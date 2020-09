Kolumne Der FC St.Gallen bekommt sein Publikum und damit ein Stück seiner Seele zurück – willkommen in einer anderen Welt Zum ersten Mal seit sieben Monaten darf der FC St.Gallen am Sonntag wieder 10'000 Zuschauer zulassen. Der Klub bekommt damit ein Stück seiner Seele zurück – und hofft, auch danach weiterhin vor gut besetzten Rängen spielen zu dürfen. Patricia Loher 30.09.2020, 17.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald gehören auch Masken dazu: St.Galler Fans im Kybunpark. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 31. Juli 2020)

Es sind Momente, die bleiben – und trotzdem scheinen sie wie aus einer anderen Zeit. Sieben Monate sind vergangen seit dem 3:3 gegen die Young Boys, diesem aufwühlenden, so spektakulären Spiel im bis auf den letzten Platz besetzten Kybunpark.

Man kam sich nahe auf den Tribünen, stand im Espenblock Körper an Körper, die Atmosphäre war fiebrig, die Emotionen gingen hoch. Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen, als Lukas Görtler in der Nachspielzeit das vermeintliche Siegtor erzielte.

Als die Dämme brachen: Lukas Görtler (Mitte) jubelt mit Ermedin Demirovic (links) und Cedric Itten über das vermeintliche Siegtor zum 3:2 gegen die Young Boys. Urs Bucher

Diese Jungen! Dieser Angriffsfussball! Dieser VAR!

Die tiefe Verbundenheit der Anhänger mit ihrem Klub kam an jenem 23. Februar ganz besonders zum Ausdruck, die Faszination für diesen Verein, der zum ersten Mal seit 20 Jahren fast aus dem Nichts wieder die Liga aufmischte, war spürbar: Diese Jungen! Dieser Angriffsfussball! Dieser VAR!

Doch es ist seltsam: Die Erinnerungen sind frisch, man weiss noch genau, wie es sich angefühlt hat, als das Stadion in der Schlussphase zu explodieren schien – und doch ist jener Abend inzwischen sehr weit weg.

Für die Partie gegen Sion war eine Maske Pflicht, am Sonntag gegen Servette dürfen dann wieder mehr Zuschauer dabei sein. Gian Ehrenzeller/Keystone

Denn nach sieben Monaten heisst es: Abstand halten, Masken tragen, Kontaktdaten hinterlassen, Essen und Trinken am Platz. Es gibt keine Stehplätze mehr, die Fans verzichten auf Choreografien. Wildfremde Menschen werden sich wohl noch einige Zeit nicht in den Armen liegen dürfen.

Die Auflagen inmitten der Coronapandemie sind streng. Aber in St.Gallen haben sie alles unternommen, um die Bedingungen für den ersten Grossanlass im Kanton seit Februar zu erfüllen. Vorerst für ein Heimspiel darf der Klub, der schon wieder Leader ist, am Sonntag gegen Servette 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer zulassen.

Die Saisonkartenbesitzer dürfen kommen

Ein Zwischenziel haben die Verantwortlichen des FC St.Gallen damit erreicht. Denn die Solidarität der Fans in den vergangenen Monaten war beeindruckend: Viele Saisonkartenbesitzer verzichteten auf eine Rückerstattung für entgangene Heimspiele und lösten ein neues Abonnement, ohne zu wissen, wann sie wieder ins Stadion dürfen.

8500 Saisonkarten hat der FC St.Gallen abgesetzt, 900 Interessierte standen auf der Warteliste. Der Vorverkauf war zwischenzeitlich wegen der ungewissen Situation gar gestoppt worden.

Der FC St.Gallen ist sein Publikum

Der FC St.Gallen ist sein Publikum, die Existenz hat er vor allem seiner breiten, treuen Basis zu verdanken, die bereit ist, während Jahren mitzuleiden, und sich dankbar zeigt, wenn solid gearbeitet wird und Versprechen gehalten werden.

Nun darf der Klub am Sonntag im zweiten Heimspiel dieser Meisterschaft allen Saisonkartenbesitzern Eintritt gewähren. Die Verantwortung für Klub und Zuschauer ist gross: Klappt es mit so vielen Leuten an einem Ort? Verhalten sich alle den Umständen entsprechend? Für den FC St.Gallen ist der Sonntag zukunftsweisend. Die Partie ist als Probelauf deklariert.

Das (vorerst) letzte Spiel vor 1000 Zuschauern hat St.Gallen am vergangenen Sonntag in Vaduz bestritten. Im Bild: Victor Ruiz (rechts) gegen Joel Schmid. Gian Ehrenzeller/Keystone

Ein FC St.Gallen ohne oder nur mit wenig Publikum? Eigentlich undenkbar. Das haben die vergangenen Monate im Ausnahmezustand gezeigt. Von gut- oder gar voll besetzten Rängen im Kybunpark kommt eine besondere Energie. Diese Zuschauer können eine Mannschaft tragen. Für Schweizer Verhältnisse ist es etwas Besonderes, was im Westen der Stadt St.Gallen an einem Fussballspiel passiert.

Trotzdem hat der FC St.Gallen die Vollbremsung durch das Coronavirus – vorerst – überraschend gut verkraftet. Finanziell wird er vor allem dank der Transfers von Cedric Itten und Silvan Hefti langfristig mit einem blauen Auge davonkommen. Sie dürften dem Klub an die vier Millionen Franken eingebracht haben. Und auch die Kapitalerhöhung ist eine gute Nachricht für den Klub.

Sportlich ist die junge Mannschaft trotz des fehlenden Publikums nicht eingebrochen, dafür war sie zu gefestigt.

Die Captains Görtler und Quintillà freuen sich

Aber Lukas Görtler strahlt, wenn er darauf angesprochen wird, dass am Sonntag wieder 10'000 Zuschauer dabei sein dürfen. Auch sein Captain-Kollege Jordi Quintillà lächelt beim Gedanken, dass das Stadion wieder besser besetzt sein wird. Görtler sagt:

«Ich habe die Zuschauer vor allem gegen den AEK Athen, in diesem so unglaublich wichtigen Spiel, vermisst. Ich kann es kaum erwarten, dass wieder 10'000 kommen dürfen.»

Auch wenn der FC St.Gallen Widerstandskraft bewies und die Zeit in fast leeren Stadien – mit Ausnahme des Europacups – sportlich unbeschadet überstanden hat: Fehlt dem FC St.Gallen das Publikum, fehlt ihm ein Stück seiner Seele.