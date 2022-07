FCSG-Babic nach dem Wechsel: «Zuletzt hat es nicht mehr gepasst»

Wechsel Neu-Luganesi Boris Babic: «Es hat zuletzt einfach nicht mehr richtig gepasst zwischen mir und dem FC St.Gallen» Das sagt das Eigengewächs der Ostschweizer nach seinem Weggang: «Am Ende war es enttäuschend. Aber ich verdanke dem Klub und Trainer Peter Zeidler sehr viel.» Christian Brägger Aktualisiert 05.07.2022, 22.42 Uhr

Letzter Auftritt für den FC St.Gallen im Test gegen Thun; in diesem traf Babic zum zwischenzeitlichen 2:2. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Es wirkte zuletzt alles festgefahren zwischen dem Spieler und dem FC St.Gallen. Es schien gar, als ob beide Parteien nicht mehr miteinander rechneten, aufeinander zählten. Deswegen konnte der Weggang von Boris Babic zum FC Lugano nicht mehr überraschen. Zumal diese Zeitung bereits darüber berichtete, dass nur noch der Medizincheck ausstehend sei.

Diesen hat der 24-jährige Stürmer nun am Dienstag bestanden und einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Mit den Ostschweizern wäre der Kontrakt im nächsten Sommer ausgelaufen. Über die Höhe der Ablöse gibt es Stillschweigen, dennoch dürfte die Summe sechsstellig sein.

Mit Babic geht nicht irgendwer, im Prinzip ist er der dienstälteste Akteur beim FC St.Gallen. Der Walenstadter stiess 2014 als ziemlich junger Bub in die Jugendabteilung, durchlief die Junioren bei Future Champs Ostschweiz und gab nach einer unglücklichen Leihe zu Biel Ende 2016 im Alter von 19 Jahren sein Début in der ersten Mannschaft.

Début unter Zinnbauer

Damals war noch Josef Zinnbauer der Trainer, und weil er unter dem Deutschen und später unter Giorgio Contini nicht wirklich weiterkam, schloss sich Babic leihweise dem FC Vaduz an. Dort lief es ebenfalls nicht perfekt, dafür entdeckte ihn in einem Testspiel Peter Zeidler, der damals neuer Coach im Osten der Schweiz war: und bald den Spieler im Sommer 2019 zurückbeorderte.

Sofort nahm Babic immer mehr Fahrt auf, mit Ermedin Demirovic und Cedric Itten bildete er ein halbes Jahr lang in der Saison 2019/20 ein Offensivtrio, das den Gegnern das Fürchten lehrte. Phasenweise stand der FC St.Gallen auf Platz eins, und Babic wurde endlich seinem Talent gerecht, das ihm viele Fachleute längst attestierten.

Kreuzbandriss – und zuletzt kam Babic nicht mehr auf Touren

Doch ein Kreuzbandriss kam in die Quere und der Fussballer danach auch wegen weiterer Verletzungen nicht mehr auf Touren, fortan standen andere Spieler vor der Sonne, was nur schon die vergangene Saison mit lediglich 255 Minuten und einem Treffer in der Super League verdeutlicht. Insgesamt lief der frühere Nachwuchsnationalspieler 68 Mal in der Super League für die St.Galler auf und erzielte dabei neun Tore.

In Lugano wagt Babic nun also einen Neustart, es ist für ihn quasi der erste Tapetenwechsel in der Karriere, und er bleibt der Super League erhalten. Ausgerechnet beim Cupsieger – notabene gegen seinen alten Arbeitgeber – kann der Rechtsfuss also womöglich international spielen. Trainer Matteo Croci-Torti soll jedenfalls grosse Stücke auf den Spieler mit serbischen Wurzeln halten, weil dieser in der Offensive polyvalent einsetzbar ist. Und Babic sagt:

«Schön, dass ich mich jetzt nochmals beweisen kann. Es hat zuletzt einfach nicht mehr richtig gepasst zwischen mir und dem FC St. Gallen, am Ende war es enttäuschend. Aber ich verdanke dem Klub und Peter Zeidler sehr viel, hier bin ich Profi geworden, hier habe ich nach harter Arbeit den Durchbruch geschafft.»

Gerüchte um Lüchinger und Stöber

Babic kann die Luftveränderung nur guttun, sie ist eine Chance, und vielleicht ist es ja genau auch das, was Nicolas Lüchinger anstrebt: Den Tapetenwechsel. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Rheintaler bereits einen Vertrag mit dem FC Thun unterschrieben hat. In diese Richtung gehen jedenfalls Gerüchte. Was im Übrigen auch auf den 20-jährigen Fabian Stöber zutrifft, der ebenfalls zum FC Lugano gewechselt sein soll, vielleicht aber eher auf Stufe Nachwuchs.