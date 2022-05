Cupfinal: Das ist die statistisch beste Aufstellung des FCSG

Zahlen lügen nicht Cabral und Jankewitz in der Startelf, Ruiz auf der Bank: Das ist die statistisch beste Aufstellung des FC St.Gallen für den Cupfinal Wir präsentieren eine Startaufstellung, mit welcher der FC St.Gallen den Cupfinal statistisch gesehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 71,3 Prozent gewinnt. Tim Naef 13.05.2022, 15.16 Uhr

*FCSG-Trainer Peter Zeidler setzt im Cup auf Lukas Watkowiak im Tor. Lawrence Ati Zigi nimmt deshalb auf der Bank Platz.

Will FCSG-Coach Peter Zeidler am Sonntag den Pokal in die Ostschweiz holen, muss er seine Mannschaft mit dem bewährten 4-3-3 auf den Platz schicken. Dies zumindest sagen die nackten Zahlen der aktuellen Saison aus.

Sieggaranten sind dabei die beiden Flügelstürmer Jérémy Guillemenot und Julian von Moos. Wurden die beiden Spieler in der aktuellen Spielzeit als Flügelspieler in die Startformation beordert, gewann der FC St.Gallen zu jeweils 79 Prozent das Spiel. Mittelfeldstratege Jordi Quintillà (77 Prozent) und Innenverteidiger Matej Maglica (77 Prozent) haben dabei die dritt- und vierthöchsten Siegwahrscheinlichkeiten bei Grünweiss.

Methode Die Daten für die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten stammen von transfermarkt.ch. Es wurden 32 Super-League-Spiele der aktuellen Saison verwendet, um die Prozentzahlen für jeden Spieler pro Position zu berechnen. Dabei ergeben sich Wahrscheinlichkeiten nach Endresultat (Sieg = 1, Unentschieden = 0.5, Niederlage = 0). Der jeweilige Gegner wurde nicht berücksichtigt. Daraus ergibt sich die Startelf mit der statistisch höchsten Siegwahrscheinlichkeit. Beispiel für Siegwahrscheinlichkeit: Anzahl Sieg/Unentschieden/Niederlage geteilt durch Anzahl Spiele. Beispiel für die Position Rechtsverteidiger: Patrick Sutter hat eine höhere Siegwahrscheinlichkeit als Startelfspieler (60%) im Vergleich zu seiner Jokerrolle (47%), verliert aber seinen Startplatz an seinen Positionskollegen Euclides Cabral (62%).)

Duah in der Rückrunde überragend

Der beste Torschütze der Ostschweizer, Kwadwo Duah, hat derweil mit 55 Prozent die tiefste Siegwahrscheinlichkeit der gesamten Startformation. Dies hat aber hauptsächlich mit der Hinrunde zu tun. Werden einzig die 14 Spiele der Rückrunde in die Analyse miteinbezogen, steigt die Quote auf nicht weniger als 80 Prozent. Zu dieser Steigerung hat Duah selbst beigetragen. In der Rückrunde ist der 25-Jährige der beste Torschütze der Liga.

Siegwahrscheinlichkeiten im Überblick

Was die Ersatzbank der St.Galler betrifft, fällt auf, dass keiner eine Siegwahrscheinlichkeit von unter 50 Prozent hat. Hier finden Sie die komplette Übersicht aller Berechnungen:

