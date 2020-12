WInterpause Von einem Zauberer, glücklichen Griechen, einem Tiefstapler und einem Emotionstransfer – die erste Saisonhälfte des FC St.Gallen im Rückblick Mit 20 Punkten aus 13 Spielen hat sich die Saison vielversprechend angelassen für den FC St. Gallen. Ein Rückblick auf Tore, Enttäuschungen, den Abschlussabend mit Pizza und ein weiteres halbes Jahr mit Corona. Christian Brägger, Patricia Loher,

Ralf Streule 24.12.2020, 05.00 Uhr

St.Gallens 23-jähriger Stürmer Boris Babic. Claudio Thoma/Freshfocus

Was für ein Prachtshammer! Als der eingewechselte Boris Babic am 22. November gegen Lausanne voll abzieht, bleiben nur Staunen und ein Schub, der die St. Galler am Ende doch noch einen Punkt holen lässt. Das schönste Tor der Herbstmonate gebührt dem Walenstadter, es möge ihn begleiten auf seinem Pfad, nach der schweren Verletzung wieder zu alter Stärke zu finden.



Christoph Hammer Urs Bucher

«Wir sind bisher mit einem

sehr blauen Auge davongekommen.»

Der Finanzchef Christoph Hammer über den Jahresgewinn von 1,17 Millionen Franken



St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi in Luzern.

Marc Schumacher/Freshfocus

«Zigi hält, Zigi hält, Zigi hält.» So titelten wir schon im Frühjahr, als St.Gallen dem Goalie-Neuzugang seine ersten Punkte zu verdanken hatte. Das Meisterstück gelingt Lawrence Ati Zigi aber diese Saison. Wie er drei Schüsse innert weniger Sekunden gegen Luzern abwehrt und das 2:2 festhält, fühlt sich an wie Zauberei. «ZigihältZigihältZigihält», für einmal etwas schneller.



Lukas Görtler nach dem Aus im Europacup. Gian Ehrenzeller/Keystone

Am 24. September endet für die St. Galler der europäische Traum – zum frühest möglichen Zeitpunkt. In der dritten Runde der Qualifikation zur Europa League verliert die Mannschaft gegen AEK Athen nach einer guten ersten Halbzeit und einem umstrittenen Penalty in der 71. Minute mit 0:1. «Die Tapferkeitsmedaille könnt ihr behalten», sagt Lukas Görtler gegenüber SRF. Wegen der Coronapandemie wird bloss ein Spiel ausgetragen.

Es wird gespielt, aber die Zuschauerränge bleiben leer im Kybunpark. Benjamin Manser

Die Geisterspiele sind nicht nur finanziell ein Graus für den FC St. Gallen. Auch die Mannschaft muss weiterhin ohne die Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer auskommen. Ein Spitzenspiel gegen die Young Boys im leeren Kybunpark – es ist ein bitterer Moment. Zudem schnappt die Coronafalle im Team zu: Zwei Partien müssen verschoben werden.

Peter Zeidler vor dem Saisonstart. Michel Canonica

«Wir könnten Achter werden!» Und: «Ich sage: Der Gegner ist richtig gut!» Mensch Peter, diese Tiefstapelei. Dabei haben Sie und Ihr Team es wieder getan: Mittendrin statt nur dabei zu sein.

Silvan Hefti, der sein halbes Leben beim FC St.Gallen verbracht hat, spielt seit Sommer für die Young Boys. Martin Meienberger/Freshfocus

Als Silvan Hefti sich entscheidet, zum Meister zu wechseln, sind Fans wie Vereinsleitung leicht verschnupft. Doch der Schritt ist logisch – und bringt immerhin rund 1,5 Millionen Franken ein.

Tim Staubli im Heimspiel gegen Basel.

Benjamin Manser

Getty Images

Das 1:2 gegen die Young Boys stimmt die St. Galler traurig, nach dem Duschen treffen sie sich mit Abstand im Foyer, es folgt Präsident Matthias Hüppis Weihnachtsrede. Pizzen stehen bereit, mit und ohne Gluten. «Klasse Tim!», die Spieler danken dem verlegenen Staubli für sein Geschenk nach der Torpremiere und greifen zu. Hüppi erwidert: «Halt, halt, die Pizzen kommen von uns, das schaffen wir finanziell gerade noch.»



St.Gallens Leonidas Stergiou (hinten) gegen Zürichs Antonio Marchesano. Claudio Thoma/Freshfocus

18 Jahre, braunes Haar, schnell wie der Wind – und wohl nicht mehr lange zu halten: Leonidas Stergiou lässt den Klub träumen, von Erfolgen und vom Rekordtransfer. Noch ist «Leo» da.

St.Gallens Captain Jordi Quintillà (rechts) am Dienstag nach der Niederlage gegen die Young Boys. Claudio Thoma/Freshfocus

Anders als in der vergangenen Saison kann St. Gallen nicht mehr auf direkt versenkte Freistösse von Jordi Quintillà zählen. Immerhin war der Spanier zweimal mit Freistössen Vorlagengeber.