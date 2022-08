Women's Super League Franziska Gaus hat für Leipzig gespielt und will Ärztin werden – nun läuft sie für den FCSG auf Die 19-jährige Deutsche ist in Wangen im Allgäu aufgewachsen, der Vater stellte den Kontakt zum FC St.Gallen her. Vor einer Woche gab Franziska Gaus ihr Début. Am Samstag empfangen die Ostschweizerinnen den FC Luzern. Patricia Loher Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Franziska Gaus (rechts) in einem Testspiel gegen Altach. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

So hatte sich Franziska Gaus ihr Début wohl nicht vorgestellt. Als die 19-Jährige zur Pause eingewechselt wurde, lag ihr neues Team bei den YB-Frauen bereits mit 0:4 im Rückstand.

Zwar kamen während der zweiten 45 Minuten keine weiteren Gegentreffer dazu, aber ein Tor gelang dem FC St.Gallen eben auch nicht mehr. Die Aggressivität habe zu Beginn ein bisschen gefehlt, sagt die junge Deutsche. «In der zweiten Halbzeit agierten wir etwas zielstrebiger.»

Nun wollen die St.Gallerinnen auf den Fehlstart reagieren. Am Samstag um 17 Uhr empfangen sie im Espenmoos den FC Luzern.

«Wieder näher bei der Familie sein»

Gaus hat vor ihrem Wechsel nach St.Gallen zwei Jahre für RB Leipzig gespielt. In der 2. Bundesliga absolvierte sie insgesamt 27 Partien. Die Verantwortlichen in Leipzig waren an einer Weiterverpflichtung der in der Verteidigung und im Mittelfeld polyvalent einsetzbaren Spielerin interessiert, doch Gaus wollte «wieder näher bei meiner Familie sein».

Aufgewachsen ist sie in Wangen im Allgäu, einer Stadt mit 27'000 Einwohnerinnen und Einwohnern, 70 Kilometer von St.Gallen entfernt. Derzeit lebt die Fussballerin wieder bei den Eltern und pendelt aus Deutschland in die Schweiz.

Der Vater hat Verwandte in St.Gallen und stellte für seine Tochter den Kontakt zum Klub her. Franziska Gaus sagt:

«In der Region, wo ich aufgewachsen bin, ist es schwierig, ein Team zu finden, das auf höchstem Niveau spielt.»

Das Allgäu ist eher für Wintersport denn für Fussball bekannt, auch Gaus fährt gerne Ski oder Snowboard. Aber ihr Herz hat sie bereits mit drei Jahren an den Fussball verloren. Der Vater war der Trainer des Bruders und so wurde die kleine Tochter praktisch auf dem Fussballplatz gross. Ihr erster Klub war Alberweiler, ein Dorfverein in der Nähe von Biberach, ehe sie nach Leipzig ging.

Gaus absolvierte Probetrainings

Vor wenigen Wochen absolvierte Gaus Probetrainings im Nachbarland und die St.Gallerinnen verpflichteten die junge Spielerin, die einst der deutschen U16-Auswahl angehörte. «Es hat gleich für beide Seiten gepasst», sagt sie. Viermal in der Woche fährt Gaus nun aus ihrer Heimatstadt zum Training nach St.Gallen, am Wochenende findet meist ein Spiel statt.

Gaus hat seit Kurzem das Abitur in der Tasche, im nächsten Jahr will sie in Zürich ein Medizinstudium beginnen. Schon bald wird sie in der Notaufnahme des Spitals in Ravensburg eine Stelle antreten, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Als Frau ist es in der Schweiz weiterhin nicht möglich, vom Fussball zu leben. Das beklagen mag Gaus nicht, vielmehr lobt sie die professionellen Strukturen beim FC St.Gallen. Und weiter:

Franziska Gaus, Neuzugang beim FC St.Gallen. Bild: Patricia Loher

«Mir war es vor allem wichtig, dass ich neben meinem Studium weiterhin auf höchster Ebene Fussball spielen kann.»

In Leipzig hat Gaus während zweier Jahre Einblick erhalten, wie sich der Klub dank des schwerreichen Sponsors Red Bull kontinuierlich entwickelt, vor allem bei den Männern.

Die Frauenabteilung besteht erst seit der Saison 2016/17, trotzdem genoss die junge Fussballerin eine gute Ausbildung. Gaus sagt:

«Der Verein ist derzeit noch daran, den Frauen mehr Gewicht zu geben.»

Helfen würde ein Aufstieg in die 1. Bundesliga, was das erklärte Ziel der Leipzigerinnen ist.

Beigebracht wird in Leipzig auch den Mädchen und Frauen die einheitliche Red-Bull-Spielphilosophie, die der FC St.Gallen ebenfalls auf jeder Stufe trainiert und umsetzt. «Die Spielweise ist nicht neu für mich», sagt Gaus. Was natürlich hilft, um sich schnell zu integrieren.

Marisa Wunderlin nicht mehr Assistentin des Nationalteams Nebst dem Abgang von Nationaltrainer Nils Nielsen vermeldet der Schweizerische Fussballverband auch das Ende der Zusammenarbeit mit Assistenztrainerin Marisa Wunderlin auf Ende Jahr. Die 35-jährige Wunderlin, Cheftrainerin des FC St. Gallen, sagt: «Im Sinne eines Neustarts erachte ich es als vernünftig, dass auch meine Position neu besetzt werden kann. Ich hoffe, es wird eines Tages zu einem Wiedersehen in Rot-Weiss kommen.» Wunderlin war seit Anfang 2019 Co-Trainerin des Schweizer Frauennationalteams. Vor einem Jahr übernahm sie die Frauenequipe des FC St. Gallen in der Women’s Super League. Dieses Amt füllt sie in einem 50-Prozent-Pensum aus. Wunderlin, die in der Stadt St. Gallen aufgewachsen ist, führte die Ostschweizerinnen auf den fünften Platz und damit in den Playoff-Viertelfinal, wo das Team schliesslich an Basel scheiterte. (red)

