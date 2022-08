Super League Mit einem Sieg auf den Leaderthron: Der FCSG vor dem Auswärtsspiel gegen GC – die Neuen sind bereits im Aufgebot Der FC St.Gallen hat turbulente Stunden hinter sich, bleibt seiner Linie aber treu. Am Samstag um 20.30 Uhr gastieren die Ostschweizer bei den Grasshoppers. Patricia Loher Jetzt kommentieren 05.08.2022, 19.49 Uhr

Der 21-jährige Julian von Moos (hinten), im Spiel gegen Meister FC Zürich Doppeltorschütze, trifft mit dem FC St.Gallen zum dritten Mal hintereinander auf einen Zürcher Klub. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Es war für die St.Galler ein guter Saisonstart: Nach dem 0:1 bei Servette reihten sie zuletzt zwei 2:0-Heimsiege aneinander.

Mit einem Erfolg am Samstag bei den Grasshoppers könnte die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler, mindestens für eine Nacht, die Leaderposition übernehmen. Was allerdings aufgrund des frühen Stadiums der Saison bloss eine Momentaufnahme wäre.

Und natürlich stellen sich den Ostschweizern vorerst Zürcher in den Weg, welche die Meisterschaft nach vielen Unruhen im Vorfeld über Erwarten gut begonnen haben: Mit einem 2:1-Erfolg gegen Cupsieger Lugano und einem 1:1 bei den Young Boys.

Den Grasshoppers scheint zu gefallen, dass ihnen da und dort in dieser Saison nicht viel zugetraut wird. «Sie verfügen über viele gute Einzelspieler und mit Giorgio Contini über einen Trainer, der es versteht, eine Mannschaft zu formen», sagt Zeidler.

Gut möglich, dass es ein Spiel mit vielen Treffern geben wird. In der vergangenen Saison fielen zwischen diesen beiden Teams 18 Tore. Mit Hayao Kawabe, Julian von Moos und Fabian Schubert stehen zudem drei von fünf Doppeltorschützen dieser Saison im Letzigrund wohl auf dem Platz.

Karlen und Vallci bereits im Aufgebot

Zeidler und seine Mannschaft haben einige turbulente Tage hinter sich: Nach dem 2:0-Erfolg gegen Meister Zürich vermeldete St.Gallen den leihweisen Wechsel von Musah Nuhu nach Finnland, wenig später sahen sie sich gezwungen, den Abgang von Victor Ruiz nach Saudi-Arabien zu kommunizieren.

Der Österreicher Albert Vallci in einem Testspiel im Juli noch mit Salzburg gegen Feyenoord Rotterdam. Bild: Imago

In den Tagen darauf folgten gleich zwei Zuzüge: Mit Grégory Karlen verpflichten die St.Galler einen Mittelfeldspieler, der zuletzt vertraglos war und mit Albert Vallci einen Verteidiger, der die vergangene Saison wegen eines Achillessehnenrisses komplett verpasst hat.

Der FC St.Gallen bleibt also seiner Linie treu, Spieler, die sich in ihrer Laufbahn mit unterschiedlichen Schwierigkeiten konfrontiert sahen, eine Chance zu geben, die Karriere neu zu lancieren.

Sowohl Karlen als auch Vallci dürften in Zürich bereits dem Kader angehören, allerdings sagt Zeidler, dass beide noch Zeit brauchen. Vor allem der 27-jährige Vallci hat erst wenige Trainings mit dem Team in den Beinen.

Laut St.Gallens Trainer ist die Verpflichtung des 1,91 m grossen Verteidigers von Salzburg nicht als Reaktion auf einen drohenden Abgang von Leonidas Stergiou zu werten. Zeidler sagt:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Gian Ehrenzeller/Keystone

«Jedes Team in der Super League benötigt vier Innenverteidiger.»

Und Vallci kann auch auf den Aussenpositionen eingesetzt werden.

Allerdings schliesst das Transferfenster erst Ende August. Da kann noch einiges passieren. Der Schweizer Internationale Stergiou, der noch gegen Servette als rechter Aussenverteidiger gespielt hatte, gehörte in den vergangenen zwei Spielen nicht mehr der St.Galler Startformation an, was die Gerüchte um einen allfälligen Wechsel natürlich nährt.

Stergiou stieg erst später in die Vorbereitung ein

Doch der erst 20-Jährige konnte wegen internationaler Einsätze mit der U21 und schliesslich auch mit der Nationalmannschaft erst spät in die Ferien gehen und verpasste einen Teil der Vorbereitung.

Zudem sprang Basil Stillhart gut in die Bresche. Zeidler nennt den Prozess von Innenverteidiger Stergiou einen «organischen Aufbau». Aber ein Geheimnis ist es nicht, dass Stergiou nach mehr als 100 Super-League-Spielen für St.Gallen gerne ins Ausland wechseln würde.

Victor Ruiz (Mitte) in einem seiner letzten Trainings in St.Gallen. Claudio Thoma/Freshfocus

Zeidler: «Nicht ersetzbar»

Mit Ruiz hat St.Gallen einen Spieler verloren, «der ebenso nicht ersetzbar ist wie Kwadwo Duah und Betim Fazliji», sagt Zeidler. Der Trainer meint damit, dass diese Akteure jeweils für ein besonderes Element im St.Galler Spiel verantwortlich waren. Der Deutsche, der am 8. August den 60. Geburtstag feiert, sagt:

«Es gibt keinen Nachfolger, der gleich spielt wie Ruiz.»

Der Spanier Ruiz ist der insgesamt 13. Abgang St.Gallens in diesem Sommer. Karlen und Vallci sind die Neuzugänge sieben und acht.

Gegen die Grasshoppers dürfte Zeidler auf der Position von Ruiz entweder auf den 20-jährigen Neuzugang Randy Schneider oder den 21-jährigen Christian Witzig setzen.

Witzig spielte vor einer Woche erstmals von Beginn weg in der Super League, als er den gesperrten Lukas Görtler vielversprechend ersetzte.

Die erste von zwei Spielsperren sitzt Isaac Schmidt ab. Entgegen erster Annahmen ist Jérémy Guillemenot nach Knieproblemen wieder rechtzeitig fit geworden. Es scheint allerdings fraglich, ob Zeidler seinen vor allem zu Beginn gegen Zürich starken Angriff umstellen wird. Verletzungshalber fehlen Chadrac Akolo und Michael Kempter.

Contini: «Wir werden noch viel Freude an ihm haben» St.Gallens Gegner hat vor wenigen Wochen mit der Verpflichtung eines früheren Spielers von Bayern München auf sich aufmerksam gemacht. Der 23-jährige Meritan Shabani, der beim deutschen Rekordmeister die Nachwuchsabteilung durchlief, wechselte 2019 zu Wolverhampton und ging dann leihweise in die Niederlande. Das Talent verletzte sich jedoch schwer und versucht nun, beim Partnerteam der Engländer wieder in die Spur zu finden. Bis anhin kam der frühere U20-Nationalspieler Deutschlands bei den Grasshoppers zu zwei kurzen Einsätzen. «Er kommt aus einer schwierigen Zeit», sagte Trainer Giorgio Contini dem «Blick». Aus diesem Grund wolle er den Offensivspieler behutsam aufbauen. Der frühere St.Galler Coach strahlt Zuversicht aus: «Wir werden diese Saison sicher noch ganz viel Freude an ihm haben.» (red)

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Sutter, Stillhart, Maglica, Guindo; Görtler, Quintillà, Witzig; Schubert; von Moos, Latte Lath.

