FCSG-CoachZeidler: «Es wird gegen Luzern sicher ein Fest geben»

FC St.Gallen FCSG-Trainer Peter Zeidler: «Es wird gegen Luzern sicher ein Fest geben» Am Samstag empfängt der FC St.Gallen den FC Luzern ab 18 Uhr. Er ist Favorit, 16ooo Tickets sind verkauft, die Spendenaktion für ukrainische Kinder läuft. Die Ostschweizer behalten dennoch die Bodenhaftung, sagt ihr Trainer Zeidler. Weil die Gedanken an den Weihnachtsbaum präsent sind. Christian Brägger 18.03.2022, 16.39 Uhr

Es läuft dem FC St.Gallen gerade sehr unter Trainer Peter Zeidler. Bild: Claudio Thoma

In der Einschätzung des FC Luzern ist bei Peter Zeidler stets auch dieser Gedanke präsent: Die Niederlage im Cupfinal 2021. Also macht der Trainer des FC St.Gallen weiterhin gute Spieler in den Reihen der Zentralschweizer vor dem heutigen Aufeinandertreffen im Kybunpark aus, und vielleicht sehe man sich in diesem Halbjahr ja drei Mal; es wäre dann abermals in Bern, bei einer Neuauflage, sofern beide Mannschaften ihre Cup-Halbfinals gewinnen. Das ist natürlich Zukunftsmusik, wenngleich eine verlockende.

Gegenwart ist, dass St.Gallen als zweitbestes Team der Rückrunde bereits mehr Punkte geholt hat in diesen acht Spielen als in der gesamten Vorrunde, und insbesondere nach dem 3:0 in Zürich beim Leader gab es viel Lob. So gehen die Ostschweizer als Favorit in die Partie, es lauere auch keine Gefahr, jetzt abzuheben, sagt Zeidler. «Wir wissen, wo wir noch unter dem Weihnachtsbaum waren. Aber es wird sicher ein Fest geben.»

Bereits 100000 Franken an Spenden

Zudem werden die St.Galler in Gedanken bei der Ukraine sein, Zeidler sagt, das Ganze gehe nahe, mache unendlich traurig. Da ist es ein schönes Signal, dass der Klub bereits 100000 Franken beisammen hat bei seiner Spendenaktion mit «Save the Children.»

Knapp 16000 Tickets sind verkauft für die letzte Partie vor der Länderspielpause, bis auf Kempter, Münst und den neu verletzten Witzig sind alle fit, die Konkurrenzsituation «sehr positiv». Stergiou, Duah und Guillemenot sind zudem auf Pikett für die A-Nati, es freue ihn, so der Trainer, wenn der FC St.Gallen so zahlreich im erweiterten Kreis vertreten ist. (cbr)

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Sutter, Stergiou, Maglica, Schmidt; Görtler, Quintillà, Ruiz; von Moos, Duah, Guillemenot.