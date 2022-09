FCSG: Mit einem blauen Auge in die nächste Cuprunde

Zweite Cuprunde «Müssen über die Bücher»: Alles zum Cupspiel des FC St.Gallen gegen Etoile Carouge – und wie die Espen glimpflich davonkamen Der FC St.Gallen muss auf dem Kunstrasen in Carouge leiden. In der zweiten Cuprunde geraten die Ostschweizer beim Leader der Promotion League nach einem guten Start kurz vor der Pause mit 1:2 in Rückstand, ehe sie das Spiel dann doch noch mit 4:2 für sich entscheiden. St.Gallens Trainer Peter Zeidler zeigt sich mit dem Beginn seiner Mannschaft zufrieden. «Trotzdem müssen wir über die Bücher.» Patricia Loher, Carouge Jetzt kommentieren 17.09.2022, 20.10 Uhr

St.Gallens Fans feiern in Carouge den hart erkämpften Sieg in der zweiten Cuprunde. Martial Trezzini/Keystone

Etoile Carouge begegnet dem Favoriten aus St.Gallen auf Augenhöhe. Die Genfer spielen nach einer schwierigen Startphase stark und bringen den Favoriten arg in Bedrängnis. Es ist ein Spiel mit vielen Fehlern, aber vor allem für den neutralen Fan bietet es gute Unterhaltung – auch deshalb, weil sich der unterklassige Gegner nie versteckt und ebenfalls viel Power auf den Platz bringt. Spielnote: 4,5

0:1, 15. Minute, Chadrac Akolo: Nach einer Viertelstunde muss Étoile Carouge den ersten Gegentreffer in dieser Saison hinnehmen. Christian Witzig spielt einen Pass, ein Genfer Spieler kann nicht befreien und legt stattdessen für Chadrac Akolo auf, der St.Gallen mit einem platzierten Flachschuss in Führung bringt.

1:1, 39. Minute, Usman Simbakoli: St.Gallen verteidigt nicht konsequent genug. Nach einem langen Ball läuft Usman Simbakoli unbedrängt auf Goalie Lukas Watkowiak zu und kann sich aussuchen, in welche Ecke er treffen will – 1:1.

2:1, 43. Minute, Oscar Correia: St.Gallen wirkt nun desorientiert und unkonzentriert. Jordi Quintillà rutscht aus und wenige Sekunden später führt das unterklassige Étoile Carouge mit 2:1. Der Jubel im Stade de la Fontenette ist gross.

2:2, 55. Minute, Matej Maglica: Wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappt, muss es St.Gallen eben nach einem Freistoss richten: Nach einem Freistoss Quintillàs von rechts steigt der eingewechselte Matej Maglica hoch und erzielt per Kopf das 2:2.

2:3, 71. Minute, Lukas Görtler: Nach einem Corner von links von Christian Witzig verpassen alle Gegenspieler den Ball, Görtler zieht volley ab und bringt sein Team wieder in Führung.

2:4, 91. Minute, Lukas Görtler: Die Situation scheint eigentlich schon geklärt, als ein Genfer St.Gallens Captain im Strafraum in den Rücken stösst. Görtler übernimmt selbst die Verantwortung und verwertet den Elfmeter zum 4:2.

Étoile Carouge bekommt gleich viel zu tun, wehrt sich gegen das Team aus der Super League aber gut. Die Genfer steigen bissig in die Zweikämpfe, St.Gallen findet so kaum einmal zu seinem Pressing-Spiel. Trotzdem dominieren die Ostschweizer das Geschehen, sind deutlich mehr in Ballbesitz, werden aber nur selten gefährlich.

Mit der ersten guten Möglichkeit geht der Favorit nach einer Viertelstunde durch Chadrac Akolo in Führung. Fünf Minuten später scheitert Jordi Quintillà mit einem Freistoss an Torhüter Damien Chappot.

Es ist ein munteres Spiel. Carouge, der Leader der Promotion League, versteckt sich nicht und setzt immer wieder Nadelstiche. In der 31. Minute versucht es Leonidas Stergiou mit einem Weitschuss, den der Goalie aber über die Latte lenken kann.

Danach flacht die Partie ab. St.Gallen unternimmt nun deutlich zu wenig, um ein zweites Tor zu erzielen. Das Vertikalspiel der Gäste funktioniert nicht, Carouge ist aufmerksam und wird immer gefährlicher. Das Nachlassen der Ostschweizer rächt sich schliesslich innert vier Minuten: Die Genfer gleichen vorerst aus und gehen dann gar in Führung. Da ist bei den Ostschweizern einiges gründlich schiefgelaufen.

St.Gallens Leonidas Stergiou (rechts) gegen Usman Simbakoli. Urs Lindt/Freshfocus

St.Gallen bekommt aufgezeigt, was passieren kann, wenn man gegen den Leader der Promotion League, der bis anhin in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat, zwei Gänge zurückschaltet. So etwas ist den St.Gallern im Cup schon länger nicht mehr passiert. Gelingt der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler nach der Pause keine deutliche Steigerung, sieht es düster aus.

St.Gallens Coach reagiert mit einem zweifachen Wechsel: Für Stergiou kommt Matej Maglica, für Randy Schneider Ricardo Alves.

