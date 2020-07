Der FC St.Gallen startet in die letzte Woche der Coronasaison und ist in der Pole-Position im Kampf um Rang zwei – doch auch ein Fünkchen Hoffnung auf eine Finalissima bleibt Die Young Boys dürften zum dritten Mal in Folge Schweizer Meister werden. Der FC St.Gallen aber kann sich in der letzten Woche der Coronasaison aus eigener Kraft Platz zwei sichern. Es wäre die beste Rangierung seit 19 Jahren. FCZ-Trainer Ludovic Magnin sagt: «Die St.Galler sind Künstler.» Patricia Loher 26.07.2020, 21.16 Uhr

Jordi Quintillà, Ermedin Demirovic und Miro Muheim bejubeln das 3:1 durch Jérémy Guillemenot (von links). Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 25. Juli 2020)

Die Young Boys haben am Sonntag die Pflicht erfüllt und St.Gallens erneut aufkeimende Hoffnungen gedämpft. Dank des 1:0 gegen Luzern ist den Bernern der dritte Meistertitel in Serie kaum mehr zu nehmen.

Zwei Runden vor dem Saisonende beträgt ihr Vorsprung auf St.Gallen wieder fünf Punkte. Wegen des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber den Ostschweizern müssten die Young Boys am Freitag in Sitten verlieren und die St.Galler gegen Xamax gewinnen, damit es am 3. August zu einer Finalissima kommt.

Doch Trainer Peter Zeidler hat den Traum von einem grossen Spiel im Wankdorf noch nicht aufgeben: «Beim FC Sion geht es um viel», sagte er nach dem Erfolg seiner Mannschaft beim FC Zürich. Die Walliser belegen mit einem Spiel weniger und drei Punkten Rückstand auf Thun den Barrageplatz.

Leonidas Stergiou: Note 4,5. Er liefert ein gutes Spiel, kann nur vor dem Ausgleich nicht entscheidend klären. Victor Ruiz: Note 5. Nachdem er sich zuletzt schwer getan hat, ist Ruiz so wirblig wie zu seinen besten Zeiten. Jordi Quintillà: Note 4,5. Verwertet den Penalty souverän. Seine Pässe wirken aber nicht mehr so präzis wie auch schon. Jérémy Guillemenot: Note 5. Holt den Penalty heraus und erzielt das 3:1. Spielt gut, muss aber lernen, dass theatralische Einlagen nichts bringen. Ermedin Demirovic: Note 5. Auch dank seiner Einwechslung erhält St.Gallens Spiel Schub. Wunderbare Flanke vor dem 2:1. Axel Bakayoko: Note 3,5. Der Franzose hat noch viel Luft nach oben. Ihm gelingt wenig. Cedric Itten: Note 5,5. Er kommt, sieht und trifft. Itten erzielt sein 16. Saisontor. Lukas Görtler: Note 4,5. Der Bayer versucht, sein Team während der schwierigen ersten 45 Minuten anzutreiben, findet aber auch erst nach der Pause besser ins Spiel. André Ribeiro: Note 3,5. Er muss aus einen zwei grossen Chancen mehr machen. Insgesamt zu harmlos. Miro Muheim: Note 4. Einige Zürcher Vorstösse kommen über seine Seite. Vor dem 1:1 in einen Zweikampf verwickelt, nach dem er liegen bleibt. Betim Fazliji: Note 5. Nach seiner Einwechslung lässt St.Gallen fast nichts mehr zu. Antizipiert gut. Tim Staubli: Note 3,5. Bleibt ohne Einfluss und wird durch Victor Ruiz ersetzt. Lawrence Ati Zigi: Note 5. Reagiert vor allem in der ersten Halbzeit einige Male sehr stark. Strahlt Ruhe und Sicherheit aus. Silvan Hefti: Note 5. Der Captain ist schon seit Wochen trotz der hohen Belastung gut in Form. Yannis Letard: Note 3,5. Der Franzose lässt sich vor dem 1:1 viel zu einfach ausspielen. Vincent Rüfli: Kommt zu spät für eine Note.

Platz zwei wäre ein grosser Erfolg

In den eigenen Händen hat es St.Gallen aber, sich Platz zwei zu sichern. Nachdem Basel am Sonntag gegen Lugano nur 4:4 gespielt hat, können die Ostschweizer am Freitag gegen Xamax die Weichen stellen, um erstmals seit 19 Jahren wieder eine Meisterschaft auf Rang zwei abzuschliessen.

