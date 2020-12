Peter Zeidler trifft heute mit dem FC St. Gallen zum zehnten Mal auf Basel - ein Rückblick auf grosse Siege und Enttäuschungen In Basel kämpft der FC St.Gallen heute darum, erster Verfolger der Young Boys und damit Bester vom Rest zu sein. Für Trainer Peter Zeidler ist es die zehnte Begegnung gegen den einstigen Branchenprimus. Wir schauen zurück, auf «Zeidlers Coup zum Einstand» über den Last-Minute-Sieg bis hin zum Debakel mitten im Meisterrennen. Christian Brägger und Ralf Streule 19.12.2020, 05.00 Uhr

Der grosse Sieg in Basel Anfang dieses Jahres: Andre Ribeiro erzielt in der Schlussminute das Tor zum 2:1. Andy Mueller / freshfocus

Es sind aufregende Partien gegen den FC Basel. Zumindest– und vielleicht auch nur – aus Ostschweizer Sicht. Mit Peter Zeidler an der Seitenlinie begegnete der FC St.Gallen dem Rivalen vom Rheinknie oft auf Augenhöhe in den bislang neun Direktbegegnungen, die auch Spitzenspiele sind. Die Bilanz, auf die wir zurückblicken: vier Heimniederlagen der St.Galler, aber auswärts nie verloren und gar dreimal gewonnen – ein gutes Omen für die heutige Partie ab 20.30 Uhr im St.-Jakob-Park, in der es darum geht, schärfster Verfolger der Young Boys zu werden? Zeidler jedenfalls sagt: «Gegen Basel ist es immer etwas Besonderes, unsere Motivation ist gross.»

1. November 2020: St.Gallen – Basel 1:3 (1:2)

1. November 2020: St. Gallens Kwadwo Duah bejubelt das zwischenzeitliche 1:1. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die St.Galler sind besser in die Saison gestartet und darum leicht zu favorisieren. Doch an Allerheiligen schlägt das Team von Trainer Ciriaco Sforza routiniert zu nach Kwadwo Duahs zwischenzeitlichem Ausgleich. Dank Fabian Freis Solo und Debütant Pajtim Kasami erhöhen die Gäste auf 3:1 und bleiben ungefährdet, auch wenn St.Gallen mit 21 zu 9 Abschlussversuchen ein Chancenplus zählt. Zeidler sagt danach: «Das Problem war: Wir haben in vielen Momenten schlecht verteidigt.»

22. Juli 2020: St.Gallen – Basel 0:5 (0:2)

Basels Samuele Campo trifft schon nach fünf Minuten zum 2:0 für Basel. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die Vorfreude auf dieses Spiel ist gross, immerhin sind 1000 Zuschauer im Kybunpark zugelassen, und der FC St.Gallen ist noch immer im Rennen um den Meistertitel. Nach fünf Minuten ist das Spiel aber so gut wie gelaufen, Kemal Ademi und Samuele Campo haben für die Basler getroffen. Zwar scheinen sich die St.Galler noch einmal zu fangen – sie verwerten ihre Chancen aber nicht und laufen darauf im Gewitterregen dreimal in Konter. Der Meisterzug ist abgefahren, zumindest fast.

2. Februar 2020: Basel – St.Gallen 1:2 (1:1)

St. Gallen jubelt, der Basler Edon Zhegrova kann nicht hinsehen. Andy Mueller / freshfocus

Es ist der Auftritt gegen Basel, der Zeidler am meisten in Erinnerung bleibt. Früh liegen die Gäste zurück, vor der Pause trifft Betim Fazliji erstmals im St.Galler Dress. Nach der Pause dominieren die Ostschweizer, wie vermutlich noch nie ein Team den FC Basel in dessen Stadion dominiert hat. Boris Babic geht zum Trainer, sagt:

Boris Babic Steffen Schmidt/Freshfocus / freshfocus

«Machen Sie sich keine Sorgen, wir machen das schon.»

Kurz darauf erzielt er das 2:1, doch das Tor zählt nicht, weil der VAR ein Foul erkannt haben will. Die St.Galler bleiben ruhig, ziehen ihr Ding durch, Axel Bakayoko rennt in der Schlussminute allen davon, trifft den Pfosten, André Ribeiro verwertet den Abpraller. Der St.-Jakob-Park wird zum grünweissen Tollhaus, die Euphorie ist gross und St.Gallen Leader.

