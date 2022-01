Zum Auftakt der Schock: So verlief das erste Training des FCSG

St.Gallen Zum Auftakt der Schock – und zwei Testspieler: So verlief das erste Training des FC St.Gallen Im ersten Mannschaftstraining 2022 erleidet der FC St.Gallen mit der Münst-Verletzung einen herben Rückschlag. Zudem weilen Idriz Voca und ein Goalie von Guimarães im Probetraining. Doch was hat das alles mit Miro Muheim zu tun? Christian Brägger Jetzt kommentieren 04.01.2022, 21.42 Uhr

Leonhard Münst verletzte sich beim Trainingsauftakt. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Sie fühlte sich gut an, die erste öffentliche Trainingseinheit des FC St.Gallen im Jahr 2022. Im Gründenmoos, bei rasen- und wettertechnisch perfekten Bedingungen. Und dann, die Uhr Stand auf 16.15, störten Schreie vor Schmerz die Idylle. Leonhard Münst sank zu Boden, nachdem er den Ball in der Luft mit dem Fuss angenommen hatte, er hielt sich den Knöchel, und später zeigten Bilder der anwesenden Fotografen, wie sehr der Leihspieler des VfB Stuttgart in dieser Szene vom Pech heimgesucht worden war: Münst war bei der Landung regelrecht weggeknickt. Schnellstmöglich wurde er für genauere Untersuchungen abtransportiert, an ein Auftreten war nicht zu denken. Es droht eine schlimme Verletzung, womöglich ein Ausfall über mehrere Monate.

Peter Zeidler, der für die Rückrunde so viel vom 19-jährigen Mittelfeldspieler erwartet hatte, brach das Training sofort ab. Dem Coach machte dieser Rückschlag zu schaffen an diesem an sich frohen Tag, weil sein Team endlich wieder auf dem Feld stand nach der etwas mehr als zweiwöchigen Winterpause.

Trainer Peter Zeidler brach das Training sofort ab. Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE

Dabei hatten die St.Galler bereits über Mittag einen Spieler verloren, respektive wieder zurückgegeben nach Salzburg: Ousmane Diakité. Eigentlich war der zentrale Mittelfeldspieler den Ostschweizern ja bereits vor Weihnachten abhandengekommen mit seiner nächsten schweren Knieverletzung. Jedenfalls wurde der Leihvertrag mit dem 21-jährigen Malier einvernehmlich aufgelöst, er wird die noch notwendigen Operationen sowie die komplette Reha in Obhut seines Stammklubs absolvieren. Später sagte Zeidler:

«Die Sache mit Diakité tut mir immer noch weh, er ist grundsätzlich nicht austauschbar. Sportlich und menschlich ist sein Abgang ein enormer Verlust.»

So oder so hätten sich die Wege in der Winterpause trennen können, weil es im Leihkontrakt eine Klausel gab, mit der St.Gallen oder Salzburg die Reissleine ziehen durften.

Idriz Voca und ein Testspieler für das Tor

28 Akteure nahmen am ersten Training teil, man kam sich vor wie ein Murmeltier, das halbjährlich grüsst, um neue Gesichter zu erspähen oder Absenzen auszumachen. Lawrence Ati Zigi fehlte jedenfalls, er ist bei Ghana für den Africa-Cup nominiert. Weil St.Gallen einen dritten Goalie braucht, weilt derzeit der 20-jährige Nicolas Tié (Präsident Hüppi: «Ein guter Typ!») im Probetraining, er gehört dem U23-Nachwuchs von Vitória Guimarães an und wohnte in seinen Jugendjahren bei Chelsea zusammen mit Miro Muheim vorübergehend in derselben Gastfamilie.

Trainingsauftakt beim FC St.Gallen im Gründenmoos. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Die Neuzugänge Matej Maglica (links) und Julian von Moos beim Trainingsauftakt. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Julian von Moos beim ersten Training mit den Espen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Leonhard Münst verletzt sich beim Trainingsauftakt. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Trainer Peter Zeidler nach der Verletzung von Leonhard Münst. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Die Spieler des FC St.Gallen beim Warm-Up. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Die Neuzugänge Julian von Moos (links) und Matej Maglica. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE FCSG-Trainer Peter Zeidler am Ball. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE FCSG-Präsident Matthias Hüppi ist ebenfalls im Gründenmoos vor Ort. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Auch Sportchef Alain Sutter ist beim Trainingsauftakt des FC St.Gallen anwesend. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE Ab ins erste Training: Leonhard Münst (links) und Matej Maglica. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Und noch ein Testspieler wurde ausgemacht: Idriz Voca. Der defensive Mittelfeldspieler ist kosovarischer Internationaler, 24 Jahre alt und seit dem Sommer nach dem Abstieg mit Ankaragücü aus der höchsten türkischen Liga vereinslos. Davor hatte Voca 100 Pflichtspiele für den FC Luzern absolviert, er hatte damals den Ruf eines Talents und brächte eine gewisse Erfahrung mit, die man im FC St.Gallen doch so sehr vermisst. Eine Verpflichtung ist offen, wenngleich Alain Sutter sagte: «Wir werden hinsichtlich noch möglicher Transfers schauen, wie sich alles entwickelt. Jedenfalls sind wir weiterhin von unserem Konzept mit den jungen Spielern überzeugt, zu dem wir uns einst entschlossen haben.»

Verletzte und coronapositive

Während Alessandro Kräuchi, Victor Ruiz, Nicolas Lüchinger und Michael Kempter separat als Quartett trainierten nach ihren Verletzungen, gab es weitere Abwesende. Angelo Campos bleibt ein weiteres halbes Jahr beim SC Brühl in der Promotion League, Boris Babic und Salifou Diarrassouba fühlten sich nicht gut (sie sind negativ getestet), und Thody Élie Youan, Tim Staubli sowie Neuzuzug Alexandre Jankewitz fehlten coronapositiv, wobei Youan in Nantes isoliert ist.

Den FC St.Gallen hat damit leider auch wieder dieser Murmeltier-Alltag ereilt, er versucht ihm so gut wie möglich beizukommen mit mehrfachen Tests, mit dem Verteilen der Spieler auf mehrere Kabinen, mit dem Verzicht auf das gemeinsame Frühstück wie Videostudium, mit dem Schaffen von individuellen Zeitfenstern für Gespräche oder dem personell beschränkten Fitnesstraining. Denn ein Ziel haben die Ostschweizer ganz klar: Sie wollen ab Sonntag das neuntägige Trainingslager in Algorfa an der Costa Blanca unbedingt absolvieren, und vermutlich sind sie für die Teambildung noch mehr darauf angewiesen als ein paar andere Rivalen der Super League.

Trainingslager wäre für den FC St.Gallen wichtig

Coach Peter Zeidler will mit seinem Team um den Verbleib in der Super League kämpfen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Vor allem würde es auch helfen, die Neuzugänge Julian von Moos (er schoss das erste Tor im Trainingsspiel) und Matej Maglica (körperlich eine Erscheinung) oder all die anderen Spieler, die noch nicht so sehr die Bindung zum Team gefunden haben, besser zu integrieren. Von Moos gab jedenfalls schon mal die Stossrichtung vor für die Rückrunde, oder das Motto:

«Wir wollen gemeinsam da unten rauskommen.»

Später ergänzte Zeidler: «Wir spielen und kämpfen um den Verbleib in der Super League.» Da war es nur dienlich, dass all die anderen (Leistungs-)Tests vom Montag den Coach erfreut hatten. Und womöglich auch, dass er im Training mit zwei Sechsern spielen liess – wer weiss das schon.

