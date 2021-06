Trainingsstart Der FCSG beginnt die Vorbereitung: Von Neuzugängen, einem Rückkehrer auf Zeit und der Hoffnung, dass keiner mehr abspringt Der FC St.Gallen will noch zwei Neuzugänge präsentieren – und keinen Spieler mehr verlieren. Patricia Loher 20.06.2021, 18.54 Uhr

Entspannte Gesichter zum Trainingsstart: Präsident Matthias Hüppi, Sportchef Alain Sutter, Trainer Peter Zeidler und Chefscout Nnamdi Aghanya (von links). Bild: Michel Canonica

Nach den Leistungstests hat der er FC St.Gallen am Sonntagmorgen auch auf dem Platz die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen.

Vier Wochen sind seit der Niederlage im Cupfinal vergangen, fünf Wochen haben die Ostschweizer nun Zeit, sich auf die neue Meisterschaft einzustellen. Das sind, im Vergleich mit dem vergangenen Jahr fast ohne Sommer- und Winterpause, beinahe paradiesische Verhältnisse.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Trainingsstart:

Welche Spieler haben gefehlt?

Nicht mit dabei war Torhüter Lawrence Ati Zigi. Der 24-Jährige kam vor einer Woche für Ghana in einem Testspiel gegen die Elfenbeinküste 90 Minuten zum Einsatz. Die Partie endete 0:0. Zigi erhielt drei Tage mehr Ferien, ist aber am Sonntagnachmittag wieder in der Schweiz gelandet.

Ebenfalls noch nicht mit dabei waren der am Kreuzband verletzte Alessandro Kräuchi sowie die Nachwuchsspieler David Jacovic, Alessio Besio und Patrick Sutter, die am Samstag beim 4:1-Sieg mit der St.Galler U21 gegen Kosova spielten. Christian Witzig fehlte, weil er krank ist. 20 Spieler, inklusive Goalies, machten das erste Training mit.

Wer hat den FC St.Gallen verlassen?

Ist zu Salzburg zurückgekehrt: Stürmer Junior Adamu. Bild: Michel Canonica

Stürmer Junior Adamus Leihvertrag läuft aus, der österreichische Nachwuchsinternationale ist nach Salzburg zurückgekehrt. Jordi Quintillà, in der Vizemeistersaison genialer Taktgeber der St.Galler, kündigte bereits im März an, den Vertrag nach drei Jahren in der Ostschweiz nicht zu verlängern. Am Freitag hat der FC Basel den Transfer des ablösefreien Mittelfeldspielers kommuniziert.

Ebenfalls nicht mehr in St.Gallen ist Linksverteidiger Miro Muheim, den die Ostschweizer vorerst für ein Jahr an den Hamburger SV in die 2. Bundesliga ausgeliehen haben. Yannis Letard, dessen Kontrakt nicht verlängert wurde, wechselt in die höchste österreichische Liga zum LASK.

Auslaufen wird der Kontrakt von Adonis Ajeti. Für ihn geht eine schwierige Zeit zu Ende: Vier Jahre war er in St.Gallen unter Vertrag, dabei kam er zu einem einzigen Teileinsatz in einem Pflichtspiel. Zwischenzeitlich war der Zwillingsbruder von Albian an den FC Chiasso ausgeliehen. Ebenfalls keinen neuen Vertrag erhalten hat Fabio Solimando, U21-Spieler Michael Heule geht zum FC Wil.

Drohen noch weitere Abgänge?

«Aus meiner Sicht reicht es mit den Abgängen», sagt Trainer Peter Zeidler. Aber natürlich weiss auch er, dass sich durchaus noch das eine oder andere tun könnte in den Reihen seiner Mannschaft. Junge wie Leonidas Stergiou oder Betim Fazliji haben mit Bestimmtheit andere Klubs auf den Plan gerufen, einer wie Captain Lukas Görtler, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, hat ebenfalls auf sich aufmerksam gemacht. Das Transferfenster schliesst erst Ende August.

Basil Stillhart, Nicolas Lüchinger, Boris Babic, Lukas Görtler und Leonidas Stergiou (von links). Marc Schumacher/Freshfocus

Wer hat einen neuen Vertrag erhalten?

Noch hat der Klub Vertragsverlängerungen nicht kommuniziert. Aber nach einem Augenschein im ersten Training ist davon auszugehen, dass Nicolas Lüchinger und Tim Staubli einen neuen Kontrakt erhalten haben, sie trainierten jedenfalls mit. Auch Salifou Diarrassouba war dabei, was bedeuten könnte, dass der FC St.Gallen die Kaufoption gezogen hat.

Welches sind die neuen Gesichter?

Der österreichische Stürmer Fabian Schubert hat die erste Trainingseinheit mitgemacht. Der 26-Jährige ist bis anhin St.Gallens einziger Neuzugang. Allerdings kündigt Trainer Zeidler an, dass zwei weitere neue Spieler kommen sollen. Wohl schon kommende Woche.

Gute Laune und konzentrierte Arbeit am Sonntagmorgen zum Trainingsstart: St.Gallens Neuzugang Fabian Schubert (vorne) beobachtet von Florian Kamberi (links) und Musah Nuhu. Bild: Michel Canonica

Anwesend war im Gründenmoos auch Florian Kamberi. Der 26-Jährige spielte seit Februar leihweise für den FC Aberdeen in Schottland, wo er Stammspieler war. Kamberi wechselte im vergangenen Sommer nach St.Gallen, wo er einen Vertrag bis 2023 unterschrieb. Der Stürmer fand sich aber nicht zurecht. Es ist davon auszugehen, dass für ihn erneut eine Lösung gesucht wird.

Gegen welche Teams trägt St.Gallen Testspiele aus?

Am Montag reist St.Gallen ins Trainingslager nach Bad Ragaz, wo die Mannschaft bis 26. Juni bleiben wird. Am selben Tag bestreitet sie im Kybunpark ein Testspiel gegen das Promotion-League-Team von Rapperswil-Jona.

Willkommene Abkühlung an einem schwülen Morgen. Bild: Michel Canonica

Am 3. Juli treffen die Ostschweizer in Bludenz auf Altach, sieben Tage später fahren sie nach Deutschland, wo sie gegen den VfB Stuttgart spielen. Eine Woche vor dem Saisonstart ist zudem eine Testpartie gegen ein ausländisches Team in Planung. Die Meisterschaft beginnt am Wochenende des 24./25. Juli.

Was hat sich im Trainerstab verändert?

Mit Eduard Schmidt hat der FC St.Gallen nach zwei Jahren seinen Spielanalysten verloren. Der 27-jährige Deutsche wechselt nach Paderborn in die 2. Bundesliga. Laut Zeidler wird Schmidt ersetzt.

Überraschend kam die Kündigung für den Physiotherapeuten Florian Grabner, da die medizinische Abteilung gut zu funktionieren schien. Grabner hat sechs Jahre für die Ostschweizer gearbeitet. Er verkündete seinen Abschied via Soziale Medien: «Seit gestern bin ich nicht mehr Teil des Physioteams», schrieb er Ende der vergangenen Woche.