6. Oktober 2019: St.Gallen – Basel 0:0

Boris Babic vergibt bei der Nullnummer gegen Basel mehrere Chancen. Ralph Ribi

Das drittplatzierte St.Gallen trifft in der 10. Runde auf Leader Basel, der Kybunpark ist voll, die Ostschweizer zeigen mit einem fulminanten Auftritt, dass sie nicht zufällig so weit oben in der Tabelle stehen. Was fehlt, sind die Tore. Es wird bis zum Ende jener Ausnahmesaison der St.Galler das einzige 0:0 bleiben. St.Gallens Präsident Matthias Hüppi sagt danach:

«Das ist die grünweisse Welle auf und neben dem Rasen, wie sie mir vorschwebt.»

27. Juli 2019: Basel – St.Gallen 1:2 (0:1)

Die St.Galler starten zu Hause mit 0:2 gegen Luzern in die Saison, in Basel gilt es, den Fehlstart zu vermeiden. Unverdient ist der Sieg nicht nach dem Doppelpack Cedric Ittens, auch wenn der Siegtreffer erst in der 80.Minute mittels streng gepfiffenen Foulpenaltys fällt. Itten, der gegen seinen Ex-Klub oft und erstmals nach seiner schweren Knieverletzung trifft, erhält die Note 6 und sagt: «Ich bin einfach nur glücklich.»

28. April 2019: St.Gallen – Basel 0:3 (0:1)

Kein Abend für die St. Galler: Simone Rapp wird im Strafraum abgedrängt. Andy Mueller / freshfocus

Droht die Barrage? Diese Frage müssen sich die St.Galler nach der deutlichen Heimniederlage am 28. April 2019 gefallen lassen. Es stimmt an diesem Tag wenig, die Nerven bei Barnetta und Co. scheinen zu flattern. Dass es am Ende der Saison noch fast zur direkten Europa-League-Qualifikation reicht, zeigt, wie eng die Schlussphase jener Spielzeit im Tabellenmittelfeld ist.

9. Februar 2019: Basel – St.Gallen 1:1 (0:0)

Basel ist nach 19 Runden Zweiter, liegt aber bereits 19 Punkte hinter YB zurück. Die St.Galler dümpeln im Tabellenmittelfeld, Zeidlers Plan ist dennoch auf Sieg ausgerichtet, und er setzt zum zweiten Mal auf einen 16-Jährigen: Leonidas Stergiou. In einer unterhaltsamen Partie erzielt Bakayoko in der 86.Minute mit einem Chip den vermeintlichen Siegtreffer, ehe Campo per Freistoss noch ausgleichen kann und für enttäuschte Ostschweizer sorgt.

6. Oktober 2018: St.Gallen – Basel 1:3 (1:1)

St.Gallen geht durch Vincent Sierro in Führung, hält bis zur 80. Minute das 1:1, verliert aber dennoch. Zeidler sagt am Tag danach:

«Ich will nicht, dass wir sagen: ‹Wir dürfen zufrieden sein, wir haben gut gespielt. Es war ja Basel.› Wir haben den Anspruch, in unserem Stadion Basel in die Knie zu zwingen.»

21. Juli 2018: Basel – St.Gallen 1:2 (0:0)

St. Gallens Nassim Ben Khalifa gegen Geoffroy Serey Die, beim Auswärtssieg vor zweieinhalb Jahren. Andy Mueller/Freshfocus / freshfocus

Wieder einmal hofft man auf eine tolle Saison. St.Gallen gilt nach vielen Spielertransfers als Wundertüte, und der Mann an der Seitenlinie ist neu. Nach dem Saisonauftakt titelt diese Zeitung:

«Zeidlers Coup zum Einstand»

Nach einer Stunde triff Itten, natürlich er, aber nach dem Kopfball-Eigentor von Neuzugang Jordi Quintillà deutet alles auf ein 1:1 hin. Ehe Marco Aratore in der 4.Minute der Nachspielzeit via Sierros Rücken das umjubelte 2:1 erzielt.

Das war am 21.Juli 2018, und was passiert heute, am 19.Dezember 2020?

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Kräuchi, Fazliji, Letard, Muheim; Görtler, Quintillà, Ruiz; Stillhart; Guillemenot, Youan.