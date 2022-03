Zigi, der Goalie des FCSG, schafft mit Ghana die WM-Qualifikation

FC St.Gallen FCSG-Goalie Zigi schafft mit Ghana die WM-Quali – sein Status im Nationalteam weiter unverändert Nimmt der ghanaische Nationaltrainer Otto Addo den Espen-Goalie mit an die WM in Katar? Im FC St.Gallen hat Lawrence Ati Zigi jedenfalls schon immer überzeugt. Christian Brägger 30.03.2022, 11.32 Uhr

Goalie Lawrence Ati Zigi ist in Topform beim FCSG. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Es war ein ansehnliches Tänzchen, das Lawrence Ati Zigi auf Instagram zu später Stunde im Live-Modus mit den Worten zeigte: «Quatar here we come.» Im Rhythmus afrikanischer Klänge teilte der Goalie des FC St.Gallen damit «weltweit» seine Freude, mit Ghana die beinharte WM-Qualifikation überstanden zu haben. Und im Spätherbst aus 54 Mitgliedsverbänden einer der fünf afrikanischen Teilnehmer am Grossanlass in Katar zu sein.

Ghana setzte sich im Playoff-Spiel dank der Auswärtstorregel gegen Nigeria durch, ebenfalls eine stärkere Fussballnation auf dem Kontinent. Bereits in den Gruppenspielen liess man Südafrika hinter sich, wobei damals ein erfundener Penalty und die höhere Anzahl erzielter Tore den positiven Ausschlag gaben. Allein, zum Einsatz kam Zigi in den insgesamt zehn WM-Qualifikationspartien bloss zwölf Minuten lang – damals im September in der Schlussphase gegen Südafrika, als man die einzige Niederlage kassierte.

Fünf Goalies, vier Plätze?

Ghana nimmt zum vierten Mal an einer WM teil, und für Zigi, so gut er in St.Gallen hält, wird es nicht das Einfachste sein, auf dem Zug zu bleiben. Schon im Januar bei den schwachen ghanaischen Auftritten am Afrika-Cup spielte der siebenfache Nationalspieler nie – und jetzt, da Otto Addo der neue Trainer ist, ebenfalls nicht. Joe Wollacott vom viertklassigen englischen Klub Swindon Town ist die Nummer eins, dahinter kämpfen Richard Ofori (Orlando Pirates/Südafrika), Abdul Nurudeen (Eupen/Belgien), womöglich der länderspiellose Richard Attah (Hearts of Oak/Ghana) und Zigi um die Plätze.

Allenfalls nominiert Ghana ja wie beim Afrika-Cup vier Goalies, um wieder Corona-Infektionen – sofern das noch Thema ist – vorzubeugen. Der FCSG-Trainer Peter Zeidler gab jüngst schon mal den Tarif durch: ««Ich hoffe, Otto Addo hat gesehen, wie stark unser Goalie ist.»