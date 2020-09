Wegen Corona: Rheintaler Fasnachtsumzüge werden abgesagt Die traditionellen und grossen Fasnachtsumzüge in Altstätten, Rebstein, Oberriet, Kriessern und Diepoldsau finden 2021 nicht statt. Die Veranstalter sagen die Umzüge auf Grund der Corona-Situation und den damit verbundenen, behördlichen Bestimmungen ab. 25.09.2020, 10.23 Uhr

Die Altstätter Fasnacht – hier der Umzug von 2019 – findet 2021 nicht statt. Bild: Max Tinner

(dar) Schwarzer Tag für die Rheintaler Fasnacht: Geschlossen teilen die Röllelibutzen, der Blauring Oberriet, Gula Gula Diepoldsau, das OK der Musikgesellschaft Kriessern und die Räbschter Dorffasnacht mit, dass sie an der kommenden Fasnacht keine Umzüge durchführen. Der Entscheid sei den Organisatoren der beliebten Strassenfasnachtsanlässen sehr schwer gefallen. Er zeichnete sich jedoch in den letzten Wochen und Tagen auf Grund der Entwicklung der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden, behördlichen Vorgaben ab. Ralph Dietsche, Medienbeauftragter der fünf Fasnachts-Organisationen, sagt: