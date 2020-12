Stürmerhoffnung Élie Youan hat sich beim FC St. Gallen eingelebt: «Zwei Worte lernte ich hier schnell» Élie Youan, im Spiel gegen Zürich St.Galler Doppeltorschütze, spricht über seine bisherige Zeit in der Ostschweiz, seine Juniorenzeit beim FC Nantes – und über das einprägsame Zeidler-Vokabular. Ralf Streule 12.12.2020, 05.00 Uhr

«Ich bin angekommen.» Élie Youan jubelt nach dem erfolgreichen Spiel gegen Zürich. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Thody Élie Youan vor 47000 Zuschauern im Parc des Princes gegen Paris St.Germain spielte, sich eine Stunde lang an einer Pariser Verteidigung um Thiago Silva und Thomas Meunier aufrieb. Es war eine von sechs Partien, die Youan mit Nantes in der Ligue 1 absolvieren durfte, alle sechs verlor er. Am vergangenen Mittwoch, unterdessen im Dress des FC St.Gallen, sah die Kulisse etwas anders aus: Letzigrund, 50 Zuschauer. Dafür ein Sieg gegen den FC Zürich und dank zweier Tore so etwas wie ein persönlicher Durchbruch. Besonders das 1:0 erzielte er am Mittwoch sehr abgeklärt, löste sich aus der Abwehr, nahm ein Zuspiel gekonnt an. Und traf.

Im Videointerview zwei Tage später nickt der gut gelaunte 21-Jährige:

«Es war ein typisches Tor für mich. Ich bewege mich immer am Limit zum Abseits.»

Dieses Spiel liebe er.

Zeidler: «Sein Einsatz hat uns allen imponiert»

Aus St.Galler Sicht nährte der Franzose mit ivorischen Wurzeln am Mittwoch die Hoffnungen, dass es mit der Offensivabteilung in dieser Saison weiter aufwärtsgehen könnte. Trainer Peter Zeidler bezeichnete ihn bereits vor seinen zwei Toren gegen Zürich als Gewinn für das Team. Wegen seiner Trainingsleistungen. Aber auch wegen seiner Schlussviertelstunde gegen die Young Boys. «Wie er da gekämpft hat, mitmachte bei der ‹Drecksarbeit›. Wir hatten ja am Ende gar keine Chance mehr. Das hat mir imponiert, aber auch seinen Mitspielern.»

Elegante Ballannahme Youans im Spiel gegen den FC Zürich. Claudio Thoma / freshfocus

Ja, er sei nun wohl tatsächlich angekommen in St.Gallen, meint der Leihspieler aus Nantes, der im September vorerst für ein Jahr zu den Ostschweizern stiess, zu Beginn Teileinsätze bestritt und am Mittwoch zum zweiten Mal von Beginn weg mittun durfte. Der Wechsel seinerzeit sei nicht ganz einfach gewesen.

«St.Gallen ist schliesslich erst mein zweiter Klub.»

In Nantes im Nordwesten Frankreichs ist er aufgewachsen, im Klub verbrachte er sein gesamtes bisheriges Fussballerleben. Deshalb sei schon einiges an Angewöhnungszeit nötig gewesen in der Ostschweiz.

«Gegenpressing» und «Strafraum»

An seine erste Teambesprechung erinnere er sich gut, sagt Youan und lacht. «Darf ich das erzählen?» Zeidler habe auf Deutsch referiert, er habe kein Wort verstanden, nach links und rechts geschaut, sei in Gedanken langsam abgedriftet und eingenickt. Irgendwann habe ihn sein Teamkollege Yannis Letard, eine seiner engen Bezugspersonen in St.Gallen, wieder aufgeweckt. Seither klappe das mit dem Verstehen immer besser. Und zwei Ausdrücke Zeidlers seien ohnehin Standardprogramm und mittlerweile im aktiven Wortschatz Youans. «Gegenpressing» und «Strafraum»: Worte, die Ausdruck sind des offensiven Stils des Trainers.

In Nantes’ Jugend vom Verteidiger zum Stürmer

Eigentlich hatte sich Youan seinerzeit als Kind eher dem Tanz verschrieben. Der ältere Bruder – eines von neun Geschwistern – war jedoch Amateurfussballer, Elié kickte ebenfalls zuweilen und schaute bereits als Sechsjähriger in einem Testtraining des FC Nantes vorbei. Die Trainer waren sofort angetan. Jener Moment bleibe haften, sagt Youan. Es war der Anfang seines Wegs, der ihn von der Verteidigung über das Mittelfeld bis hin zum Sturm geführt hat. Dort gehöre er hin.

Vor vier Jahren noch waren in der französischen Sportpresse die Hoffnungen in Youan sehr gross, man schrieb vom «Pépite», dem Goldstück, mit dem Nantes’ Offensive zu neuer Stärke finden könnte. Dass es nicht ganz so weit kam, habe an «kleinen Details» gelegen, sagt Youan. Einmal kam eine Verletzung dazwischen, einmal ein Trainerwechsel, einmal ein Einsatz für das U20-Nationalteam Frankreichs, währenddessen er aus dem Team gerutscht sei.

Élie Youan im Dress des FC Nantes.

Der Wechsel in die Super League sei für ihn kein Rückschritt, die Freude über eine neue Herausforderung gross. Und so sei auch eine Rückkehr nach Frankreich im Sommer kein latentes Thema. «Damit befasse ich mich nicht, ich möchte in St.Gallen weiterkommen.» Zeidler bestätigt Youans Sicht:

Peter Zeidler Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

«Er ist ein aufmerksamer, lernwilliger Spieler, der nicht in den Tag hineinlebt. Er hat das Engagement in der Schweiz als Horizonterweiterung gesehen. Entsprechend ist er gut integriert, er hat sich das selbst erarbeitet, weil er sich für alles interessiert, ein wacher Geist ist.»

Der wache Geist war offenbar nur in jener Spielbesprechung zu Beginn seiner St.Galler Zeit kurz auf Abwegen. Unterdessen hat Youan hehre Ziele: «Ich möchte mit St.Gallen einen Titel holen. Warum auch nicht? Vergangene Saison war St.Gallen ja nahe dran.»

Zurückhaltender tönt Zeidler: «Nun gilt es zu zeigen, dass er keine Eintagsfliege ist. Seine Torgefahr lässt einiges erwarten. Vor allem beherrscht er die Läufe in die Tiefe.» Eben: immer am Limit. Immer unterwegs in den Strafraum.