In der Saison 2000/2001, ein Jahr nach dem Meistertitel, war St.Gallen unter Marcel Koller nur knapp an der Titelverteidigung vorbeigeschrammt. Diese 19 Jahre verdeutlichen, wie hoch ein zweiter Platz in der langen Clubgeschichte einzustufen wäre.

Ein Kompliment für St.Gallens Arbeit mit den vielen jungen Spielern gab es am Samstag von Ludovic Magnin, dem Trainer des FC Zürich:

Ludovic Magnin, Trainer FC Zürich. Claudio Thoma/Freshfocus

«Die St.Galler sind Künstler.»

Mit dem Erfolg im Letzigrund hatte St.Gallen nach zwei Niederlagen ein kräftiges Lebenszeichen gesandt. Dabei war Zeidler noch vor der Partie für eine Überraschung verantwortlich. Trotz des intensiven Spielrhythmus hatte St.Gallens Trainer lange davon abgesehen, gross zu rotieren. Wenn er vertraut, dann vertraut er.

Nach dem 0:5 gegen Basel aber griff der Coach gleich auf vier Positionen in seine Startformation ein. Er liess seinen zuletzt etwas erschöpft wirkenden Paradesturm mit Cedric Itten und Ermedin Demirovic sowie Mittelfeldspieler Victor Ruiz und Innenverteidiger Betim Fazliji vorerst auf der Ersatzbank. Zeidler sagte:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Ennio Leanza/Keystone

«Natürlich war es ein Risiko.»

Doch die Rechnung ging auf. Die Umstellungen machten sich zwar bemerkbar, etwas glücklich rettete der Gast ein 1:1 in die Pause.

Nachdem der Coach für die zweite Halbzeit aber gleich vier Wechsel getätigt hatte, spielte das Team phasenweise wie zu seinen besten Zeiten in dieser Saison, der Gegner war chancenlos. Die Tore von Itten und Jérémy Guillemenot brachten St.Gallen den 20. Saisonsieg.

St.Gallen ist das beste Auswärtsteam der Saison

«Der FC St.Gallen hat viel Qualität eingewechselt», sagte Magnin. «Und wenn man gegen ihn so verteidigt wie wir, kann man nicht gewinnen.» Seit der Coronaquarantäne hat der FC Zürich nicht mehr in die Spur gefunden und die vergangenen vier Partien mit einer Gesamttordifferenz von 1:13 verloren.

St. Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi war auch in Zürich ein starker Rückhalt. Alexandra Wey/Keystone

Die Ostschweizer aber sind, egal wie das letzte Spiel bei den Young Boys ausgeht, schon jetzt die beste Auswärtsmannschaft dieser Saison. Zum ersten Mal seit Wiederaufnahme der Meisterschaft vor fünf Wochen erhält die junge Mannschaft nun eine längere Spielpause.

Nicht alles lief für St.Gallen

Seit die Saison im Juni nach dem Corona-Unterbruch wieder aufgenommen wurde, ist nicht alles für den FC St.Gallen gelaufen. Der eng getaktete Spielplan kommt seiner aufwendigen Spielweise nicht entgegen, er hatte oft weniger Ruhetage als die Gegner und die Coronafälle beim FC Zürich wirkten sich ausgerechnet auf die Partien der Zürcher gegen St.Gallens direkte Konkurrenz an der Tabellenspitze aus.

So wertete manch einer die Niederlagen gegen Thun und Basel als Einbruch des Überraschungsteams. «Doch wir sind noch da», sagte Zeidler.

Axel Bakayoko (hinten) im Spiel gegen den FC Zürich.

Claudio Thoma/Freshfocus

Axel Bakayoko in die Ligue 2?

Während sich ein Wechsel von St.Gallens Leihspieler Demirovic zum SC Freiburg abzeichnet, ist die Zukunft des zweiten ausgeliehenen Akteurs noch offen. Laut tuttomercatoweb.com könnte St.Gallen Axel Bakayoko für eine festgeschriebene Ablösesumme von vier Millionen Franken von Inter Mailand übernehmen.

Wahrscheinlicher aber ist, dass der 22-jährige Franzose, der in Mailand noch über einen Vertrag bis 2021 verfügt, St.Gallen verlässt. Offenbar liegen den Italienern Angebote aus der Ligue 2 vor.