Rassismus an FCSG-Spiel? Staatsanwaltschaft wartet vorerst ab

Wirbel um Sion-Goalie Mutmasslicher Rassismus beim Heimspiel des FC St.Gallen – Stadtpolizei: «Aktive Fanszene setzt sich gegen Rassismus ein» +++ Staatsanwaltschaft wartet ab Am Samstag ist Sion-Goalie Timothy Fayulu nach eigenen Angaben von Anhängern des FC St.Gallen als «Affe» beschimpft worden. Wie beurteilen die St.Galler Staatsanwaltschaft und die Stadtpolizei den Wirbel um den mutmasslichen Rassismus im Kybunpark? Reaktionen. Aktualisiert 23.08.2021, 16.40 Uhr

Sion-Präsident Christian Constantin (links) beruhigt nach Spielende seinen aufgebrachten Torhüter Timothy Fayulu. Bild: Keystone (St.Gallen, 21. August 2021)

(dar/dwa) Es sind massive Vorwürfe, die im Raum stehen: Beim Heimspiel des FC St.Gallen gegen den FC Sion soll es zu rassistischen Beschimpfungen gegenüber Sion-Torhüter Timothy Fayulu gekommen sein. Der 22-jährige, in Genf geborene Goalie, gab am Tag nach dem Spiel im Internet-TV des Walliser Clubs bekannt, er sei aus der St.Galler Fankurve als «Scheiss Fayulu» und «Fucking Monkey» (Anm. d. Red: «Monkey» heisst auf Deutsch «Affe») beschimpft worden. Die Swiss Football League eröffnete in der Folge ein Verfahren. Der FC St.Gallen seinerseits betonte in einer ersten Stellungnahme, man verurteile jede Form von Diskriminierung und entschuldige sich beim Sion-Goalie. Im Gespräch mit dem «Tagblatt» hielt FCSG-Präsident Matthias Hüppi weiter fest, die Berichterstattung über die Geschehnisse am Samstag, die auch Tumulte zur Folge hatten, sei bis anhin sehr einseitig. Zudem sei bekannt, dass sich der Espenblock klar von Rassismus distanziere.