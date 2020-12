Weihnachten Mehr Frauen, Süssmost, das Buch von Alain Sutter und ein neuer Richard Dürr – das schenken wir zu Weihnachten Weihnachten ist immer auch die Zeit der kleinen Präsente und der grossen Gesten. Die Sportredaktion verrät, was sie den Athletinnen und Athleten aber auch den Klubs aus der Ostschweiz unter den Christbaum legt. 24.12.2020, 05.00 Uhr

Eine breite Geschenkpalette für Sportlerinnen und Sportler sowie Klubs aus der Ostschweiz: Süssmost, ein Buch, Pferdestärken oder ein neuer Richard Dürr. Bildcollage: Stefan Bogner/Christina Brunner

Endlich Frauen für den Club 2000

(dg) Einen neuen Robert Jehle wird es für St. Otmar nicht mehr so schnell wieder geben. Aber die St. Galler NLA-Handballer haben eine Macht im Rücken, die ihresgleichen sucht. Der Club 2000 unterstützt den Verein seit Jahrzehnten. 500 Gönner, vorab Geschäftsleute, zahlen pro Jahr 2000 Franken ein. Macht eine Million. Der Club 2000 hat einen guten Ruf. Es kommen ständig neue Mitglieder. Mit einer Verdoppelung könnte St. Otmar mit dem Serienmeister aus Schaffhausen Schritt halten und erfolgreich sein wie zu den Zeiten der Brüder Jehle. Mehr Mitglieder liessen sich relativ einfach gewinnen, wenn auch Frauen im Club 2000 zugelassen wären.

FC St.Gallen: Stressfrei glücklich

(cbr) Alain Sutter ist beseelt davon, lebt danach, und irgendwie scheint das Motto dem FC St. Gallen ganz grundsätzlich gut zu bekommen: stressfrei glücklich zu sein. Der Sportchef der Ostschweizer hat ein Buch verfasst, das davon handelt, und einmal hat er erzählt, dass es schlicht wenig bringt, den Puls unnötig in die Höhe schnellen zu lassen – man möge lieber Ruhe bewahren. Wer das kann, kommt vermutlich tatsächlich besser durchs Leben. Dieses verrückte Coronajahr haben die St. Galler Spieler, ihr Trainer und Präsident scheinbar gut überstanden – sonst möge dieses Buch unter dem Christbaum helfen.

Mehr Pferdestärken für Sebastian Vettel

(dg) Der schnellste Thurgauer ist er nach wie vor. Aber auf den Formel-1-Rennstrecken hat der vierfache Weltmeister, der seit 2010 in der Gemeinde Kemmental wohnt, immer stärker das Nachsehen. Selbst der jüngere Teamkollege Charles Leclerc wies ihn immer häufiger in die Schranken. Da hilft Sebastian Vettel auch der Wechsel von Ferrari zu Aston Martin nicht viel. Ausser die Techniker des Motorenlieferanten Mercedes zaubern extra für Vettel mehr PS aus dem Hut. Dann wäre Vettel wie früher wieder ein Titelkandidat. Und die WM in der Saison 2021 nicht mehr so langweilig. Damit wäre allen gedient.

Ein Schiffsteuerrad für Kevin Fiala

(tm) Bester Schweizer NHL-Torschütze und Topskorer von Minnesota: So stark wie in der vergangenen Saison spielte der Zuzwiler Kevin Fiala in der besten Eishockeyliga der Welt noch nie. Eine Leistung, die hohe Erwartungen für die am 13. Januar beginnende Spielzeit weckt. Zumal der Stürmer nach Abgängen in der Teamhierarchie aufsteigen dürfte und gar als möglicher Captain gehandelt wird. Was würde da besser unter den Christbaum passen als ein Schiffssteuerrad? Spielt man wie Fiala zudem um einen neuen Vertrag, schadet es nicht, unsichere Gewässer in der Saison der Bestätigung gekonnt zu bewältigen.

Einige Einsatzminuten für Alex Frei

(rst) Alex Frei hat es derzeit als Trainer des FC Wil nicht einfach. Da ist der Basler weiterhin Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft, und nun muss er mit ansehen, wie seine Wiler in der Challenge League kaum Tore zustande bringen. 13 Treffer in 15 Spielen sind Liga-Minusrekord. Zwar sind die Wiler gut in die Saison gestartet. Zuletzt spülte es sie aber weit zurück, fast bis auf den Abstiegsplatz. Frei dürfte ob der Stürmerquote an der Seitenlinie verzweifeln und am liebsten selber wieder mitkicken wollen. Kein Problem: Wir schenken dem 41-Jährigen einige Spielminuten. Fünf pro Partie dürften reichen, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen.

Ein Elastikband für Samuel Giger

(ibr) Seit August 2019 bestritt der Thurgauer Schwinger Samuel Giger keinen Ernstkampf mehr. Dennoch dürften die Muskelberge des 115-Kilo-Mannes weiter gewachsen sein. Schliesslich hat der Lastwagenchauffeur nach der vergangenen Saison sein Pensum auf 80 Prozent reduziert, um mehr trainieren zu können. Weil die Schwinger aber neben den abgesagten Wettkämpfen auch auf Einheiten im Sägemehl verzichten müssen, wird Gigers Beweglichkeit wohl gelitten haben. Ein Elastikband zu Weihnachten schafft Abhilfe. Dank regelmässiger Dehnübungen bleiben Gigers Muskeln geschmeidig – und sind bereit für das Jahr 2021.

Ein neuer Richard Dürr für den SC Brühl

(dg) Der breiten und starken Juniorenbewegung des SC Brühl wäre wieder einmal ein neues Juwel zu gönnen. Denn der beste Fussballspieler, den Brühl je herausgebracht hat, ist schon seit sechs Jahren tot. Der 1938 geborene Richard Dürr starb in seiner Wahlheimat Lausanne, wo er seine grössten sportlichen Erfolge feierte. Nicht zu vergessen: Auch der legendäre Hanspeter Zwicker gehörte als Junior zum SC Brühl. Aber nur für ein Jahr. Er wurde als 16-Jähriger vom FC St. Gallen zum Stadtrivalen abgeschoben. In bloss einer Saison machte Zwicker auf dem Krontal solche Fortschritte, dass ihn die Brühler 1977 für viel Geld nach Zürich verkaufen konnten.

5 Hektoliter Süssmost für die Veloprofis

(dg) Die Thurgauer Radrennfahrer sind die Schnellsten im Land. Das galt jedenfalls bis vor kurzem. Nun aber hat Marc Hirschi dem Wilener Stefan Küng den Rang abgelaufen. Neu ist der Berner Hirschi der stärkste Schweizer Profi. Eine Extraration Süssmost verleiht den Thurgauern jedoch neue Kräfte. Natur pur für die Nachfolger des legendären Fritz Schär. Wie sagt doch der Stundenrekordinhaber Claudio Imhof: «Die Kraft kommt vom Apfelsaft, den wir täglich trinken, wenn wir daheim sind.» Das gilt auch für die World-Tour-Profis Küng, Stefan Bissegger und Reto Hollenstein, die sich derzeit auf die nächste Saison vorbereiten.