«Wir können nicht über den Meistertitel reden, wenn wir gegen Basel 0:5 vorgeführt werden»: Das meint FCSG-Trainer Peter Zeidler nach der Klatsche Der FC St.Gallen hat gegen Basel einen herben Rückschlag erlitten. «Vielleicht wollten wir nach dem 0:1 zuviel», sagt Trainer Peter Zeidler. Derweil steht Stürmer Ermedin Demirovic vor einem Wechsel in die Bundesliga. Patricia Loher 24.07.2020, 05.00 Uhr

Am Mittag nach dem 0:5 gegen Basel bittet Trainer Peter Zeidler um etwas Geduld. Er brauche noch einen Moment, sagt der 57-jährige Deutsche. Die deutliche Niederlage am Mittwoch war eine kalte Dusche.

Man hatte sich von diesem Abend so viel mehr erhofft. Vier Runden vor dem Saisonende hätte es ein nächstes Ausrufezeichen des Aussenseiters an die Meisterkonkurrenz werden sollen. Doch nach 90 Minuten musste der Trainer konstatieren:

«Wir können nicht über den Meistertitel reden, wenn wir gegen Basel 0:5 vorgeführt werden.»

Eine selten gewordene Serie

Für St.Gallen war es nach dem 1:2 in Thun die zweite Niederlage in Folge. Zum ersten Mal seit bald einem Jahr blieben die Ostschweizer in zwei Super-League-Partien nacheinander ohne Punkte. Im Endspurt scheinen die Kräfte zu schwinden – körperlich und mental hinterlässt der hohe Spielrhythmus Spuren. Anders, so wird vermutet, ist St.Gallens komplett missglückte Startphase gegen Basel nicht zu erklären.

Am späten Nachmittag, 18 Stunden nach dem Spiel und einer Velotour, setzt sich Zeidler mit dieser These auseinander: «Ich weiss nicht, ob man es sich damit nicht zu einfach macht.» Vielleicht habe man nach dem 0:1 zuviel gewollt.

«Wir dachten: ‹Das kann doch nicht sein, wir sind so gut drauf, wir müssen das sofort korrigieren.› Und was passiert? Ein einfacher Ballverlust und es steht 0:2».

Wie beim Boxen sei das ein K.o.-Schlag gewesen, sie hätten Lehrgeld bezahlt. «Wir sind stolz auf unsere vielen jungen Spieler. Aber natürlich bleiben sie nicht fehlerfrei.»

Nur liegt Zeidler auch viel daran, darauf hinzuweisen, wie gut sich seine Mannschaft danach fing. «Zwischen der 15. und 55. Minute spielten wir so, wie wir spielen wollen.» Das hohe Tempo, das seine Spieler in jener Phase angeschlagen hätten, widerspreche der Beobachtung, dass ihnen die Luft ausgehe. «Wir waren nicht müder als der Gegner.»

Zudem hat St.Gallen nebst den langzeitverletzten Spielern Lorenzo Gonzalez und Boris Babic keine Ausfälle zu beklagen.

«Das zeigt, dass wir die Belastung gut dosieren.»

Aber es gibt für das Team für das Auswärtsspiel vom Samstag beim FC Zürich doch einiges zu korrigieren. Trainer Zeidler sagt: «Die Saison ist noch nicht zu Ende.»

Demirovic zum SC Freiburg?

Wenn sie denn einmal zu Ende ist, könnte Ermedin Demirovic zu Freiburg in der Bundesliga wechseln. Wie die spanische Zeitung «Marca» berichtet, hat sich Alavés entschieden, den an St.Gallen ausgeliehenen Stürmer zu verkaufen. Der Transfer stehe vor dem Abschluss. Demnach bezahlt Freiburg vier Millionen Euro, Demirovic würde sich damit unter die Top 5 der teuersten Stürmereinkäufe Freiburgs einreihen.