FCSG: Urs Spielmann im Interview zur Cupfinal-Niederlage

Wundenlecken «Auch Zeidler braucht jetzt Zeit»: FCSG-Experte Urs Spielmann über die Cupfinal-Pleite, das Loser-Image der Espen und den Fanmarsch Schon wieder hat der FC St.Gallen in einem entscheidenden Spiel versagt. Experte Urs Spielmann sah ein Lugano, das die Espen mit deren eigenen Waffen sowie viel Abgebrühtheit besiegt hat. Er erklärt, weshalb der Höhepunkt des Tages schon vor dem Anpfiff vorbei war, und spricht über seine eigene Enttäuschung, aber auch jene von Cheftrainer Peter Zeidler. Daniel Walt 1 Kommentar 16.05.2022, 11.51 Uhr

Urs Spielmann, haben Sie die Finalniederlage schon verdaut?

Ja. Vielleicht auch deshalb, weil der Sieg von Lugano klar und verdient war. Das macht es einfacher, als wenn die Partie bis zum Schluss eng gewesen oder der FC St.Gallen unglücklich verloren hätte.

Mit einem solch deutlichen Resultat zu Gunsten von Lugano hätten im Vorfeld vermutlich nur die wenigsten gerechnet.

Es war natürlich schade, dass die Partie nicht bis zum Schluss spannend war. Im Minimum hätte ich nach dem Cupfinal gerne gesagt, dass St.Gallen den Sieg auch verdient gehabt hätte. Das war aber nicht der Fall, und das ist bedauerlich.

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid

Man hatte vom Anpfiff weg den Eindruck, St.Gallen sei nervös und verkrampft. Das typische Spiel der Espen war nur in wenigen Phasen des Cupfinals erkennbar.

Ja. Vor allem aber hat Lugano den FCSG in den ersten Minuten mit seiner angriffigen Spielweise überrascht. Die Tessiner starteten so in die Partie, wie das die Espen normalerweise tun. Nach dem Ausgleich kam der FCSG dann besser ins Spiel. Das zweite Gegentor vor der Pause war eine Verkettung unglücklicher Umstände, verloren war da noch nichts. In der Folge haben die St.Galler die Partie dann aber zu schnell und zu ungestüm kehren wollen und etwas kopflos agiert, anstatt defensiv stabil zu bleiben – man hatte ja noch 45 Minuten Zeit, um zumindest auszugleichen. Lugano hat die Räume, die sich auftaten, dann clever genutzt.

Dann war aus Ihrer Sicht weniger der Gegentreffer kurz vor der Pause, sondern vielmehr das 1:3 der Genickschlag?

Ja, eher.

Die Anhängerinnen und Anhänger des FC St.Gallen haben bei ihrem Marsch zum Wankdorf, aber auch im Stadion für eine wunderbare Atmosphäre gesorgt ...

Als wir im Stadion ankamen, hatten wir den Höhepunkt des Tages bereits hinter uns. Das ist mir jetzt im Nachhinein bewusst. Dieser Fanmarsch war schlicht gewaltig: Tausende und Abertausende, quer durch alle Altersgruppen und Schichten hindurch, zogen gut gelaunt und farbenfroh zum Stadion. Es war wunderbar zu sehen, wie breit der FC St.Gallen die Menschen bewegt.

Der Fanmarsch in Bildern sowie im Zeitraffer:

Diesem grossartigen Anhang scheint es aber nicht vergönnt zu sein, endlich wieder einmal einen Titel feiern zu können. Der FC St.Gallen wird sein Loser-Image einfach nicht los.

Der Optimist in mir weigert sich zu akzeptieren, dass der FC St.Gallen ein Loser-Klub ist. Auch wenn das natürlich immer wieder gesagt wird. Ich frage mich eher: Sind solche Niederlagen der Preis dafür, dass der FCSG aus finanziellen Gründen mit vielen Jungen arbeiten muss, die in entscheidenden Spielen vielleicht nicht diese Cleverness haben, die es eben braucht? Bei Lugano standen mit Sabbatini, Rüegg, Ziegler oder Bottani abgebrühte Super-League-Spieler auf dem Platz.

Urs Spielmann Urs Spielmann ist seit Anfang Jahr FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Er ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Clubs 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf tagblatt.ch regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

Von jenen, die bei St.Gallen den Karren noch am ehesten aus dem Dreck reissen können, kam niemand auf sein Rendement. Weder Captain Lukas Görtler noch Jordi Quintillà oder Victor Ruiz.

Der FC St.Gallen setzt auf ein System, das ein starkes Kollektiv erfordert. Im Cupfinal schaffte er es nicht, dieses auf den Rasen zu bringen. Oder anders formuliert: Die Espen kamen praktisch nie in die Situation, ihre Stärken ausspielen zu können. Besonders negativ sind mir eigentlich keine Spieler aufgefallen – es war das Kollektiv, das nicht wie gewohnt funktioniert hat.

Enttäuschung pur bei Captain Lukas Görtler (rechts) und Julian von Moos. Bild: Keystone (Bern, 15. Mai 2022)

War der Druck aufgrund der enormen Erwartungshaltung in der Ostschweiz einfach zu gross?

In den ersten Spielminuten war der FC St.Gallen sicherlich nervös. Inwieweit der Druck in der Folge eine Rolle gespielt hat, ist von aussen sehr schwer zu beurteilen. Auf mich wirkte es eher so, dass die St.Galler ihre Nervosität im Verlauf der ersten Halbzeit abstreifen konnten. Aus meiner Sicht passierte dann etwas, das schon im vergangenen Herbst immer wieder zu beobachten gewesen war: Die Balance zwischen dem Offensivpressing und der defensiven Stabilität war nicht da. Zudem agierte Lugano äusserst clever.

Unschöne Szenen gab es nach Spielschluss: Espen-Präsident Matthias Hüppi schritt ein, als einige St.Galler Chaoten auf den Rasen stürmten.

Da kann man nur sagen: Chapeau! Format hatte es auch, wie Hüppi im TV-Interview klar sagte, es habe fussballerisch nicht gereicht und Lugano habe verdient gewonnen.

Matthias Hüppi schritt ein, als Chaoten aus der St.Galler Fankurve auf den Rasen stürmten. Bild: Keystone (Bern, 15. Mai 2022)

Nun kommt es in der Meisterschaft zu zwei Kehrauspartien gegen GC und Lausanne – für die St.Galler geht es um nichts mehr. Gelingt es dem Team nochmals, etwas Spannung aufzubauen?

Es wird interessant sein, zu beobachten, wie der FCSG in diesen beiden Partien auftreten wird. Das wird einiges über den Charakter der Mannschaft aussagen. Wobei natürlich klar ist, dass die Gedanken beim einen oder anderen schon in der kommenden Saison sein werden, zumal es zu personellen Veränderungen kommen dürfte.

St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler äusserte sich nach dem Spiel tief enttäuscht. Wird er trotz eines Vertrags bis 2025 die Kraft finden, um mit dem FCSG nochmals durchzustarten?

Die Fähigkeiten dazu, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen, hat er, ganz klar. Die grosse Frage wird sein, ob er auch die Lust, die Kraft und die Motivation dazu finden wird beziehungsweise wie gut er die erneute Cupfinal-Enttäuschung wird wegstecken können. Das wird sich erst in einigen Tagen zeigen. In seine Worte kurz nach Spielschluss darf man nicht zu viel hineininterpretieren. Auch Zeidler braucht jetzt Zeit.

Ein enttäuschter Peter Zeidler. Bild: Keystone (Bern, 15. Mai 2022)

