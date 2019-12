Welcome, Zinnbauer: Ex-FCSG-Coach wird neu Trainer in Südafrika

Joe Zinnbauer: Ein Jahr des Grauens

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Joe Zinnbauer Trainer des FC St.Gallen. Nach dem 0:3 beim FC Luzern ist sein Job nun in höchster Gefahr. Ein Rückblick auf alle Meisterschaftspartien, in denen Zinnbauer an der Linie stand, in Bildern.