Basel Platz drei.

Die Torabschlüsse: St.Gallen hat vor einer Woche beim 1:1 gegen Basel mit 32 Torabschlüssen einen vereinsübergreifenden Bestwert in dieser Super-League-Saison aufgestellt. Zudem war es auch der höchste Wert, den die St.Galler jemals unter Zeidler erzielt haben.

Die Führungstreffer: In neun Spielen dieser Meisterschaft gelang es St.Gallen, mit 1:0 vorzulegen. Mit zwölf 1:0-Führungen ist nur der Leader aus Bern besser. Was ebenfalls auffällt: Die Ostschweizer erzielen ihre Tore mehrheitlich in der ersten Halbzeit, hier waren es 21 Treffer von insgesamt 34.

Die guten Werte: St.Gallen und Görtler verzeichnen ligaweit die meisten angekommenen Schlüsselpässe pro Spiel. St.Gallen und Matej Maglica gewinnen ligaweit die meisten Kopfballduelle wie Zweikämpfe. Und St.Gallen hat die meisten Torchancen und Torschüsse. Aber eben: Am Ende zählen nur die Bälle, die im gegnerischen Netz landen.

Die Auswärtsschwäche: Von neun Partien in fremden Stadien hat St.Gallen nur zwei gewonnen, sechsmal gingen die Ostschweizer als Verlierer vom Platz. Weniger Punkte holte auswärts nur der FC Winterthur.

Das Nachlassen: St.Gallen lag bereits 582 Minuten in Führung, nur der Wert von Leader Young Boys ist besser. Allerdings verspielte die Mannschaft von Trainer Zeidler auch bereits zwölf Punkte nach einem Vorsprung.

Die Gegentore: St.Gallen hat seit 15 Meisterschaftspartien nicht mehr zu Null gespielt – länger als jedes andere Team in der Super League.

Der FC St.Gallen hat in dieser Saison bei Halbzeit 25 Punkte auf dem Konto, 34 Tore erzielt und 26 Treffer kassiert. Damit belegt er Rang vier. Im Vergleich zum Vorjahr, als St.Gallen nach der Hinrunde in den Abstiegskampf verwickelt und nur an achter Stelle klassiert war, haben sich die Ostschweizer deutlich gesteigert: Zum Ende der Vorrunde der Spielzeit 2021/22 hatten die St.Galler in 18 Partien 16 Zähler gewonnen, 22-mal getroffen und 39 Treffer kassiert.

In der Saison 2019/20, welche die Ostschweizer auf Rang zwei beendeten, hatten sie bei Meisterschaftshälfte sagenhafte 35 Punkte und damit zehn Zähler mehr eingespielt als jetzt.

Der gute Start in die Saison, die Rückkehr auf die Siegerstrasse vor der WM-Pause, aber auch das 0:1 in Zürich wie die Serie ohne Sieg im Herbst hinterlassen ein zwiespältiges Gefühl. Der FC St.Gallen ist im Soll nach 18 Spielen, aber nicht mehr. Doch neben der Liga gibt es sowieso noch einen anderen Sehnsuchtsort: Den Cup, und hier zählt nur der 4. Juni.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Mehr zum Thema: