Wiedersehen nach 20 Jahren – Stefan Frei trifft im Viertelfinal der Major League Soccer auf Reto Ziegler In den Playoff-Viertelfinals der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) kommt es zum Aufeinandertreffen von Stefan Freis Seattle Sounders und Reto Zieglers FC Dallas. 25.11.2020, 12.31 Uhr

Goalie Stefan Frei im Spiel gegen Los Angeles.

Ted S. Warren/AP

(red) Nach den Texanern gewann in der Nacht auf Mittwoch auch Titelverteidiger Seattle seinen Achtelfinal. Beim 3:1-Sieg gegen den Los Angeles FC brachte der uruguayische Nationalspieler Nicolas Lodeiro das Heimteam früh in Führung, und der Schweizer Goalie Frei verhinderte in der 22. Minute den Ausgleich, indem er einen Foulpenalty parierte.