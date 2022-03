Der FCSG erinnert an ein Spitzenteam und früher. Und will den Cup

FCSG-Analyse «Der Funke ist da»: Der FCSG sichert sich mit dem Heimsieg gegen Luzern frühzeitig den Ligaerhalt – das ganz grosse Ziel steht erst bevor: der Cup Der FC St.Gallen erfüllt mit dem Ligaerhalt Teil eins seiner Mission. Und er erinnert mit der längsten positiven Serie unter Peter Zeidler an 2019/20. Das gilt auch für die Emotionen im und um den Klub, die Euphorie und das Selbstverständnis. Man will den FCSG live miterleben. Christian Brägger Jetzt kommentieren 20.03.2022, 20.49 Uhr

Ein gewohntes Bild in der Rückrunde: Die St.Galler feiern und lassen sich feiern – diesmal nach dem Sieg gegen Luzern.

Ein Gesamtbild besteht immer aus Details, Feinheiten. Als Schiedsrichter Cibelli am Samstagabend den 3:2-Heimsieg der St.Galler gegen Luzern besiegelt, fallen sich Jordi Quintillà und Lukas Görtler sogleich in die Arme. Die Alphatiere herzen sich, kurz und heftig. Dann eilen sie gemeinsam mit den Teamgefährten an die Fanfront. In der Vorrunde war Quintillà nicht da. Und es fehlte Häuptling Görtlers riesigem Puzzleteil – wie den vielleicht etwas kleineren Teilen der Mitspieler – die Passform, die Rundungen, die Kanten und Ecken. Jetzt fehlt gar nichts mehr, das Bild in seinem Gesamten ist gerade perfekt, Vincent van Gogh könnte es nicht schöner malen.

Der FC St.Gallen reitet auf einer Welle der Euphorie, die ihn trägt und der Verein halt auch braucht, um erfolgreich zu sein. Tollhaus Kybunpark, Zuschauerzahlen nahe der Auslastungsgrenze, man will St.Gallen wieder live sehen, miterleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Fast kommt es einem so vor: Weil die Spieler wissen, was nach Siegen – wie die jüngsten Feierlichkeiten wieder zeigten – Elektrisierendes passiert, setzen sie Kräfte frei und legen eine Schippe drauf in Sachen Herz, Mentalität und Effizienz.

Bild: Claudio Thoma

Die Emotionen, so eruptiv sie im und um den Verein sein mögen, sie sind wie eine Klammer, die derzeit alles so stark zusammenhält, dass Gegnern wie dem FC Luzern Bange werden muss. So ist selbst nach einem 0:2-Rückstand eine St.Galler Wiedergeburt möglich und eine Reaktion mit drei Toren in weniger als 30 Minuten. Das haben die Ostschweizer letztmals 1998 geschafft, 0:2 hinten und doch gewonnen, vor nicht allzu langer Zeit gegen YB gab es aus einem 0:3 innert Kürze ein 3:3. Das macht aus dem FCSG die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde, unter seinem Trainer Peter Zeidler ist es mit zehn Pflichtspielen ohne Niederlage die längste positive Serie; der Superlativ gälte ebenfalls für die Liga, ohne Carouge im Cup.

Zeidler: «Ein höheres Tempo ist nicht möglich»

Das alles gegen Luzern noch gut kam, hat viel mit dem unerschütterlichen Selbstvertrauen und dem neuen Selbstverständnis zu tun; beim FC St.Gallen sind diese Eigenschaften gerade jene eines Spitzenteams, einer Mannschaft in Topform, die sich durch Rückschläge nicht beirren lässt, als spüre, ja wisse sie, es komme schon gut. Da kann man zwar kurz «schockiert» sein, wie Zeidler sagt, aber man «verfällt nicht in Panik. Und: Nach dem 0:2 war ein höheres Tempo nicht mehr möglich, das geht gar nicht – es war All In.»

Der Trainer, der es in dieser Euphoriewelle genoss, sich nach dem 3:2 im Bermuda-Dreieck sein «natürlich alkoholfreies Getränk» zu genehmigen, sagt:

«Bei uns hat es gerade viel mit der Verbindung zum Publikum zu tun, der Funke ist da, wie vor zwei Jahren. Zu Hause sind wir nochmals eine Idee anders, wir kommen gar nicht umhin, als stets anzulaufen und zu attackieren – manchmal auf Kosten der defensiven Stabilität.»

