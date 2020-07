Wie der FC St.Gallen auf das 3:3 in Lugano und die Coronafälle beim FC Zürich und bei den Grasshoppers reagiert – Präsident Matthias Hüppi: «Es wird ganz eng» Der FC St.Gallen hat in Lugano das eine oder andere Zwischentief, kehrt aber zweimal stark zurück. Vor dem Auswärtsspiel gegen Servette am Sonntag verkompliziert sich die Lage in der Super League wegen zweier Coronafälle in Zürich. Patricia Loher 11.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Gallens Präsident Matthias Hüppi. Michel Canonica

Der Morgen nach dem 3:3 gegen Lugano war für die St.Galler noch friedlich. Der See lockte, die Spieler gönnten sich bei Halbzeit auf ihrer Tour de Suisse eine Verschnaufpause nach dem aufwühlenden Abend im Cornaredo.

Doch im Verlauf des Tages erfasste das Coronavirus auch den Schweizer Fussball. Nachdem der FC-Zürich-Spieler Mirlind Kryeziu positiv auf Covid-19 getestet worden war, ordneten die kantonalen Behörden eine zehntägige Quarantäne für sämtliche Spieler und den Trainerstab des Clubs an, die am Dienstag beim Auswärtsspiel in Neuenburg vor Ort waren.

Zürichs Partien gegen Sion und Basel wurden abgesagt, am Abend folgte eine weitere schlechte Nachricht: Auch bei den Grasshoppers gibt es mit Amel Rustemoski einen positiv getesteten Spieler, das Challenge-League-Spiel gegen Wil wurde ebenfalls abgesagt.

Matthias Hüppi: «Wir bleiben ruhig»

So war am Freitagabend unklar, wie es in den beiden höchsten Ligen weitergeht. Die Gesundheit der Spieler scheint gefährdet, die Daten im Spielplan sind knapp.

Werden die Meisterschaften abgebrochen? Die Swiss Football League (SFL) schreibt lediglich: «Derzeit steht die SFL in engem Kontakt mit den Clubs, um das weitere Vorgehen und eine mögliche Neuansetzung abzusprechen. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.»

Der FC St.Gallen ist bemüht, sich von den negativen Meldungen nicht beeinflussen zu lassen. «Wir bleiben ruhig», sagt Präsident Matthias Hüppi. Nur fügt er eben auch an:

«Jetzt wird es ganz eng.»

Die Gesundheit der Akteure stehe über allem, man sei in Kontakt mit Ärzten und Liga. «Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Spielern.» Möglicherweise fällt die Liga schon am Samstag einen Entscheid. Trotzdem sagt Hüppi: «Wir bereiten uns ganz normal auf das Servette-Spiel vor.»

Am Freitag, kurz vor dem Mittag, hatten sich die St.Galler von Lugano aus auf die lange Fahrt über den Nufenenpass ins Wallis nach Saillon gemacht, von wo sie am Sonntagmorgen in Richtung Genf aufbrechen sollen.

«Servette wird ein noch besserer Gegner sein, als es Lugano war», sagte Trainer Peter Zeidler und schob nach: «Na und?» Er spüre in diesen intensiven Tagen einmal mehr:

«Wir haben eine besondere Mannschaft , eine Mannschaft, die besonderen Fussball spielen will».

Peter Zeidler, Trainer des FC St.Gallen Samuel Golay/Keystone

Wieder einmal war am Donnerstag eine Partie mit Ostschweizer Beteiligung beste Werbung für den Schweizer Fussball. Das hatte viel zu tun mit St.Gallens Offensivabteilung. Mit der aussergewöhnlichen Mentalität dieser Mannschaft, selbst bei schwindenden Kräften nicht aufzustecken.

«Dafür musste ich meine Spieler am Morgen nach der Partie einfach loben», so Zeidler. «Wir haben auf den frühen Rückstand sofort reagiert und auch auf das schnelle Gegentor nach der Pause.» Und weiter:

«Meine Mannschaft weiss,

dass sie gut ist.»

St.Gallens Stärke ist: Es muss sich im Angriff nicht auf einen einzelnen Spieler verlassen. Unter den fünf besten Torschützen der Super League finden sich mit Cedric Itten, Ermedin Demirovic und Jordi Quintillà gleich drei Ostschweizer.

Mit 12 Toren in 22 Spielen St.Gallens zweitbester Torschütze: Ermedin Demirovic. Andy Müller/Freshfocus

Und die genaue Analyse der Partien seit dem Coronaunterbruch zeigt, dass St.Gallen noch an seiner Effizienz arbeiten kann. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite der Medaille. St.Gallen kassiert zu viele Tore. Die Mannschaft macht es dem Gegner zuweilen einfach, zu einem Treffer zu kommen.

«Natürlich unterlaufen uns Fehler, natürlich können wir in unserer Abwehrarbeit noch besser werden», sagte Zeidler. Intensiv auf dem Platz arbeiten kann er mit seinem Team an dieser Schwäche derzeit nicht. Er setzt auf Einzelgespräche, auf Videoanalysen, «auf Kopftraining», wie es der Trainer umschreibt.

Görtler und Hefti in Genf gesperrt

St.Gallens Captain Silvan Hefti (links). Andy Müller/Freshfocus

Die Zwischenbilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und bloss einer Niederlage dürfte St.Gallens Spielern in dieser anspruchsvollen Zeit helfen, die Belastungen wegzustecken.

Entscheidend wird sein, wie gut sich die Mannschaft nach den Partien jeweils erholt und sich die zweite Garde noch entwickelt. Eine Zwangspause erhalten am Sonntag der in Lugano starke Mittelfeldspieler Lukas Görtler und Captain Silvan Hefti. Beide sind gesperrt.

In Genf kehrt der in Lugano gesperrt gewesene Jérémy Guillemenot ins Kader zurück. Noch wären sieben Partien zu absolvieren und Zeidler sagte am Morgen vor der Bekanntgabe des Coronafalls beim FC Zürich über den Schlussspurt: «Jetzt geht es richtig los.» Seit Freitagnachmittag aber ist das plötzlich nicht mehr so sicher.