Kurz nach Wiederanpfiff ist es Carouge, das durch Torschütze Simbakoli zu einer grossen Chance kommt. In der 49. Minute scheitert Captain Lukas Görtler mit einem Kopfball an Goalie Chappot.

Spielerisch steigern sich die St.Galler nicht entscheidend und offensiv tun sie sich weiter schwer, gegen ein konsequent verteidigendes Carouge die Lücke zu finden. Es ist für die Gäste auf dem Kunstrasen weiterhin ein grosser Krampf, doch nach einem Freistoss von Quintillà in der 55. Minute erzielt Maglica per Kopf das 2:2. Danach stabilisieren sich die Ostschweizer etwas.

In der 60. Minute fällt schliesslich das vermeintliche Führungstor für die Gäste, doch der Schiedsrichter anerkennt den Treffer von Akolo wegen einer Offsideposition nicht.

Obwohl St.Gallen auch dank der Hereinnahme von Maglica etwas stabiler wirkt, ist es weiter ein Spiel auf Messers Schneide. Étoile Carouge bleibt ein ebenbürtiger Gegner, von einem Klassenunterschied ist nichts zu sehen. Den auffälligen Stürmer Simbakoli bekommen die Ostschweizer praktisch nicht unter Kontrolle. In der 65. Minute klärt Daouda Guindo ganz knapp vor der Torlinie.

So brauchen die St.Galler wieder eine Standardsituation, um in Führung zu gehen. Nach einem Corner von Witzig erzielt Görtler für St.Gallen das 3:2. Wenige Sekunden später vergibt der eingewechselte Ricardo Alves eine ausgezeichnete Möglichkeit allein vor dem Tor.

Matej Maglica (hinten) und Ricardo Alves beglückwünschen Lukas Görtler zum Penaltytor. Es ist kurz vor Schluss das 4:2. Urs Lindt/Freshfocus

Carouge kommt immer wieder zu guten Möglichkeiten, während St.Gallens Patrick Sutter den Pfosten trifft. Dieses Spiel ist noch längst nicht entschieden, zumal bei den Genfern auch die Kräfte nicht nachzulassen scheinen. Allerdings vergeben sie alle ihre zumindest im Ansatz guten Möglichkeiten, der Penalty von Görtler kurz vor Schluss zum 4:2 ist die Entscheidung.

Matej Maglica. Der grossgewachsene Innenverteidiger kommt nach der Pause und hilft, das Spiel seiner Mannschaft zu stabilisieren. Zudem gelingt ihm die eine oder andere Spieleröffnung, was bei St.Gallen nach der guten Startphase vermisst worden war. Dass er das 2:2 macht, ist bezeichnend.

Jérémy Guillemenot. Es ist kein guter Tag für den Genfer. Der Stürmer bekommt kaum einen brauchbaren Ball, zudem fällt er dann und wann die falsche Entscheidung. Er tut sich auch schwer mit dem hartnäckigen Zweikampfverhalten der Gastgeber. Zudem kassiert er wegen einer Schwalbe die gelbe Karte. Auch Randy Schneider kann sich bei seinem zweiten Starteinsatz kaum einmal in Szene setzen. Der 20-Jährige agiert als hängende Spitze, nimmt aber praktisch keinen Einfluss auf das St.Galler Offensivspiel.

Die 3052 Zuschauerinnen und Zuschauer sind in den Minuten vor der Pause entzückt. Ihr Team kehrt nach dem 0:1 zurück in dieses Spiel und geht innerhalb von vier Minuten in Führung. Sie erinnern sich an die Vorsaison, als Étoile Carouge im Cup Winterthur und Basels bezwang. Doch St.Gallen schafft es doch noch, eine Runde weiterzukommen.

Der 28-jährige Johannes von Mandach hat erst ein Super-League-Spiel geleitet und gehört zu den aufstrebenden Schweizer Schiedsrichtern. Er hat die Partie unter Kontrolle, auch als St.Gallen sichtlich frustriert auftritt. Kurz vor Spielende verweist er den früheren St.Galler Vincent Rüfli mit einer gelb-roten Karte wegen Reklamierens des Feldes.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Wir haben gut begonnen. Doch danach passierte einiges, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden war – taktisch und einstellungsmässig. Wir agierten viel zu nachlässig. Wir sind dann gut aus der Pause gekommen, obwohl wir gefühlt viermal auf der Linie retten mussten. Doch wir haben gekämpft bis zum Schluss, allen voran Lukas Görtler. Auch ihm ist nicht viel geglückt, doch dann haut er das 3:2 rein. Das ist es, was ihn ausmacht. Aber natürlich müssen wir in der Nationalmannschaftspause über die Bücher und uns fragen, wie wir die Balance wieder finden.»

Lukas Görtler, Captain FC St.Gallen: «Etoile Carouge verfügt über ganz viel individuelle Klasse und kontert stark. Wir haben gut angefangen, mit ein bisschen mehr Power auf dem Platz hätten wir das 2:0 erzielt. Doch dann begannen wir, ungenau zu spielen und verloren den Faden. Und dann liegen wir zur Pause mit 1:2 hinten. Auch ich habe den Faden verloren, mein Ballverlust führt zum 1:2. Zudem wissen alle, dass ich Kunstrasen nicht mag. Ich bin aber froh, konnte ich der Mannschaft dann nach der Pause helfen.»