Gerade hinsichtlich der Rekordserie unter Zeidler und den Auftritten der Rückrunde, mit all dem Stürmen und Drängen, da erinnert der FC St.Gallen an die Ausgabe von 2019/20. Damals galt er als Chaosmacher, bis Corona kam war er Titelkandidat, aktuell ist er laut FCL-Trainer Mario Frick wieder das Team, das Chaos erzeugt. Version 2.0, quasi. Wiedergeburt.

Chaos im Kybunpark Bild: Claudio Thoma

Als das Jahr 2022 begann, da war der FC St.Gallen noch in Tuchfühlung mit dem Tabellenende, Existenz- und Abstiegskampf wurden ausgerufen. Vor acht Wochen starteten die Ostschweizer mit sechs neuen Kräften ihre zweiteilige Mission. Captain Görtler, der sich «mit allem drumherum» grade ebenfalls sehr in die Zeit vor zwei Jahren versetzt sieht, sagt nach dem energieraubenden Auftritt:

«Mit dem Ligaerhalt haben wir etwas Unfassbares in so kurzer Zeit geleistet und unsere erste Mission erfüllt, die zweite ist der Cupsieg.»

Und auch Zeidler sagt: «Wir können festhalten, dass unsere Saison nicht mit den Barragespielen endet. Dass wir das schon jetzt erreichen, hätte kein Mensch erwartet. Aber wir haben mit dem Cup noch ein ganz grosses Ziel, hierfür ist es die beste Vorbereitung, weiter Vollgas zu geben.»

Kwadwo Duah jubelt nach dem Tor zum 3:2. Bild: Martin Meienberger

Fabulieren soll nun einmal erlaubt sein

Fertig sind die letzten Pinselstriche fürs grosse Bild ohnehin noch nicht. In der Meisterschaft, wo die St.Galler vehement auf die erste Tabellenhälfte schielen. Und im Cup. Zudem spüren sie im FC St.Gallen gerade auch, dass toreschiessende Stürmer wie Kwadwo Duah halt eben doch Punkte bringen. Weshalb ausnahmsweise etwas Fabulieren rückblickend erlaubt sein möge, deshalb: Was nur wäre dringelegen, wenn die Ostschweizer in dieser Verfassung und Zusammenstellung, mit dieser Euphorie letzten Sommer in die Liga gestartet wären?

Schmidt verletzt, Natipause, Muheims Abgang

Zigi ist in der nächsten Woche mit Ghana unterwegs. Bild: Claudio Thoma

Wie auch immer. Jetzt haben die St.Galler zuerst einmal eine «Durchschnaufwoche» und die Spieler zwei Tage frei, «das war nicht geplant, aber wir brauchen etwas Abstand», sagt Zeidler. Isaac Schmidt, der am Samstag erstmals traf, ist an den Adduktoren verletzt, er wird wohl etwas ausfallen. Matej Maglica und Victor Ruiz sind leicht angeschlagen, und die Nationalspieler Leonidas Stergiou, Julian von Moos und Alexandre Jankewitz gehen zur Schweizer U21. Betim Fazliji ist beim A-Team des Kosovo. Und Goalie Ati Zigi bei Ghana, das die Barrage um die WM-Teilnahme gegen Nigeria bestreitet. Zeidler sagt:

«Hoffentlich hat Nationalcoach Otto Addo gesehen, dass wir einen Top-Goalie haben.»

Es stimmt gerade viel, und definitiv ist auch der Abgang von Miro Muheim zum HSV. Die Hanseaten verpflichten den 23-Jährigen nach dem «Probejahr» bis Sommer 2025. Mit Muheim hatten die St.Galler nicht mehr gerechnet, er, der im Klub wie wiedergeboren wurde, bringt nun etwa 1,6 Millionen Euro. Zudem dürfte die Spendenaktion für ukrainische Kinder wohl sehr erfolgreich gewesen sein. Einige, die im Pestalozzi-Dorf aufgenommen wurden, waren beim 3:2 eingeladen im Kybunpark. Bessere Ablenkung geht kaum.

